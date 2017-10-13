Агентство ARTOX media запустило раздел исследований беларуского digital-рынка

Компания ARTOX media сообщает о старте нового проекта, посвященного исследованиям работы белорусских брендов в сети интернет. На сайте компании был создан раздел, в котором на постоянной основе обновляются исследования по трем направлениям: видеореклама в интернете, видимость сайтов в поисковых системах и эффективность продвижения в социальных сетях. Ведением раздела и подготовкой исследований занимается новое подразделение аналитиков.







Обновление статистики исследований по видео происходит раз в три месяца. Аналитика по социальным сетям, а также по видимости сайтов в поисковых системах происходит ежемесячно. В разделе выложен ТОП рейтингов по каждому из исследований, также любой желающий имеет возможность скачать развернутую аналитику каждого из исследований, заполнив форму.

Методология

Каждое из исследований базируется на применении широкого инструментария, а также подчиняется четкой методологии, которая находится в открытом доступе. При желании любая компания, воспользовавшись ей, может проверить правильность представленных данных, и, если это необходимо, сделать расчеты специально для себя.

Объекты исследований

Специалисты ARTOX media предлагают рассматривать их исследования, как вспомогательные инструменты для расчета эффективности работы маркетинговых служб. Так, к примеру, исследование социальных сетей ARTOX media учитывает на данный момент только количественный показатель подписчиков сообществ из Беларуси, очищенный от ботов. При этом, для масштабной оценки эффективности работы в социальных сетях следует рассматривать комбинацию большего количества показателей.

Таким образом, исследования ARTOX media могут учитываться вкупе с другими показателями, соответствующими бизнес-задачам.

“Мы считаем крайне важным запуск данного проекта. Раздел “Исследования” расценивается нами, как ресурс, который позволяет получить представление о тенденциях развития белорусского Digital-рынка в разрезе отдельных компаний.

Надеемся, что проделанная нами работа будет воспринята рынком, как один из прикладных инструментов для релевантной оценки маркетинговых служб в вопросах продвижения в сети интернет. На данный момент нами запущено три полноценных исследования, но мы не планируем останавливаться на достигнутом и в дальнейшем будем расширять, как исследуемые сферы бизнеса, так и исследуемые коммуникационные каналы. Мы проделали большую работу по созданию данного раздела, при этом, компания ARTOX media открыта рынку и готова принимать и учитывать предложению по совершенствованию методологии рейтингов”, - заявил Павел Чуркин, генеральный директор ARTOX media.

Если вы полагаете, что ваша компания необоснованно не включена в рейтинг, или не занимает надлежащее место, пожалуйста, свяжитесь с составителями по адресу:

info@artox-media.by

Специалисты ARTOX media оперативно рассмотрят и ответят на все возникнувшие вопросы.