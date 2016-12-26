Бар Svobody, 4 научил винную карту выражать эмоции

В этом году винные бары Минска стали более заметны на ландшафте столичной хореки, выделяясь новыми форматами взаимодействия с гостями, мини-проектами и мероприятиями. Цель которых очевидна: создать вокруг себя нечто вроде сообщества любителей вина и атмосферного отдыха за бокалом. И в конечном итоге, добиться максимальной лояльности гостей к заведению.
Так, на прошлой неделе бар Svobody, 4 рассказал об обновлении формата винной карты: теперь подача информации о сортах вин станет другой - более эмоциональной.
О новом подходе marketing.by рассказала сомелье Мария Железняк.
- Нам хотелось создать карту, которая не давила бы на гостя брендами, а скорее, разговаривала с ним.Так появились понятные помощники: деление вин по стилям и гастрономические пары.
Стилистические деления дают возможность даже не искушённому гостю сделать выбор, опираясь не на название вина или регион, которые могут быть ему неизвестны, а на стиль вина, т е его характер.
Карта поделена на следующие категории: яркие и маслянистые, легкие и свежие, мощные и комплексные, пряные и пикантные, породистые и элегантные.
При этом, конечно, мы не изобрели велосипед. Такого рода винные карты давно известны в Европе и особенно популярны у британцев. Пару лет назад этот тренд пришёл и на российский рынок. Такие известные винные площадки, как IQ Kitchen Адриана Кетгласа, I like Wine Владимира Перельмана, La Stanza Юлии Высоцкой предлагают своим гостям винные карты,сделанные по принципу стилистического деления.
Стилистические деления дают возможность даже не искушённому гостю сделать выбор, опираясь не на название вина или регион, которые могут быть ему неизвестны, а на стиль вина, т е его характер.
Карта поделена на следующие категории: яркие и маслянистые, легкие и свежие, мощные и комплексные, пряные и пикантные, породистые и элегантные.
При этом, конечно, мы не изобрели велосипед. Такого рода винные карты давно известны в Европе и особенно популярны у британцев. Пару лет назад этот тренд пришёл и на российский рынок. Такие известные винные площадки, как IQ Kitchen Адриана Кетгласа, I like Wine Владимира Перельмана, La Stanza Юлии Высоцкой предлагают своим гостям винные карты,сделанные по принципу стилистического деления.