Александр Василевич: «Выигрыш сотрудника «Белоруснефти» в рекламной игре соответствует правилам»

После оглашения результатов розыгрыша рекламной игры «Путешествие начинается. Лапландия» по картам лояльности АЗС «Белоруснефть» в редакцию AUTO.TUT.BY одновременно обратилось сразу несколько читателей. Они возмутились тем, что автомобиль получил один из сотрудников РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт».





Однако в «Белоруснефти» считают, что никаких нарушений закона не произошло, так как организатором игры является ИУП «Гепта Групп», определенное для указания данных услуг на весь 2016 год по итогам проведения открытого конкурса. И в соответствии с п. 6.2 правил проведения рекламной игры «Путешествие начинается. Лапландия» участником игры не может быть лицо, состоящее в трудовых отношениях с организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие родственники, а также лица, находящиеся с таким лицом в отношениях свойства. То есть победитель 1-го этапа игры Ярошевич Сергей Аркадьевич, который работает в РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» и не является работником Организатора, не подпадает под ограничения, запрещающие участие в игре.

Marketing.by попросил прокомментировать ситуацию Александра Василевича, директора «Гепта Групп»:





— «Гепта Групп» является подрядчиком «Белоруснефти» по проведению рекламной игры, и организатором этой рекламной игры. По правилам только сотрудники организатора, то есть агентства «Гепта Групп», не могут участвовать в рекламной игре. А сотрудники «Белоруснефти» — могут.

Такое решение было принято абсолютно сознательно и намеренно вместе с заказчиком. Потому что «Белоруснефть» — это порядка 27 тысяч человек по всей стране, и запретить им участвовать в игре было бы несправедливо, так они также заправляются на АЗС и имеют карты лояльности. Понятно, что все эти тысячи сотрудников никак не могут участвовать в подготовке розыгрышей и влиять на их результаты. При регистрации рекламной игры в МАРиТ мы акцентировали внимание на том, что работники «Белоруснефти» будут иметь возможность участвовать в игре, и это было поддержано.

«Гепта Групп» уже целый год работает с «Белоруснефтью» по целой серии подобных игр, и вот в декабре получилось, что из 27 тысяч работников кто-то выиграл. Все розыгрыши проходят открыто, любой желающий может на них присутствовать. Поэтому данный гражданин абсолютно законно принял участие в игре, никоим образом не был связан с розыгрышем, не мог повлиять не результат, и выиграл. Думать можно все, что угодно, но в конкретной ситуации права человека будут нарушены, если честно выигранный приз мы ему не дадим.