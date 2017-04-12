"Активиа" определила, кому из женщин дать деньги на мечту

“Активиа” 11 апреля в бизнес-клубе Imaguru вручила гранты семи самым активным белорускам. Идеи должны быть реализованы в два ближайших месяца.

Проект грантов направлен на поддержку женщин, которым для воплощения своих талантов не хватает лишь первого шага. По условиям конкурса нужно было прислать идею в одном из семи направлений: кондитерское дело, танец, фотография, дизайн одежды, кино, изобразительное искусство и бизнес.

В финале конкурса на Activia Day зрители увидели проекты от 21 участницы от 18 до 58 лет. Самым популярным оказалось бизнес-направление: из более пятисот присланных заявок, 260 касались собственного стартапа. Второе место уверенно занял дизайн одежды — 69 заявок, третье — фотопроекты.





В результате финальной защиты победительницами проекта грантов “Активиа” стали:

Направление "Танец” — Юлия Мельничук с проектом авторского театра танца.

Направление “Изобразительное искусство” — Ядвига Лукашик с выставкой проекта “Беларусь времен Первой Мировой войны в фотографиях Фрица Краускопфа”.

Направление “Кино” — Вероника Седич и короткометражный игровой фильм, в основе которого конфликт личных амбиций и семейных ценностей.

Направление “Бизнес” — Екатерина Алешко и производство цукатов, вяленых фруктов и овощей местного происхождения.

Направление “Фотография” — Дарья Лысковец с фотопроектом “Поглощение”, затрагивающий тему консьюмеризма в современном обществе.

Направление “Дизайн одежды” — Дарья Лебедева с коллекцией одежды, включающей модели для разных возрастов, иллюстрирующая привлекательность женщины и ее гармоничность в каждый период жизни.

Направление “Кондитерское дело” — Кристина Белявская с проектом онлайн-блога о десертах, безопасных для здоровья людей, предрасположенных к пищевым аллергиям, с перспективой производства этих самых здоровых десертов.

Каждая из победительниц получила 5,5 тысяч рублей и профессионального наставника для реализации заявленной идеи.