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Ассоциация европейского бизнеса ищет менторов для студентов на Job Shadow Days

13 Апреля 2017 80 0 Бизнес Компании Образование Экономика
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Ассоциация европейского бизнеса ищет представителей коммерческих компаний, которые готовы выступить менторами для студентов белорусских вузов в рамках акции Job Shadow Days.

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Job Shadow Days – популярная мировая практика по обучению на рабочем месте. В Беларуси инициатива реализуется Ассоциацией европейского бизнеса с 2014 года и с 11 по 21 мая 2017 года пройдет уже в шестой раз.

Суть программы заключается в том, что студенты "тенью" ходят за опытным сотрудником компании (ментором)  реальной рабочей обстановке в течение рабочего дня и таким образом знакомятся с выбранной профессией.

Ментором может стать любой топ-менеджер или специалист частной компании, которая работает в Беларуси. Участие в Job Shadow Days как для менторов, так и для студентов бесплатное.

Как отмечается в анонсе ассоциации, Job Shadow Days для компаний – это хороший инструмент привлечения в компанию молодых сотрудников из числа активных студентов, а также возможность получить интересный опыт менторства.

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