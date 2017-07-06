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Авиакомпания «Белавиа» стала официальным перевозчиком панк-рок-группы Ляпис 98

6 Июля 2017 marketing.by 75 0 Компании Нестандарт
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Авиакомпания «Белавиа» стала официальным перевозчиком популярной белорусской панк-рок-группы Ляпис 98. Соглашение о партнерстве вступило в силу в июне 2017 года.


Сотрудничество Белавиа и знаменитой группы Ляпис 98 будет способствовать не только развитию двух брендов, но и позволит объединить усилия по привлечению внимания к Беларуси, потому что и авиакомпания, и музыкальный коллектив являются одними из самых узнаваемых брендов нашей страны.   

Благодаря партнерству с «Белавиа» группа сможет не только расширить географию своих гастрольных туров, но также снизить стоимость билетов на концерты на 20 %.

 «Белавиа» будет предоставлять услуги по организации перелетов музыкантов группы «Brutto» и «Ляпис98». В свою очередь, музыканты будут оказывать белорусской авиакомпании рекламные услуги и содействовать продвижению бренда как в родной стране, так и за ее пределами.

«Авиакомпания «Белавиа» старается оказывать поддержку социальным и культурным, в том числе музыкальным, проектам, направленным на популяризацию Беларуси за рубежом. Группы «Brutto» и «Ляпис98» давно и прочно являются носителями образа современной Беларуси во всем мире, именно поэтому мы рады данному партнерству», — отметил Анатолий Гусаров, генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Белавиа».

  «Мы рады сообщить о нашем партнерстве с Белавиа, современной и надежной авиакомпанией. Мы часто гастролируем и находимся в разных концах света, поэтому для того, чтобы записать новую песню, снять клип или дать концерт, нам необходимо быть мобильными и иметь возможность оперативно собираться в одном месте. Нам нравится, как динамично развивается «Белавиа» и как она несет символ Беларуси в мир, - отметил Сергей Михалок, солист группы «Brutto» и «Ляпис98». 



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