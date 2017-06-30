Беларусы стали вдвое больше тратить денег в соцсетях

Яндекс.Деньги изучили, сколько жители Беларуси тратят в социальных сетях на премиум-статусы, подарки и другие платные опции. В исследовании учитывались платежи пользователей из Минска, Бреста, Гродно, Могилёва, Витебска, Бобруйска, Полоцка и других городов страны.

За последние полгода пользователи в целом потратили на развлечения и общение в соцсетях почти вдвое больше, чем за такой же период годом ранее. Число платежей выросло почти на 45%. Жители Беларуси расходуют деньги на таких сервисах, как «ВКонтакте», «Мой Мир», «Живой Журнал», «Одноклассники», «МирТесен», «Фотострана» и Vichatter.



В среднем за раз пользователи тратят в соцсетях 21,6 бел. руб. (здесь и дальше — по курсу Центробанка РФ на 30.06.2017). Годом ранее эта сумма была меньше — 14,7 бел. руб. Жители Беларуси оплачивают игры, подарки, смайлики, стикеры и оценки, которые можно ставить другим пользователям. Люди также платят за премиум-аккаунты, попадание в топ рейтингов, режим «Невидимка» и возможность посмотреть посетителей своей страницы. За полгода каждый пользователь совершает в среднем три платежа.