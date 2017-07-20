Автор изображений «Простая беларуская ежа» предъявил претензии фабрике «8 Марта» за использование его работ на майках

На редакционную почту Marketing.by поступило обращение от Ильи Давыдова, автора серии изображений «Простая беларуская ежа». Из нашего материала он узнал, что гомельская Фабрика "8 Марта" использовала его работы в качестве принтов для маек. Илья считает это нарушением законодательства об авторском праве.





Фото - "Гомельские ведомости"

"Проект «Простая беларуская ежа» был реализован в 2013 году Ильей и Иваном Давыдовыми и художницей Ксенией Кочевановой. С этого же времени выпускаются сувенирные магниты данной серии под брендом Artsouvenirs.by, которые можно найти в магазинах нашей страны. Исключительные права на данные изображения принадлежат индивидуальному предпринимателю Давыдову Илье Викторовичу, согласно Договора передачи исключительного права на произведения от 20.10.2013 г., заключенного с художницей Ксенией Кочевановой", - написал нам Илья Давыдов.





По его словам, никаких договоренностей с гомельской фабрикой об использовании изображений не было, и о выходе серии принтов на майках он узнал из новости на Marketing.by. Илья Давыдов отправил в адрес руководства фабрики «8 Марта» официальную претензию о нарушении закона Республики Беларусь "Об авторском праве и смежных правах" и готов активно отстаивать соблюдение законодательства в данной сфере.

Marketing.by пообщался по телефону с начальником управления маркетинга и разработки ассортимента ОАО "8 Марта" Светланой Дмитриченко: претензия на фабрику действительно поступила, и с ней сейчас разбираются юристы предприятия. Также она подтвердила, что договоренностей на использование изображений с их авторами не было:

— Мы сейчас выпускаем и новую серию — "драники", "мачанка" — и используем все рисунки с интернет-портала, и никаких претензий не было... Мы были очень удивлены (получив претензию - прим. редакции). И у нас вообще эта продукция уже не выпускается, это был одноразовый выпуск. У нас новая серия началась — куклы, музыкальные инструменты.