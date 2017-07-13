Рубрики
Вакансии Бизнес-обучение
Все рубрики

Беларуский лесхоз снял фильм о ликвидации последствий июльского урагана 2016 года

13 Июля 2017 marketing.by 104 0 Креатив Нестандарт
Поделиться

В Беларуси сняли фильм, посвященный тому, как лесоводы ликвидировали последствия урагана, повредившего лесной фонд страны в июле 2016 года, сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства.

Фильм снимался 10 месяцев. Он посвящен и разработке буреломов, и осенне-весеннему восстановлению поврежденных участков леса, и тяжелым условиям работы на труднодоступных делянках.

Фильм создан по заказу Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь.


Поделиться

Вакансии

Fabula Branding ищет аккаунт-менеджера Команда проекта "ВИТРИНЫ БАЙ" ищет «голодного» директора по продажам Агентство Not Perfect | Y&R Minsk срочно ищет дизайнера Кластер креатива и искусства FOURTH DIMENSION приглашает project manager HAPPY CREATIVE AGENCY разыскивает HAPPY ACCOUNT MANAGER Red Graphic ищет директора по новому бизнесу в минский офис Сеть АЗС А-100 ищет специалиста по маркетингу и рекламе, способного на смелые идеи Специалист по работе с видео требуется в агентство Vondel
Материалы по теме:
Cannes Lions LIVE'17: в Каннах столкнули лицом к лицу классический Голливуд и YouTube
Прекрасные и авторитетные. 10 самых узнаваемых женщин белорусского рекламного бизнеса
«Заходите — поговорим». Новогодний ролик marketing.by
Обсуждение:
Читайте также:
10 лет marketing.by: Кто и как создавал первый профессиональный ресурс о маркетинге и рекламе
Одноклассники запустили платформу приложений для групп
Facebook запустила показ рекламы в Messenger
Google AdSense вводит запрет на рекламу на сайтах со всплывающими окнами