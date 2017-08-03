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7733: МТС открыл короткий номер для поисково-спасательного отряда «Ангел»

3 Августа 2017 74 0 Нестандарт
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Мобильный оператор МТС открыл короткий номер для поисково-спасательного отряда «Ангел»: наберите 7733 и вас обязательно услышат. По этому номеру можно обратиться за помощью или сообщить актуальную информацию волонтерам организации. 


Позвонить на номер 7733 можно даже если на счету недостаточно средств или отрицательный баланс ­— вызов бесплатный. 

— Мы очень благодарны компании МТС за поддержку нашей организации. Часто люди обращаются к нам за помощью, когда на счету каждая минута. И бесплатный короткий номер — это возможность быстро сообщить о своей проблеме. А мы, в свою очередь, сможем в кратчайшие сроки отреагировать на сообщение,— прокомментировал Сергей Ковган, руководитель поисково-спасательного отряда «Ангел».

Сейчас воспользоваться коротким номером могут только абоненты МТС. Планируется, что вскоре к инициативе подключатся и другие мобильные операторы страны. 

— Мы убеждены, что каждому по силам менять мир к лучшему, и мы руководствуемся этим принципом в своей деятельности. Мы понимаем, что в некоторых экстренных ситуациях обычный звонок может стать спасительным. Поэтому мы каждый день работаем для того, чтобы вы оставались на связи в любой момент, когда это необходимо, — отметил руководитель коммерческого департамента Евгений Брянцев.

USSD-номер от МТС для поисково-спасательного отряда «Ангел»

В июле для отряда «Ангел» МТС открыл USSD-номер. Чтобы помочь организации, достаточно отправить запрос на короткий номер *222*13#. Таким образом, на счет поисково-спасательного отряда поступят 2,00 руб. Если вы хотите пожертвовать более крупную сумму, отправьте несколько запросов. Сделать пожертвование могут абоненты всех тарифных планов МТС. 
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