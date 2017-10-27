Артем Рабцевич ушел с должности директора Onliner.by

На этой неделе стало известно, что директор одного из крупнейших беларуских порталов Onliner.by Артем Рабцевич уходит из компании. Об этом он написал на своей странице в facebook 25 октября, поблагодарив коллег за совместную работу.

"Друзья, вчера закончилась моя шестилетняя история с Onliner.by. Последние 3 года мне посчастливилось управлять этой выдающейся компанией. Ksenia и Vitaliy (имеются ввиду учредители Onliner.by Ксения и Виталий Шуравко, прим. ред.), я признателен вам за возможность получить колоссальный опыт, проявить себя и встретить огромное количество замечательных людей. Коллеги, был рад трудиться бок о бок с профессионалами, вы все прекрасны, - пишет Артем.





Директор Onliner.by вырос в скучном минском спальнике, учился в гимназии. А потом ушел в музыку, сообщается в материале Onliner.by о команде и компании.



— На «Онлайнере» я впервые зарегистрировал свой аккаунт в 2005-м году. 8-600-100, «Космические рейнджеры», «Бойцовский клуб»… Ламповое детство! Я всерьез увлекся сценой, стал фронтменом метал-группы. Мы ездили по стране и по СНГ, записывали альбом в Польше. 2 недели жили в особняке в Белостоке, потратив для того времени и наших 20 лет абсолютно нереальные 5000 долларов. Разгружали в Беларуси газосиликатные блоки и вагоны с соком, чтобы записать эту большую пластинку. Жгли по-взрослому, это являлось существенной частью моей жизни. Но потом, когда время побежало быстрее и нужно было создавать семью, выбор был сделан сам по себе.

В компании я начинал с продажи баннерной рекламы. Рынок только формировался, не существовало ориентиров. Но это ведь круто — начинать с нуля и стремиться сделать лучше всех.

Кто станет новым директором портала - пока не сообщается.



