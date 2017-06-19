8 фишек бизнес-приложения с функцией мобильных платежей от Альфа-Банка: предприниматели оценят

Приложение Альфа-Бизнес Мобайл уже почти год успешно справляется с задачей упрощения ведения бизнеса для клиентов Альфа Банка. Им пользуются индивидуальные предприниматели, владельцы бизнеса, финансовые директора и руководители компаний, а делать это благодаря интуитивному интерфейсу и лаконичному дизайну, очень просто и приятно.
Помимо своей основной функции — мобильных платежей в любое удобное время дня или ночи, Альфа-Бизнес Мобайл позволяет:
- Осуществлять платежи по свободным реквизитам в белорусских рублях;
- Предоставляет детальную информация об операциях по счетам;
- Всегда под рукой актуальная информация о состоянии счетов компании;
- Быстрый вход в приложение (смарт-код, графический ключ, отпечаток пальца);
- Настраиваемый рабочий стол;
- Cписок платежных документов со статусами;
- Возможность контроля действий пользователей интернет-банка
- Обратная связь с банком (звонок, письмо в банк).
Подключить Альфа-Бизнес Мобайл все так же быстро и просто, а главное – совершенно бесплатно.
- Зайдите в магазин приложений App Store или Google Play.
- Наберите в строке поиска название приложения «Альфа-Бизнес Мобайл».
- Выберите Альфа-Бизнес Мобайл в списке доступных приложений и установите его на свое мобильное устройство.
- Войдите в систему, используя те же учетные данные, что и для доступа к Альфа-Клиент Онлайн.
По всем вопросам, связанным с подключением и эксплуатацией приложения Альфа-Бизнес Мобайл, можно обращаться по e-mail:abm_help@alfa-bank.by или по короткому номеру: 7464