Абоненты life:) cмогут бесплатно заходить в Facebook и читать TUT.by

Мобильный оператор life:) совместно с Facebook запускает проект Free Basics, цель которого – сделать мобильный интернет доступным как можно большему количеству людей.

На специальной странице freebasics.com все абоненты life:) могут бесплатно читать новости, узнавать погоду, знакомиться с различными статьями о здоровье, образовании и многом другом. Материалы предоставляются популярным белорусским порталом tut.by, а также различными международными ресурсами, например, электронной энциклопедией «Википедия», женским порталом UN Women и другими сервисами.





Также на freebasics.com предоставляется бесплатный доступ к социальной сети Facebook. Кроме того, отдельно в самом Facebook появится бесплатный режим, выбрав который, можно пользоваться социальной сетью без интернета. Доступны будут все функции, включая мессенджер, за исключением просмотра фото и видео.

Зайти на freebasics.com можно с любого смартфона или мобильного телефона с функцией мобильной передачи данных.

Кроме страницы freebasics.com, бесплатные сайты и Facebook доступны абонентам life:) в мобильном приложении для Android-смартфонов Free Basics. Скачать его бесплатно можно на странице freebasics.com.

Проект, в первую очередь, создан для тех, кто никогда не пользовался мобильным интернетом и не знает, с чего начать, а также для тех, кто оказался в ситуации, когда нет возможности оплатить мобильный интернет.

«Сегодня в мире очень много людей, которые до сих пор не пользуются интернетом. Мы в Facebook считаем, что этому есть две причины. Во-первых, люди думают, что это дорого. Вторая причина – это актуальность контента. Цель проекта – предоставить людям бесплатный доступ к полезным ресурсам о здоровье, образовании, карьере и т.п. Главная идея – привлечь в проект такие ресурсы, контент которых был бы актуальным для всех. Именно поэтому в проекте участвуют не только популярные международные порталы, но и местный контент. В приоритете привлечь в проект как можно больше местных ресурсов», - прокомментировал запуск проекта в Беларуси Business Development Manager Facebook Claudia Fernandes.



Free Basics – инициатива Facebook. Сегодня он уже запущен в более чем 50-ти странах мира.

В Беларуси и в Европе в целом проект реализуется впервые. life:) является единственным белорусским мобильным оператором, который подключился к этому проекту. Представители life:) отмечают, что инициативу также могут поддержать другие новостные веб-порталы и разработчики полезных мобильных приложений.