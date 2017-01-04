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«Атлант Телеком» представил логотип, символизирующий интеграцию с velcom

4 Января 2017 marketing.by 9 0 Байнет Бизнес Компании
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В Новом году «Атлант Телеком» и velcom приступили к реализации совместных планов по дальнейшему сближению и развитию. Очередным шагом в этом направлении стал новый логотип, который будет использоваться брендом «Атлант Телеком» в маркетинговых и PR-коммуникациях.

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Напомним, что в ноябре 2016 года активы «Атлант Телеком» перешли в собственность холдинга Telekom Austria Group, представленного в Беларуси брендом velcom. При этом, «Атлант Телеком» по-прежнему будет предоставлять услуги фиксированного доступа в интернет, кабельного и цифрового телевидения, но уже совместно с первым белорусским мобильным оператором. 

Процесс сближения двух компаний нашел отражение и в визуальном стиле, который будет использоваться в коммуникациях «Атлант Телеком». В его основе – логотипы брендов, разделенные вертикальной линией с градиентным переходом от синего к желтому цвету. Градиент символизирует постепенную интеграцию.  

Совместный визуал уже используется в январских рекламных кампаниях «Атлант Телеком» для физических и юридических лиц, в оформлении постов в социальных сетях, а также других активностях бренда. 

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