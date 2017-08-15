5 популярных мифов о дизайне логотипов

Дизайн-студия Логомашина за четыре года сделала тысячи логотипов для клиентов со всего мира. Постоянно слыша одни и те же заблуждения о дизайне, они написали статью, в которой обсуждают пять самых распространенных мифов о разработке логотипов.

Миф первый: Логотип должен показывать сферу деятельности

Многие предприниматели уверены, что их логотип обязательно должен показывать, чем они занимаются. Иначе как клиенты поймут, что это логотип кофейни, если на нем не нарисована кружка?

Посмотрите вокруг: как часто вы видите на логотипе автопроизводителя машину? А куртку на логотипе изготовителя курток? Тем не менее, Mitsubishi — это машины, Starbucks — кофе, а Apple — смартфоны.

Чаще всего ваш логотип увидят по запросу «поесть», «купить машину» или «подстричься». Лого — это способ быть узнаваемым, а не ответ на вопрос «чем вы занимаетесь?».

Показать сферу деятельности можно и не используя лого. Например, оформить баннеры или витрину фотографиями блюд и напитков или просто написать рядом с вашим логотипом слово «кофейня».

Минус логотипов которые показывают сферу деятельности — отсутствие амбиций. Среди коллег вы всегда будете лишь одним из многих. Но если это не важно — сделайте акцент на том, чем вы занимаетесь и ловите трафик.

Если же цель: развить бизнес до уровня, когда любой товарный знак будет ассоциироваться с вашим продуктом — будьте оригинальными и не бойтесь экспериментов.

Миф второй: Ценность логотипа в затраченных усилиях

Представьте, что вы заказали логотип для компании которая шьет спортивную одежду. Двадцать тысяч рублей перечислены на карту фрилансера и вот спустя две недели он присылает вам картинку. На ней вот это:





Вы, конечно, спросите у фрилансера сколько секунд у него ушло на это… эту «сопельку»? А затем заставите переделывать логотип еще десяток раз, чтобы проклятый «дизайнер» хоть как-то отработал потраченные деньги.

Такие ситуации происходят постоянно и раздраженных заказчиков можно понять. Диссонанс между реальными деньгами и логотипом который физически рисуется за пару секунд — слишком велик. Начинаются бесконечные правки и переделки, причем в результате лучшим все равно оказывается первый вариант. Проблема в том, что многие люди не до конца понимают дизайн и измеряют его ценность в затраченных усилиях.

Иногда хорошие вещи хороши, не потому что на их создание ушли годы. Если логотип эффективен, то не важно насколько он сложный. «Сопелька» Nike из примера выше — это образец хорошего дизайна. А ошибки которые дизайнер не допустил, бывают куда важнее чем виртуозная работа с графикой. Хороший дизайн — незаметен.

Логотип без фирменного стиля — бесполезен. Если вы знаете где будет использоваться лого, видите идеальный образ компании и ее аудиторию, тогда стоит обратиться к профессиональному дизайнеру и заказать у него не только логотип, но и весь фирменный стиль компании. А если вы не поняли о чем речь — к профессиональному дизайнеру стоит обратиться тем более. Когда есть стиль, то логотип перестает быть “галочкой”, вокруг него организована целая концепция и поэтому он приносит объективную пользу.

Миф третий: В логотипе должен быть скрытый смысл

Разгадывать ребусы здорово — мозг любит работать и мы испытываем удовлетворение от решенной задачи. Логотипы с загадками и скрытым смыслом встречаются часто. Дать отсылку на легенду компании, ее корпоративные ценности — это высший пилотаж для создателя логотипа.

С другой стороны, логотипов в которых нет никакого скрытого смысла намного больше. Причина — отсутствие практической пользы.

В среднем, у человека есть около секунды чтобы заметить логотип, при этом детали он почти не запоминает. В апреле Логомашина провела небольшой эксперимент, в рамках которого прохожие по памяти рисовали логотипы известных компаний — Lacoste, Apple, Yota, Peugeot, Qiwi, Мегафон и других.

Опыт показал что люди помнят только общие черты известных лого, иногда затрудняясь даже с формой и цветом.

Не смотря на это, снова увидев логотип на вывеске человек сразу же узнает его и идентифицирует с компанией. В этом смысл дизайна. Влияет ли на этот процесс скрытый смысл заложенный в логотипе? Не думаю. Стрелочка FedEx, улыбка Amazon или рукопожатие клиента и производителя на логотипе Hyundai стали известны только после того, как стала известна сама компания. Никто не сможет точно сказать, помогла ли им вложенная в логотип идея.

Наличие скрытого смысла может быть приятным дополнением, но не стоит оценивать логотип по наличию глубинных образов. Более того, в погоне за выражением какой-то глубокой идеи вы можете потерять пользу которую приносит простой знак.

Скрытый смысл не мешает, если использовать его органично. Это выглядит круто,но это точно не обязательное правило.

Миф четвертый: Похожие логотипы — это плохо

Конечно, если ваш логотип — копия с лого конкурента, это плохо. Клиенты будут путаться.

Но ударяться в оригинальность ради оригинальности — ничуть не лучше. У вас может быть настолько оригинальный логотип, что вас просто не поймут. Клиент обратится к вашим, более спокойным, конкурентам.

К тому же, сфера деятельности всегда диктует определенные стандарты, которые работают как опознавание «свой-чужой». Взгляните на лого кофейных или автомобильных компаний. Там, признанное абсолютным злом наличие общих элементов и похожие логотипы — скорее правило.

Поиск «плагиата» действительно интересен, но на эффективности логотипов Puma и Jaguar, CNN и SEGA, Promt и Google Drive, Land Rover и Ford, Gucci и Chanel — это никак не сказывается. Вы никогда не спутаете эти компании. То, что цель дизайнера делать каждый логотип абсолютно непохожим на другие — это стереотип. Буква «A» похожа на букву «A». и с этим ничего не поделаешь. Тоже самое касается всех графических решений и большинство логотипов отличаются друг от друга только деталями.

Похожие логотипы могут расстраивать, но это не плохо — это единственное возможное положение вещей. В современном мире каждый день появляются тысячи новых логотипов и всевозможные графические приемы уже опробованы.

Это не значит что нужно брать и копировать чужие идеи. Стоит лишь спокойней относится к тому что вы уже не сделаете что-то принципиально новое.

Скорее с логотипом что-то не так, если среди миллионов его коллег, вы не нашли ни одного даже отдаленно похожего на “оригинал”.

Миф пятый: Логотип — это очень важно

Конечно, логотип важен, но его значимость часто переоценивают. Логотип не загипнотизирует клиентов, не важно, насколько крутое агентство его сделало и сколько ваших коллег сказали: «Классный лого!».

Помните, логотип значим для успеха компании примерно также, как красивые черты лица для успеха на работе. Логотип не должен нравится всем подряд и не нуждается в бесконечном количестве обсуждений и переделок.

Например, последний ребрендинг компании Pepsi пришелся по вкусу далеко не всем, логотип якобы стал плоским и потерял былой колорит. В интернете компанию обвинили в бессмысленной трате средств, измене идеалам и других смертных грехах мало связанных с действительностью.

В итоге напиток Pepsi был запрещен в сорока семи странах мира, компания разорилась, а самый главный дизайнер был расстрелян, а если вы в это не верите, то вы правы. Потому что на самом деле ничего подобного не произошло.

Стиль важнее логотипа. Профессиональный дизайнер учитывает где будет размещаться логотип, подбирает фирменные шрифты и цвета, создает презентацию где показывает как будет оформлена форма сотрудников, упаковки продукта, вывеска, сайт и все что пожелает заказчик.

Одна картинка с лого, какой бы прекрасной она не была, не принесет результата. Знак будет успешным, если правильно его использовать. Он должен размещаться на вывесках, форме сотрудников, продукции и других носителях оформленных в соответствии с фирменным стилем компании. В случае успеха — логотип прекрасный способ поселиться в умах и сделать свой символ “именем нарицательным”. Миллионы покупают китайские футболки в интернет-магазинах, просто потому на них изображен зеленый крокодил Lacoste или "вжух" от Nike.

Вывод

Все мифы о дизайне основаны не на пустом месте. Тем не менее строгие правила скорее подразумеваются, чем существуют на самом деле. Мы разобрали самые распространенные стереотипы связанные с ролью логотипа, что на нем должно быть изображено, поговорили о плагиате и значении фирменного стиля. Не сражайтесь с ветряными мельницами, пусть покажут вам направление ветра.

Мы также сделали видеоверсию этой статьи, посмотреть можно здесь:



