Автослияние: av.by и A.TUT.BY стали единым целым

12 апреля объявлено о слиянии двух крупных сайтов автообъявлений av.by и A.TUT.BY, а также о вхождении av.by (в результате слияния останется только этот бренд) в портфель фонда Zubr Capital Fund I.



Сегодня av.by посещает более 360 тысяч уникальных пользователей в месяц, число просмотров страниц превышает 140 млн в месяц. После объединения команды рассчитывают на рост показателей на 10% с учетом пересечения аудитории проектов.- комментирует сделкуЧленом совета директоров компании станет Сергей Осипов, имеющий более чем 20-летний опыт работы в интернет-бизнесе, включая развитие классифайдов. Осипов — основатель и директор инкубатора сервисов объявлений «Деловой Мир Онлайн» (2008−2014), совладелец Cian.ru (крупный классифайд по недвижимости, Forbes TOP-20 самых дорогих российских интернет-компаний) и Gruzovik.ru (классифайд по коммерческому транспорту и спецтехнике).CEO av.by становится Дмитрий Геранин, имеющий опыт работы в российских и международных онлайн-проектах более 8 лет. Более 4,5 лет занимал позицию «head of product», включая такие компании, как Yandex, Rambler&Co, CEO Zarplata.ru и другиеПо словам Олега Хусаенова, в данной сделке „Зубр Капитал“ выступал не только в качестве игрока, который имеет сильную экспертизу в автомобильной отрасли и постановке бизнес-процессов., — отметил Олег Хусаенов.Напомним, что год назад, в апреле av.by, более известный, как "Автомалиновка", провел ребрендинг и изменил дизайн и структуру сайта. Одной из целей редизайна было увеличение акцента именно на объявлениях, как основном направлении ресурса. В прошлогоднем интервью marketing.by также Алексей Зайцев прогнозировал "настоящую борьбу за первенство" на рынке автомобильного классифайда.