Беларуский стендап вышел на просторы YouTube и предлагает брендам партнерство под аккомпанемент шуток

Яркие выступления столичных и региональных комиков сообщества Stand-Up Union появились на YouTube канале «Дома Посмотришь». По сути, впервые беларуские комики представлены в видеоформате на YouTube в рамках специального проекта. Как планируется продвигать канал, каких партнеров в виде брендов ожидает сообщество, marketing.by рассказал Дмитрий Нарышкин, творческий руководитель и действующий комик Stand-Up Union.

- В Беларуси до сих пор нет отечественного стендапа на ТВ. Мы уже не раз обсуждали это упущение как с различными продакшенами, так и с руководителями телеканалов, но так ни к чему пока не пришли. Тому есть ряд очевидных причин.

Во-первых, у телеканалов нет средств.

Во-вторых, телеканалам проще покупать вторичный и третичный развлекательный контент, чем производить своё.

В-третьих, и пожалуй это самое важное – каждый участник Stand-Up Union понимает, что у телеканала есть ограничения в аудитории, а в Интернете на платформе YouTube таких ограничений нет. Нет условных границ, есть только граница языка, но мы учитывали это, и у нашего видео есть субтитры. Это и стало во многом причиной нашего выхода на YouTube - широкие возможности.





Средний показатель просмотров наших видео-роликов, которые к данному моменту выложены на канале "Дома посмотришь" - порядка 1500. Это показатель небольшой, но мы и не промотировали видео, так как, прежде всего, хотели посмотреть на внутренний фидбек аудитории на получившийся материал. Уже получили положительные отзывы как от наших постоянных гостей на вечеринках, так от представителей медиа сферы в России и Украине (приятно когда тебя хвалят креативные продюсеры ТНТ).

В ближайшее время мы планируем вновь снять 10 именных выпусков так, чтобы в течении каждой недели на канале появлялось новое видео. Пока же мы будем публиковать новые выпуски, то займемся съемками следующих 10 выпусков. То есть мы планируем что с сентября-октября мы выйдем на еженедельное вещание. Съемками занимается студи "Три зайца" под руководством Евгения Красноока.

По словам Дмитрия Нарышкина, команда стендапа готова к интеграции с различными брендами, которые заинтересованы в нативном продвижении на Youtube.

- Мы готовы работать с самыми разными брендами товаров и услуг, которым интересна наша аудитория. Форматы интеграции могут быть различными: продакт плейсмент товара непосредственно в кадре (одежда, напитки, технологические девайсы, сервисы и т.д. , упоминание его в качестве партнера нашего канала и так далее, в том числе самые необычные и креативные формы присутствия, над которыми мы можем совместно поработать.

Если говорить об аудитории - то, что важно для брендов, то наши зрители, которые смотрят канал, равно как и посещает наши живые выступления - это состоявшиеся люди, чаще всего с высшим образованием, в возрасте от 23-25 и старше. Но! Если на вечеринках это преимущественно женщины, то на канале статистика показывает, что 75% – это мужчины.





Если вы хотите обсудить возможности взаимодействия с командой, пишите нам письма: dmitry.naryshkin@gmail.com, если же вы хотите увидеть продукт который мы готовим для съемок, то каждое воскресенье в баре Койот мы делаем стендап-комедию со свежим материалом, который далее проходит отбор и редактуру и будет записан в камерном помещении – снимаем мы всё в театре.

Справка о сообществе:

Stand-Up Union – творческое объединение ведущих комиков Беларуси. 2 августа коллективу исполняется 3 года. Многие участники занимаются стендап-комедией более 5 лет, для большинства это стало профессией. Многие зарекомендовали себя в телевизионных проектах на телевидении России и Украины. Объединение проводит четыре мероприятия в Минске еженедельно. Постоянно гастролирует по ближнему зарубежью: Вильнюс, Киев, Рига, Львов, Москва, Санкт-Петербург, и конечно же по региональным городам нашей Родины – Гомель, Гродно, Новополоцк, Витебск, Брест, Борисов, Речица, Мозырь, Могилев и другие. В активе каждого участника объединения более 300 выступлений на различных площадках