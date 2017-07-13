Беларуский лесхоз снял фильм о ликвидации последствий июльского урагана 2016 года

В Беларуси сняли фильм, посвященный тому, как лесоводы ликвидировали последствия урагана, повредившего лесной фонд страны в июле 2016 года, сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства.

Фильм снимался 10 месяцев. Он посвящен и разработке буреломов, и осенне-весеннему восстановлению поврежденных участков леса, и тяжелым условиям работы на труднодоступных делянках.



Фильм создан по заказу Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь.





