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8 фишек бизнес-приложения с функцией мобильных платежей от Альфа-Банка: предприниматели оценят

19 Июня 2017 452 0 Бизнес
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Приложение Альфа-Бизнес Мобайл уже почти год успешно справляется с задачей упрощения ведения бизнеса для клиентов Альфа Банка. Им пользуются индивидуальные предприниматели, владельцы бизнеса, финансовые директора и руководители компаний, а делать это благодаря интуитивному интерфейсу и лаконичному дизайну, очень просто и приятно. 

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Помимо своей основной функции — мобильных платежей в любое удобное время дня или ночи, Альфа-Бизнес Мобайл позволяет: 

  • Осуществлять платежи по свободным реквизитам в белорусских рублях;
  • Предоставляет детальную информация об операциях по счетам;
  • Всегда под рукой актуальная информация о состоянии счетов компании;
  • Быстрый вход в приложение (смарт-код, графический ключ, отпечаток пальца);
  • Настраиваемый рабочий стол;
  • Cписок платежных документов со статусами;
  • Возможность контроля действий пользователей интернет-банка
  • Обратная связь с банком (звонок, письмо в банк).
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Подключить Альфа-Бизнес Мобайл все так же быстро и просто, а главное – совершенно бесплатно.

  • Зайдите в магазин приложений App Store или Google Play.
  • Наберите в строке поиска название приложения «Альфа-Бизнес Мобайл».
  • Выберите Альфа-Бизнес Мобайл в списке доступных приложений и установите его на свое мобильное устройство.
  • Войдите в систему, используя те же учетные данные, что и для доступа к Альфа-Клиент Онлайн. 

По всем вопросам, связанным с подключением и эксплуатацией приложения Альфа-Бизнес Мобайл, можно обращаться по e-mail:abm_help@alfa-bank.by или по короткому номеру: 7464

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