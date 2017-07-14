Альфа-Банк запустил cashback за бронь отелей через Booking.com

Альфа-Банк объявил о запуске партнерской программы с Boоking.com. Теперь все клиенты Альфа-Банка получат возможность возвратить 4,6% от суммы расходов за резервирование жилья с помощью своей платежной карты на партнерской странице Booking.com и Альфа-Банка.

Участвовать в программе сможет бесплатно любой клиент без предварительной регистрации. Чтобы получить кэшбэк, нужно просто перейти на специальную кобрендинговую страницу Booking.cоm, выбрать понравившийся вариант размещения и оплатить бронь любой картой Альфа-Банка.



Банк вернет клиенту 4,6% от полной стоимости оплаченного картой проживания в течение 62 дней со дня выезда из отеля или апартаментов. То есть клиент получает не стандартные для программ лояльности баллы или бонусы, а реальные деньги в виде компенсации расходов на проживание. Программа действует для всех карт Альфа-Банка (для физических лиц), в том числе кредитных, выпущенных в белорусских рублях.

Предложение действует до 31 декабря 2018 года включительно. По условиям программы клиенты могут получить cashback за неограниченное количество оплаченных на партнерской странице Альфа-банка и Boоking.com броней.