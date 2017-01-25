"Атлант-М" планирует продавать до 20% машин через интернет. Начали с Volkswagen

Автомобильный бренд Volkswagen и "Атлант-М" презентовали открытие первого в Беларуси онлайн-автосалона. Купить машину у официального дилера теперь можно через интернет на сайте vw.atlant-m.by и получить бесплатную доставку в любую точку Беларуси.





— Мне кажется, что такие вещи, как покупка автомобилей онлайн, становятся достаточно обыденными. Технологии уже изменили нашу жизнь и будут продолжать менять дальше. E-commerce является отраслью №2 по темпам роста в рамках мировой экономики и продолжит расти в ближайшие годы. Сейчас нашими потребителями являются примерно четыре поколения людей, и даже мои мать и теща имеют смартфоны, ноутбуки, ходят в интернет и даже покупают туристические путевки на курорты.

И мы не можем не учитывать, что четыре поколения находятся онлайн, мы должны этому соответствовать. К сожалению, мы не можем построить автоцентры в каждом населенном пункте, где есть наши потенциальные потребители, поэтому возникла идея создать онлайн-автоцентр, чтобы люди не из регионов (да и из Минска тоже) могли выбрать и купить автомобиль через интернет, — рассказал генеральный директор холдинга “Атлант-М” Сергей Савицкий.





По его словам, сейчас автодилеры наблюдают сокращение количества посещений шоу-румов и тест-драйвов перед покупкой: на 5 тест-драйвов в прошлые годы сегодня приходится всего два, четыре-пять посещений автоцентра сократились до двух. А в цепочке из 24 шагов, совершаемых до покупки авто, около 20 покупатели совершают онлайн.

Весь процесс покупки автомобиля на сайте автоцентра разбит на 5 шагов: от выбора машины до оплаты карточкой или через ЕРИП. Оплатить можно как 100% стоимости машины, так и минимальную сумму в 1000 рублей, а остальное доплатить в момент передачи машины.





Доставка осуществляется бесплатно в любую точку Беларуси через три дня после покупки. Как обещают в "Атлант-М", цены в онлайн-автоцентрах будут всегда немного ниже, чем в обычных шоу-румах примерно на 1-2%, что составляет около 200 белорусских рублей для самой популярной модели Volkswagen Polo.





В перспективе в онлайн-автосалоне появятся и другие массовые бренды — Ford, KIA, Mazda, а также сервисы, которые есть в оф-лайн шоурумах: продажа автомобилей с пробегом, запись на сервисное обслуживание, страхование, кредитование и т.д.

Marketing.by пообщался после презентации с IT-директором холдинга “Атлант-М” Алексеем Власовым:





— Есть ли у вас планы по продажам автомобилей через сайт на 2017 год?

— Конкретную целевую цифру не ставили. Но хотелось бы начать с 5 машин в месяц и дойти до 10-15 машин к концу года. А в перспективе двух лет довести долю продаж через онлайн-автоцентр до 20-25%. Моя мечта, чтобы доля продаж через интернет перевалила за 50%, это такая долгосрочная цель, и тогда можно будет сказать, что мы действительно стали онлайн-бизнесом.

— Как будете продвигать онлайн-автоцентр?



— Основное продвижение, конечно, будет в интернете: через контекстную, медийную рекламу, социальные сети. В первое время, наверное, будем рекламировать и офлайн, чтобы показать новый продукт. Ну и постоянно будем пиарить эту тему, показывать выгоды от покупки онлайн. Возможно, если будет какая-то ограниченная партия машин, то сделаем ее доступной для покупки только онлайн.

— Не получится ли так, что более низкая цена в онлайне заберет "хлеб" у ваших продавцов в автосалоне: люди будут смотреть автомобиль в автоцентрах, но покупать через сайт?

— Есть такой риск, и мы его понимаем. Поэтому не готовы давать большую разницу между офлайном и онлайном. Но даже если клиент после консультаций в автоцентре уйдет в онлайн, мы продажу не потеряем — она все равно останется внутри холдинга.

Создавая онлайн-автоцентр, мы понимали, что рано или поздно мог появиться игрок, который бы договорился с производителем напрямую и предложил подобный продукт. И тогда нам пришлось бы конкурировать с внешним игроком.

— Вопрос в рамках актуальной в последнее время "белорусизации": планируете сделать версию сайта на белорусском языке?



— Пока в планах не стояло, но идея хорошая, подумаем. Сам сервис мы делали с перспективой на три страны: стартуем с Беларуси, здесь будет основной акцент, но у нас есть дилеры также в России и Украине. Поэтому был выбран русский язык.

— В Украине тоже на русском?

— У нас украинский сайт всегда был на русском языке, и никогда не было с этим проблем. Большая часть киевской аудитории говорит на русском, а у нас два основных автоцентра в Киеве. Также автоцентры в Харькове и Днепропетровске, там тоже в большей степени русскоязычная аудитория.