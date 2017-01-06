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Aida Pioneer разработала айдентику для «Party-Zan Фильма» Андрея Курейчика

6 Января 2017 marketing.by 56 0 Бизнес Дизайн Компании Креатив
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Aida Pioneer приняла участие в громком кинопроекте ушедшего года и разработала айдентику для «Party-Zan Фильма».

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Для фильма Aida Pioneer разработала большое количество рекламных материалов, начиная от логотипа, заканчивая многочисленными постерами.

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Напомним, фильм Андрея Курейчика «Party-Zan Фильм» вышел в прокат 29 января. Он стартовал сразу в 8 минских кинотеатрах 18 сеансами в день. 

Главные герои "Партизана" — обычные парни из белорусской провинции, айтишник и неудачливый бизнесмен, живущие в съемной квартире в Шабанах и мечтающие много заработать. В поисках легких денег ребята натыкаются на заказ частной московской киностудии. Россияне хотят снять несколько военных сцен в Брестской крепости и ищут тех, кто сделает это, ни много ни мало, за 40 тысяч долларов. Главные герои прикидываются крутыми продюсерами и берутся за дело. Но, как это обычно бывает, все идет совсем не по плану.

Продюсером, сценаристом и режиссером этой киноленты выступает драматург Андрей Курейчик, оператором-постановщиком — Никита Пинигин.

Главными «звездами» кинокомедии стали молодые актеры Александр Тарасов, Александр Душечкин и Алиса Авчинник. В актерский ансамбль попали и уже известные белорусские артисты: блистательная Эвелина Сакуро, Александр Ефремов, Александр Гусев, Геннадий Готовчиц, Сергей Власов, Юрий Зинченко, Сергей Толстиков, Юрий Наумов и многие другие. Уже традиционно в проекте Андрея Курейчика принял участие лидер группы «Нейро Дюбель» Александр Куллинкович (сыграв роль отставного главы службы безопасности крупной IT-компании).

В саундтрек фильма кроме музыки Дмитрия Фриги вошли композиции победителей музыкального конкурса, который объявлял «Party-Zan Фильм» — групп «Все Crazy», SuperBullz, «Нейро Дюбель», Recha, Дмитрия Войтюшкевич и многих других.

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