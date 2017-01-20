adidas выпустил стильный фильм для линейки Originals

adidas Originals выпустили новое видео, бросив провокационный взгляд на движение streetwear и «уличной культуры».

В видео снялись знаменитости разных поколений, включая Снуп Догга, Дева Хайнса, Stormzy, баскетболиста Брэндона Ингрэма, художницу Петру Коллинс и скейтбордиста Марка Гонзалеса. adidas Originals заново интерпретирует собственную классику и обращается к новому поколению креаторов, надеясь вдохновить их на переосмысление на новое определение оригинальности. Усиливает месседж ремикс классической композиции Фрэнка Синатры «My way».





