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Бар Svobody, 4 научил винную карту выражать эмоции

26 Декабря 2016 39 0 Анализ рынков Бизнес Компании Мнение
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В этом году винные бары Минска стали более заметны на ландшафте столичной хореки, выделяясь новыми форматами взаимодействия с гостями, мини-проектами и мероприятиями. Цель которых очевидна: создать вокруг себя нечто вроде сообщества любителей вина и атмосферного отдыха за бокалом. И в конечном итоге, добиться максимальной лояльности гостей к заведению. 

Так, на прошлой неделе бар Svobody, 4 рассказал об обновлении формата винной карты: теперь подача информации о сортах вин станет другой - более эмоциональной.

О новом подходе marketing.by рассказала сомелье Мария Железняк.

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- Нам хотелось создать карту, которая не давила бы на гостя брендами, а скорее, разговаривала с ним.Так появились понятные помощники: деление вин по стилям и гастрономические пары.

Стилистические деления дают возможность даже не искушённому гостю сделать выбор, опираясь не на название вина или регион, которые могут быть ему неизвестны, а на стиль вина, т е его характер.

Карта поделена на следующие категории: яркие и маслянистые, легкие и свежие, мощные и комплексные, пряные и пикантные, породистые и элегантные.

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При этом, конечно, мы не изобрели велосипед. Такого рода винные карты давно известны в Европе и особенно популярны у британцев. Пару лет назад этот тренд пришёл и на российский рынок. Такие известные винные площадки, как IQ Kitchen  Адриана Кетгласа, I like Wine Владимира Перельмана, La Stanza Юлии Высоцкой предлагают своим гостям винные карты,сделанные по принципу стилистического деления.

Чего на ваш взгляд не хватает столичным барах в сравнении с другими городами\странами в плане подхода к вину?

На мой взгляд,не хватает прежде всего выбора. Вин в картах становится больше, но это, как правило, вина-бренды, известные широкому кругу или вино, которое в своей категории стоит минимально и позволяет сделать максимальную наценку. С сегментом интересных,  добротно сделанных вин за все ещё разумные деньги работают по-прежнему немногие. Хотя  есть и прекрасные исключения.

Как, по вашему мнению, "работает" на продвижение бара такой формат\инструмент, как дегустации? Зачем они необходимы?

Дегустации - самый быстрый по времени и недорогой в использовании инструмент, который с одной стороны работает на обучение публики, а с другой, даёт более чем практическое представление о вине. Органолиптические описания - весьма субъективная категория, поскольку наши рецепторы настроены по-разному. Поэтому в мире вина работает известный принцип: лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать.
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