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Автор изображений «Простая беларуская ежа» предъявил претензии фабрике «8 Марта» за использование его работ на майках

20 Июля 2017 114 0 Бизнес Дизайн Законодательство Компании Творчество
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На редакционную почту Marketing.by поступило обращение от Ильи Давыдова, автора серии изображений «Простая беларуская ежа». Из нашего материала он узнал, что гомельская Фабрика "8 Марта" использовала его работы в качестве принтов для маек. Илья считает это нарушением законодательства об авторском праве. 

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Фото - "Гомельские ведомости"

"Проект «Простая беларуская ежа» был реализован в 2013 году Ильей и Иваном Давыдовыми и художницей Ксенией Кочевановой. С этого же времени выпускаются сувенирные магниты данной серии под брендом Artsouvenirs.by, которые можно найти в магазинах нашей страны. Исключительные права на данные изображения принадлежат индивидуальному предпринимателю Давыдову Илье Викторовичу, согласно Договора передачи исключительного права на произведения от 20.10.2013 г., заключенного с художницей Ксенией Кочевановой", - написал нам Илья Давыдов.

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По его словам, никаких договоренностей с гомельской фабрикой об использовании изображений не было, и о выходе серии принтов на майках он узнал из новости на Marketing.by. Илья Давыдов отправил в адрес руководства фабрики «8 Марта» официальную претензию о нарушении закона Республики Беларусь "Об авторском праве и смежных правах" и готов активно отстаивать соблюдение законодательства в данной сфере.

Marketing.by пообщался по телефону с начальником управления маркетинга и разработки ассортимента ОАО "8 Марта" Светланой Дмитриченко: претензия на фабрику действительно поступила, и с ней сейчас разбираются юристы предприятия. Также она подтвердила, что договоренностей на использование изображений с их авторами не было:

— Мы сейчас выпускаем и новую серию — "драники", "мачанка" — и используем все рисунки с интернет-портала, и никаких претензий не было... Мы были очень удивлены (получив претензию - прим. редакции). И у нас вообще эта продукция уже не выпускается, это был одноразовый выпуск. У нас новая серия началась — куклы, музыкальные инструменты.

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