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ARTOX media посчитали, какие банки, туристические и мебельные компании лучше всего видны в поисковых системах

6 Июля 2017 marketing.by 127 0 Исследования Компании
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Специалисты ARTOX media продолжают исследование того, как и насколько успешно белорусские компании продвигаются в сети интернет. В мае компания уже готовила рейтинг видимости туристических компаний. В июне, помимо туристической сферы ARTOX media проанализировали мебельные магазины и производство, а также подготовило глобальное исследование видимости белорусских банков. Исследование готовится за предыдущий месяц и учитывает ту статистику, которая была собрана на 1 число текущего месяца.

Целью исследования — оценить успешность действий компаний по поисковому продвижению — Search Engine Optimization (SEO).

Методология исследования включает в себя анализ запросов в поисковых системах по той или иной тематике, и расчета видимости сайта компании. На это влияет то, насколько часто пользователи поисковиков Google и Yandex используют тот или иной поисковой запрос.

Изучив показатель видимости, который имеет процентное значение, компании могут судить о том, как много пользователей увидят его в поисковой выдаче и, как следствие, посчитают его релевантным и смогут обратиться за услугами.


Рейтинги видимости в мае 2017:


ТОП-20 Туризм

turizm_site.png

ТОП-20 Мебель

meb_site.png

ТОП-20 Банки

bank_site.png

Методология

sfg.png

В – видимость сайта;

Ч – частотность запроса - то, насколько тот или иной запрос вводится пользователями в поисковой системе

К – корректирующий коэффициент для выдачи в поисковой системе.

Корректирующие коэффициенты выбираются в зависимости от того, на какой позиции находится сайт по тому или иному запросу:

›1-3 позиции: К=1;
›4 позиция: К=0,85;
›5 позиция: К=0,60;
›6, 7 позиции: К=0,50;
›8, 9 позиции: К=0,30;
›10 позиция: К=0,2;
›11 позиция и далее: К=0.

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