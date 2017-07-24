Air France создает новую авиакомпанию для миллениалов

Компания планирует выход новых авиалиний Joon осенью этого года. «Joon — это больше, чем просто авиакомпания», — заявляет Air France в своем блоге. «Она обеспечивает полный, инновационный и незабываемый опыт для тех, кто считает, что путешествие не ограничивается полетом на самолете».





Начиная с 29 октября, Joon будет выполнять рейсы средней дальности из аэропорта Шарль-де-Голль в Париже, а летом планирует отправлять самолеты в дальнемагистральные рейсы. Основа айдентики Joon — синий цвет, символизирующий динамичную позицию авиакомпании, а также небо, пространство и путешествия.









А название Joon должно было стать «коротким, мощным и международным», чтобы работать на мировой арене.





Air France предупреждает, что Joon не будет лоукост-авиакомпанией, поскольку она предложит оригинальные продукты и услуги. «Мы решили создать для одной из групп нашей целевой аудитории новый бренд, который для них будет что-то значить», — объяснила Кэролайн Фонтен, вице-президент по брендингу Air France. «Это поколение вдохновило нас на многое: они оппортунисты в позитивном смысле этого слова, поскольку умеют наслаждаться каждым моментом и ищут качественный опыт, которым хотят поделиться с другими. Joon — бренд, который несет эти ценности».

«Создание новой авиакомпании — исторический момент во многих отношениях, — говорит президент Air France Франк Тернер. «Joon — еще один шаг в развертывании стратегического проекта Trust Together. Его создание улучшит рентабельность Air France Group, что позволит ей снизить издержки и обеспечить устойчивость своей бизнес-модели».



