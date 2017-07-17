Беларуская студия завоевала 1 место в Рейтинге Рунета в категории «Лучший сайт на иностранном языке»

Конкурс сайтов и мобильных приложений Рейтинг Рунета назвал победителей: 1 место в категории "Лучший сайт на иностранном языке" и 2 место в категории "Сервисы" получила студия из Беларуси – HA, Interactive brand studio.







Фото из социального аккаунта HA в сети Facebook











“Компания Entice Energy пришла к нам с задачей разработать лаконичную айдентику и вебсайт. С самого начала наши отношения с клиентом строились на уважении и партнерстве. Заказчик доверял нашей экспертизе и подходу к работе. Такая коммуникация позволила нам полностью сосредоточиться на лучшем решении задачи. Именно поэтому мы смогли предложить и реализовать те идеи, которые в последствии высоко оценили на конкурсах.” – Анастасия Назарова, Директор HA.



“Entice Energy заметно выделяется на фоне больших компаний-конкурентов, вызывает доверие у пользователей. Интерактивное видео, анимация и продуманный интерфейс погружают пользователя в исключительный сервис компании. Выбранная тональность коммуникации строиться на правильном балансе между профессионализмом и легкой долей иронии.



Стоит отметить, что мы разрабатываем наши проекты комплексно: уделяем большое внимание как визуальной, так и технической эстетике. Это позволяет нам добиваться качества, целостности и, как следствие, — эффективности наших продуктов на рынке. Все проекты, где мы могли реализовать данный подход, не только получают награды, но, что важнее, показывают рост бизнес-результатов.” – Илья Довнар, Арт-Директор HA



Обе награды студия завоевала за сайт для британской компании из Дерби enticeenergy. За него же HA взяли весной Гран-При на премии Рейтинг Байнета.– Анастасия Назарова, Директор HA.– Илья Довнар, Арт-Директор HA