«Остров чистоты» привлек почти 2 миллиона долларов за 2 недели с помощью облигаций

ООО «Фабрика Ромакс» и производственная компания «Ромакс», владельцы бренда «Остров чистоты», привлекли около 2 миллионов долларов по результатам четвертого и второго выпусков облигаций. Об этом сообщает компания «Ласерта», выступившая брокером сделки. «Остров чистоты» предложил высокие ставки по валютным бумагам – 8,5% и 8,0% годовых.

«Средний чек» сделки составляет чуть более 20 тысяч долларов, что сопоставимо с аналогичными размещениями других белорусских компаний.

Оба выпуска имеют срок обращения равный 2 годам, выплата купонного дохода предусмотрена ежеквартально или ежегодно в зависимости от юрлица, разместившего облигации («Фабрика Ромакс» либо ПК «Ромакс»).

Облигации приобретены как физическими, так и юридическими лицами.

Заместитель директора ООО «Ласерта» Владимир Симонов отмечает, что «Острову чистоты» удалось за максимально сжатые сроки реализовать большую часть облигаций благодаря высокой процентной ставке.

- Начиная с января 2017-го мы наблюдаем постепенный спад ставок по ценным бумагам белорусских компаний. Если еще год назад граждане и юридические лица могли разместить свои средства в корпоративных облигациях под 10,5% годовых в валюте, то сейчас уже нередки ставки менее 7%, - подчеркивает брокер. – Вероятно, тенденция продолжится и далее, поэтому остатки, которыми располагает «Остров чистоты», а это 973 облигации номиналом $500 каждая, мы ожидаем распродать до конца текущей недели.