Академия автобизнеса SENSYS набирает студентов на бесплатную стажировку

Академия автобизнеса SENSYS объявляет о наборе на стажировку в компанию, работающую в сфере автомобильных услуг для студентов 4-5 курсов очного и заочного отделений с бесплатным обучением и возможностью дальнейшего трудоустройства.

Академия автобизнеса SENSYS специализируется на комплексном обслуживании автомобильных сервисов и подготовке кадров для автомобильного бизнеса, является организатор специализированных республиканских состязаний среди специалистов автосервисных услуг. Обучение будет проходить по следующим направлениям: 1. Региональный представитель (торговый агент);

2. Менеджер по работе с клиентами.

Что мы предлагаем? Бесплатное обучение с возможностью дальнейшего трудоустройства;

Работа под брендом стабильной и современной компании сферы автобизнеса;

Трудоустройство согласно ТК Республики Беларусь;Современный офис в центре города;

Продуманная корпоративная культура и оптимальная социальная политика;

Корпоративные мероприятия, тимбилдинг;

Здоровая атмосфера и дружный коллектив;

Обучение вождению автомобиля за счёт компании. Заявки на обучение и стажировку принимаются на почтовый ящик marketing@pro-sensys.by до 07.07.2017 включительно. Заявка должна содержать следующую информацию. ФИО; Номер телефона и e-mail (которым вы пользуетесь каждый день); Желаемое направление обучения. Дальнейшая вакансия в случае трудоустройства; Название университета, в котором вы обучаетесь, курс и форму обучения. Вопросы по телефону: +375 29 232-28-11. Звонки принимаются в будни, с 09.00 до 18.00.