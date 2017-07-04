Академия автобизнеса SENSYS набирает студентов на бесплатную стажировку

Академия автобизнеса SENSYS объявляет о наборе на стажировку в компанию, работающую в сфере автомобильных услуг для студентов 4-5 курсов очного и заочного отделений с бесплатным обучением и возможностью дальнейшего трудоустройства.
Академия автобизнеса SENSYS специализируется на комплексном обслуживании автомобильных сервисов и подготовке кадров для автомобильного бизнеса, является организатор специализированных республиканских состязаний среди специалистов автосервисных услуг.
Обучение будет проходить по следующим направлениям:
1. Региональный представитель (торговый агент);
2. Менеджер по работе с клиентами.
Что мы предлагаем?
- Бесплатное обучение с возможностью дальнейшего трудоустройства;
- Работа под брендом стабильной и современной компании сферы автобизнеса;
- Трудоустройство согласно ТК Республики Беларусь;Современный офис в центре города;
- Продуманная корпоративная культура и оптимальная социальная политика;
- Корпоративные мероприятия, тимбилдинг;
- Здоровая атмосфера и дружный коллектив;
- Обучение вождению автомобиля за счёт компании.
Заявки на обучение и стажировку принимаются на почтовый ящик marketing@pro-sensys.by до 07.07.2017 включительно. Заявка должна содержать следующую информацию.
- ФИО;
- Номер телефона и e-mail (которым вы пользуетесь каждый день);
- Желаемое направление обучения. Дальнейшая вакансия в случае трудоустройства;
- Название университета, в котором вы обучаетесь, курс и форму обучения.
Вопросы по телефону: +375 29 232-28-11. Звонки принимаются в будни, с 09.00 до 18.00.