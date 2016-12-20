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БАТЭ объявил конкурс на создание нового маскота

20 Декабря 2016 marketing.by 312 1 Компании Творчество Фестивали и конкурсы
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БАТЭ объявил о старте конкурса на разработку нового клубного маскота.

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Каждая из работ должна включать следующие пункты:

1. Имя маскота.

2. Графическое изображение (в любом виде – от рисунка до 3D-модели).

3. Легенда (почему персонаж носит такое имя и должен стать новым маскотом «желто-синих»).

Ваш герой может отображать историю ФК БАТЭ и Борисова, иметь конкретного прототипа или быть на сто процентов выдуманным, сказочным. Иными словами, пространства для размаха фантазии хватает – дерзайте, творите!

Победитель, выбранный совместно руководством клуба и болельщиками, получит, помимо заслуженного почета, и денежную премию 500 рублей.

Высылать работы нужно до 20 января включительно: на электронную почту info@fcbate.by или на адрес 222515, Борисов, пр-кт Революции, 16 (с пометкой «Конкурс ФК БАТЭ»).

Отметим, что полюбившийся многим Батоша не останется не у дел – будет выполнять на стадионе другие функции, в основном аниматорские», – говорится в сообщении пресс-службы БАТЭ.

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