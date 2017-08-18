АКАР: объём рекламного рынка в России за первое полугодие вырос на 14% и превысил 190 млрд ₽

Комиссия экспертов Ассоциации Коммуникационных Агентств России подвела итоги развития российского рынка рекламы за первую половину 2017 года. Суммарный объём рекламы в средствах её распространения за вычетом НДС превысил 190 млрд ₽. Это на 14% больше, чем в соответствующем периоде 2016 года. Динамика второго квартала составляла +15%, в первом — +13%.





Усиливаются позиции ТВ и интернета, на которых приходится уже 81% всех рекламных бюджетов. По словам Сергея Веселова, сопредседателя Комитета исследований, аудита и рекламных технологий АКАР, постепенно идёт «вымывание» остальных медиасегментов с рекламного рынка.

«Если говорить об ожиданиях до конца года, то, если не произойдёт чего-то неординарного, мы сохраним темпы роста на уровне 13–14% и по году можем выйти на уровень выше 400 млрд ₽».



Мария Черницкая, президент iConGroup, вице-президент и председатель комитета по performance-маркетингу IAB Russia, считает, что высокий рост показателей рынка интернет-рекламы обусловлен «очень хорошей» активностью рекламодателей в соцсетях. По её мнению, это один из драйверов роста digital-рынка наряду с контекстной рекламой.





«Увеличивается количество рекламного инвентаря, в интернете становится всё больше рекламодателей из различных отраслей, значительно растут бюджеты на размещение. Очень активно используют интернет для продвижения компании из сферы недвижимости, банковского сектора и ecommerce. И, конечно же, большая часть роста приходится на мобильный трафик».

Рост объёма рекламы в интернете обусловлен увеличением медиапотребления, развитием рекламных продуктов, интерактивностью и возможностями контроля эффективности рекламных кампаний. Алексей Беляев, председатель комитета IAB Russia по исследованиям, отмечает, что в 2017 году особенно большой интерес рекламодателей вызывают реклама в мобильных устройствах, соцсетях, а также видеореклама.

Напомним, в марте АКАР назвала объём российского рынка рекламы за 2016 год, а недавно обновила рейтинг агентств и холдингов в сфере медиабаинг