8 фишек бизнес-приложения с функцией мобильных платежей от Альфа-Банка: предприниматели оценят

Приложение Альфа-Бизнес Мобайл уже почти год успешно справляется с задачей упрощения ведения бизнеса для клиентов Альфа Банка. Им пользуются индивидуальные предприниматели, владельцы бизнеса, финансовые директора и руководители компаний, а делать это благодаря интуитивному интерфейсу и лаконичному дизайну, очень просто и приятно.

Помимо своей основной функции — мобильных платежей в любое удобное время дня или ночи, Альфа-Бизнес Мобайл позволяет:

Осуществлять платежи по свободным реквизитам в белорусских рублях;

Предоставляет детальную информация об операциях по счетам;

Всегда под рукой актуальная информация о состоянии счетов компании;

Быстрый вход в приложение (смарт-код, графический ключ, отпечаток пальца);

Настраиваемый рабочий стол;

Cписок платежных документов со статусами;

Возможность контроля действий пользователей интернет-банка

Обратная связь с банком (звонок, письмо в банк).

Подключить Альфа-Бизнес Мобайл все так же быстро и просто, а главное – совершенно бесплатно.

Зайдите в магазин приложений App Store или Google Play.

Наберите в строке поиска название приложения «Альфа-Бизнес Мобайл».

Выберите Альфа-Бизнес Мобайл в списке доступных приложений и установите его на свое мобильное устройство.

Войдите в систему, используя те же учетные данные, что и для доступа к Альфа-Клиент Онлайн.

По всем вопросам, связанным с подключением и эксплуатацией приложения Альфа-Бизнес Мобайл, можно обращаться по e-mail:abm_help@alfa-bank.by или по короткому номеру: 7464