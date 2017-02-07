Рубрики
Вакансии Бизнес-обучение
Все рубрики

AliExpress изменил правила бесплатной доставки в Беларусь

7 Февраля 2017 149 0 Байнет Бизнес Компании
Поделиться

Торговая интернет-площадка AliExpress объявила об отказе от уровня «Эконом-доставка» для покупателей из Беларуси и Украины. Сообщение об этом опубликовано на сайте компании.

AliExpress-App-Sony-Xperia-Z3-Z2-Z1-Compact-M4-E4-Z-ZR-ZL-M2-C3-T2-T3-Ultra-Tablet.jpg

Опция «Эконом-доставка» (Economy Shipping) — самая дешевая и наиболее длительная из всех, что предлагает площадка. В ней товар пересылают с помощью служб China Post или HongKong Air Mail, международный трек-номер при этом не присваивается.

По сообщению компании, от такого способа пересылки было решено полностью отказаться в Беларуси и Украине. Для покупателей из России «Эконом-доставка» станет недоступна для товаров дороже двух долларов. Изменения вступят в силу 7 февраля в 11.00 по минскому времени.

Некоторые СМИ сообщили об ожидаемом подорожании товаров интернет-площадки за счет обязательной платы за доставку. Однако из опубликованного объявления это не следует. По сообщению компании, для белорусов останутся доступны уровни «Стандартная доставка» (Standard Shipping) и «Ускоренная доставка» (Expedited Shipping). «Стандартная доставка» осуществляется службами EMS, ePacket или DHL Global Mail и может быть бесплатна для покупателя.

Глава Alibaba Russia Марк Завадский в комментарии для РБК поделился предположением, что новые правила не отразятся на цене доставки — скорее продавцы учтут ее в цене самого товара.

«Бесплатной доставки в принципе не бывает, в большинстве случаев она уже входит в стоимость товара, — объяснил он. — Мы не думаем, что будет серьезное подорожание. Продавцы найдут способ выдерживать конкурентные цены, у нас проходит много акций, в рамках которых мы не разрешаем продавать товар дороже определенной отметки. Для пользователей какое-либо подорожание почти не будет заметно».



Поделиться

Вакансии

Компания-лидер в сфере организации Национальных выставок за рубежом ищет Главного маркетолога Агентство SMG ищет специалиста по планированию и размещению рекламы на ТВ Pocket Rocket ищет Sales-менеджера для проекта арт-пикник Freaky Summer Party, а также дизайнера-стажера Горячая вакансия: ALT active life technology в поиске бренд-менеджера TDI Group ищет трех профи в команду менеджеров по работе с клиентами «Терра Групп» ищет две боевые единицы в команду – дизайнера и PR-специалиста «Терра Групп» ищет ивент- и аккаунт-менеджера Открыта горячая вакансия Account Director в агентстве Forte Grey
Материалы по теме:
#pahatam у «Белавиа»: «Акция «20 лет в небе» задумывалась как стратегический маркетинговый ход»
Белорусских интернет-пользователей уже 5 миллионов
Белорусский рынок интернет-рекламы вырос на 22% в 2014 году
Обсуждение:
Читайте также:
В закладки: какие книги советуют художница Ника Сандрос и маркетолог по жизни Александр Демидович
В Японии разработали электронные винные этикетки для борьбы с контрафактом
Итоговый рейтинг белорусских страниц Facebook за 2016 год
Министерство информации: белорусы больше всего доверяют телевидению