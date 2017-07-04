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Академия автобизнеса SENSYS набирает студентов на бесплатную стажировку

4 Июля 2017 84 0 Бизнес Обучение
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Академия автобизнеса SENSYS объявляет о наборе на стажировку в компанию, работающую в сфере автомобильных услуг для студентов 4-5 курсов очного и заочного отделений с бесплатным обучением и возможностью дальнейшего трудоустройства.

Академия автобизнеса SENSYS специализируется на комплексном обслуживании автомобильных сервисов и подготовке кадров для автомобильного бизнеса, является организатор специализированных республиканских состязаний среди специалистов автосервисных услуг. 

Обучение будет проходить по следующим направлениям:

1. Региональный представитель (торговый агент); 
2. Менеджер по работе с клиентами. 

Что мы предлагаем?

  • Бесплатное обучение с возможностью дальнейшего трудоустройства;
  • Работа под брендом стабильной и современной компании сферы автобизнеса;
  • Трудоустройство согласно ТК Республики Беларусь;Современный офис в центре города;
  • Продуманная корпоративная культура и оптимальная социальная политика;
  • Корпоративные мероприятия, тимбилдинг;
  • Здоровая атмосфера и дружный коллектив;
  • Обучение вождению автомобиля за счёт компании.

Заявки на обучение и стажировку принимаются на почтовый ящик marketing@pro-sensys.by до 07.07.2017 включительно. Заявка должна содержать следующую информацию. 

  1. ФИО;
  2. Номер телефона и e-mail (которым вы пользуетесь каждый день);
  3. Желаемое направление обучения. Дальнейшая вакансия в случае трудоустройства;
  4. Название университета, в котором вы обучаетесь, курс и форму обучения.   

Вопросы по телефону: +375 29 232-28-11. Звонки принимаются в будни, с 09.00 до 18.00.

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