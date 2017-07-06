ARTOX media посчитали, какие банки, туристические и мебельные компании лучше всего видны в поисковых системах

Специалисты ARTOX media продолжают исследование того, как и насколько успешно белорусские компании продвигаются в сети интернет. В мае компания уже готовила рейтинг видимости туристических компаний. В июне, помимо туристической сферы ARTOX media проанализировали мебельные магазины и производство, а также подготовило глобальное исследование видимости белорусских банков. Исследование готовится за предыдущий месяц и учитывает ту статистику, которая была собрана на 1 число текущего месяца.

Целью исследования — оценить успешность действий компаний по поисковому продвижению — Search Engine Optimization (SEO).

Методология исследования включает в себя анализ запросов в поисковых системах по той или иной тематике, и расчета видимости сайта компании. На это влияет то, насколько часто пользователи поисковиков Google и Yandex используют тот или иной поисковой запрос.

Изучив показатель видимости, который имеет процентное значение, компании могут судить о том, как много пользователей увидят его в поисковой выдаче и, как следствие, посчитают его релевантным и смогут обратиться за услугами.







Рейтинги видимости в мае 2017:





ТОП-20 Туризм





ТОП-20 Мебель







ТОП-20 Банки







Методология

В – видимость сайта;

Ч – частотность запроса - то, насколько тот или иной запрос вводится пользователями в поисковой системе

К – корректирующий коэффициент для выдачи в поисковой системе.

Корректирующие коэффициенты выбираются в зависимости от того, на какой позиции находится сайт по тому или иному запросу:

