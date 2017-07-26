Аналитика от Google: Как ведут себя современные женщины «старшего» поколения в интернете

Принято считать, что с возрастом интересов у женщин становится все меньше. Однако современные женщины «старшего» поколения доказывают обратное — они открыты для экспериментов, познают себя, ищут новые возможности самореализации и ждут новых впечатлений. И, конечно, на этом пути им помогает интернет. Think with Google рассказал о том, как рекламодатели могут привлечь внимание этой требовательной, опытной и готовой получать удовольствие от жизни аудитории на основе исследования об их интересах и привычках онлайн.

Интернет — одно из первых мест, куда женщины поколения 50+ обращаются за новой информацией

Сегодня 7 из 10 женщин старше 45 лет активно пользуются интернетом, и с каждым годом эта цифра продолжает расти. Онлайн становится неотъемлемой частью различных сфер их жизни: они общаются, ищут необходимую информацию, пользуются различными сервисами и совершают покупки в сети. И чтобы брендам побороться за внимание этой аудитории, у которой есть деньги, богатый жизненный опыт, определенные ожидания от жизни и энергия узнавать новое, им необходимо понять чем живут они сегодня и как правильно отвечать их потребностям.

Что же отличает поведение старшего поколения женщин онлайн? Несмотря на расхожее мнение о том, что интернет не популярен среди взрослого поколения, для женщин старшего возраста интернет — одно из первых мест, куда они обращаются при поиске новой информации. Так, 42% из них отметили, что будут искать ответы на свои вопросы, в первую очередь, в сети. При этом, в отличие от молодого поколения, они не распыляют свое внимание, находясь онлайн, а сфокусированы на том, что их действительно волнует. И поисковые системы служат для них своеобразным навигатором в онлайн-мире: 84% пользователей старшего возраста используют поиск для изучения интересующих тем.

Важно и то, что аудитория 50+ активно использует интернет не только на компьютерах и ноутбуках, но и на мобильных устройствах. За 9 месяцев в 2016-2017 гг. проникновение мобильного интернета среди женщин старшего возраста выросло на 20%. Следовательно, работая с этой аудиторией онлайн, рекламодатели не должны исключать мобильный канал, представление бренда на мобильном должно органично встраиваться в потребительский путь с учетом возраста и предпочтений пользователей, к которым они обращаются.





YouTube — источник вдохновения и новых впечатлений, в том числе и для женщин старшего возраста

В поисках информации о своих повседневных интересах, таких как кулинария, здоровье, здоровый образ жизни и лечение, женщины в возрасте 50-64 года обращаются к тем источникам в интернете, где они могут получить полезный контент. Помимо поисковых систем 70% из них используют социальные сети и онлайн-видео. Как показало исследование, YouTube — одна из самых популярных видео площадок у этой аудитории и входит в топ-3 сайтов по охвату пользователей старшего возраста.

Женщины старшего возраста выбирают YouTube не только для того, чтобы найти ответ на вопрос или получить практический совет. Онлайн-видео на этой площадке для них — источник вдохновения и новых впечатлений. Здесь они могут почерпнуть идеи для декора дома или, например, узнать вдохновляющие истории людей своего возраста. Наиболее востребованные категории контента среди российских женщин 50-64 лет на YouTube — дом и сад, хобби, люди и общество, а также кулинария и рецепты.





Пользователи старшего поколения доверяют онлайн-источникам

Интернет для старшего поколения — ресурс, которому можно доверять. 72% из них отмечают, что больше всего полагаются на информацию, полученную именно из онлайн-источников.

Однако они доверяют далеко не всем сообщениям в интернете, большое значение для них играет источник информации. Например, 70% женщин старше 50 лет, интересующихся здоровьем, здоровым образом жизни, подбором лекарств и правильным питанием, предпочитают искать в сети советы профессионалов. В вопросах кулинарии, путешествий, обустройства дома и сада около 50% полагаются на отзывы, основанные на опыте других пользователей. Информацию о новых подходах, практиках и продуктах на сайтах производителей пользователи этого поколения изучают, когда речь идет об уходе за собой, моде, стиле и творчестве. Таким образом, исследуя интересы старшей аудитории и ресурсы, которым она доверяет, рекламодатели смогут выстраивать с ней более доверительные отношения. А с помощью размещения информации о брендах на правильных ресурсах — увеличить лояльность к своим продуктам.

Женщины старшего поколения переходят на покупки в сети

Популярные мотивы выхода онлайн для пользователей старше 50 лет — поиск необходимой информации и ответов на вопросы, переписка по электронной почте и чтение новостей. 84% женщин в этой возрастной категории заходят в интернет для общения на различных порталах. Но этом их онлайн потребности не ограничиваются — 75% женщин отметили, что следят за своими финансами онлайн, а 67% совершают покупки в интернет-магазинах.

Чуть больше половины пользователей старшего поколения совершают покупки в интернете несколько раз в год, в то время как 32% делают это гораздо чаще — несколько раз в месяц. Наиболее открытая к онлайн-шоппингу аудитория — женщины 50-55 лет. 64% респондентов этого возраста отметили, что предпочитают заказывать услуги и покупать товары онлайн. При этом играет роль не только возрастной, но и географический фактор — москвички чаще жительниц других городов совершают онлайн-покупки (76%). Что касается популярных категорий товаров, то 43% респондентов, отметили, что за последние 6 месяцев они покупали одежду и обувь, 37% — косметику и парфюмерию, а 32% — электронику.





Выбирая товары в интернете, в среднем 83% пользователей старше 50 лет дополнительно изучают информацию из онлайн-источников. Важный ресурс информации для них — поисковые системы (68%), а также тематические сайты (42%), где они получают возможность ознакомиться с дополнительными характеристиками и прочитать отзывы других пользователей об интересующих их товарах и услугах. Беря в расчет источники, которые изучают перед покупкой пользователи старшего возраста, рекламодатели могут приходить им на помощь в нужные моменты и эффективнее размещать рекламные сообщения, адресованные этой аудитории.

Итак, как же завоевать доверие женщин старшего поколения

Интернет помогает пользователям старше 50 лет решить актуальные проблемы — нехватку общения, поиск необходимой информации, а также покупок, не выходя из дома. Но кроме практической пользы эта аудитория использует онлайн-источники для вдохновения и получения новых знаний и эмоций. Ведь 50 для многих из них — время второй молодости, которую они хотят провести с пользой. А значит рекламодателям нужно забыть о стереотипах и научиться разговаривать с женщинами 50-64 лет на одном языке не только на традиционных каналах, но и онлайн.

Как завоевать их доверие: