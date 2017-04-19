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"Аливария" выпустила лимитированный "розовый" сорт пива

19 Апреля 2017 72 0 Promo
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Пивоваренная компания «Оливария» к летнему сезону представила новый сорт пива -  с ароматом лесных ягод. Продукт пополнил премиальную линейку бренда «Аливария», встав в один ряд с такими сортами, как «Аливария Белое Золото» и «Аливария Портер».

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«Мы сварили «Аливария Белое Золото ROSE», чтобы наполнить летний отдых яркими вкусовыми ощущениями. После путешествия по знаковым местам Беларуси, захватывающего сплава по реке, полета на воздушном шаре или во время спокойного отдыха на природе бокал охлажденного пива с ароматом лесных ягод освежит и дополнит атмосферу летнего вечера», – говорит заместитель генерального директора по маркетингу и развитию бизнеса пивоваренной компании «Оливария» Анна Губкина. 

Сезонное пиво «Аливария Белое Золото ROSE» выпускается в стеклянных бутылках объемом 0,5 л. Новый сорт произведен лимитированной серией, первая партия составила 75 000 литров. Рекомендуемая цена на полке - 1 рубль 84 копейки.

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