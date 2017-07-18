Взгляд с неба: Как использование дронов удешевило съемки рекламы и расширило возможности «картинки»

Использование дронов в рекламной съемке - для Беларуси уже совсем не новость. Более того, в стране сформировался пул специалистов, которые могут предоставить качественные услуги по аэросъемке с использованием модного оборудования - квадрокоптера, оснащенного камерой.



Для компаний, которые непременно желают масштабности, необычных ракурсов в рекламных и презентационных роликах, дроны стали настоящим подарком. Они дают возможность снимать недорого то, что раньше требовало аренды вертолета. А это стоило сотни, а порой и тысячи долларов.



marketing.by обратился к людям, зарекомендовавшим себя в съемке с применением дронов, чтобы выяснить все преимущества подхода, особенности организации процесса, "подводные камни" и, конечно, бюджеты. Некоторых наших собеседников мы настигли своим звонком прямо во время съемочного процесса.



Михаил Бровка, FlyFilm.by:



— Существует множество способов придать видео более высококлассный, профессиональный вид. Например, нестандартный ракурс, освещение, перемещение камеры. И если сделать эти вещи прямо во время съемки, не прибегая к ухищрениям на постпродакшн, то можно заметно снизить бюджет, не потеряв при этом кинематографичности картинки.





Аэросъемка всегда была технически сложным и дорогим видом работ, к которому прибегали в основном работники киноиндустрии и высокобюджетной рекламы. Но технический прогресс за последние несколько лет значительно расширил возможности, а, главное, удешевил стоимость подобного рода съемки до общедоступного уровня.

В последнее время тяжело представить промофильм или презентацию масштабного объекта без съемки с воздуха. Заказчиками аэросъемки теперь выступают застройщики, автодиллеры, операторы мобильной связи, музыканты, спортивные федерации. И даже просто частные лица — например, молодожены все чаще хотят получить в свой свадебный фильм несколько захватывающих кадров с нестандартного ракурса.





Особенность съемки с дронов в том, что при построении кадра вы не ограничены в одной плоскости. Плавность хода камеры, скорость ее движения, угол разворота теперь находится в руках оператора дрона и не зависят ни от рельефа местности, ни от расположения съемочной группы. Выход за пределы стандартного движения или необычный ракурс всегда является огромным преимуществом желаем в видеопроизводстве. Как раз дроны стали решать эту задачу.

Вам нужно снять отлет от окна 20-го этажа здания или пролет над лесом? Легко. Облететь всю территорию для оперативной ориентации на большой местности? Пожалуйста! Показать обширность помещения, пересечь реку, посмотреть кровлю, полюбоваться красотой природы или парада ретро автомобилей — все это работа для дронов.





Рекламные ролики, музыкальные клипы, новостные сюжеты, спортивные трансляции и даже охрана границы — лишь малая часть применения квадрокоптеров.

Конечно, кадры с камер недорогих квадрокоптеров обладают большим количеством недостатков: видео очень сильно сжато кодеками, имеет низкий битрейт, у камер маленькая светочувствительность. Поэтому, лучше использовать только самые новые дроны, уровень камер которых значительно продвинулся даже по сравнению с летом 2016 года.





К примеру, дрон DJI Inspire 2 способен снимать в разрешении 5.2К в форматах DNG и ProRes, что значительно расширяет динамический диапазон отснятого материала. А сменные объективы делают его практически полноценной летающей камерой профессионального формата. Как правило, он используется для съемки рекламных роликов и музыкальных клипов.

Для более простых задач используются младшие модели того же производителя, например DJI Phantom 4 Pro, который имеет датчики сближения по всей окружности и за счет более компактного размера отлично справляется с работой внутри помещений.





Стоимость съемки с дрона начинается от 90 рублей за час работы, поэтому, если нужны всего несколько планов, то бюджет не будет раздут. Конечно, чем дороже техника и чем больше людей ее обслуживают, тем выше стоимость работ. Но она несоизмерима с общим бюджетом производства.

С прошлого года в Беларуси введены правила использования беспилотных летательных аппаратов, которые регламентируют их применение и использование. Например, дрон не может подниматься выше 100 метров и залетать в определенные запрещенные зоны. Кроме того, каждый беспилотник должен быть маркирован данными его владельца или юридического лица с телефоном и адресом регистрации.





Если полеты осуществляются вблизи государственных объектов, то необходимо заранее поставить в известность контролирующие службы этих объектов. Как правило, при правильном планировании и соблюдении всех регламентов сложностей с использованием дронов не возникает. О чем свидетельствует полученное разрешение и официальная разблокировка для полетов на территории Аэропорта «Минск-1» для онлайн трансляции Чемпионата Восточной Европы по Дрифту. В другие дни на его территории полеты дронов физически не возможны, поскольку на всех дронах стоит программная блокировка от производителя.





Популярность аэросъемки, конечно, частично объясняется новизной. Но при удачном стечении обстоятельств видео получается захватывающим и открывает новое направление для творчества в журналистике и киноискусстве. И, несмотря на то, что с каждым годом wow-эффект аэросъемки будет снижаться, хорошие качественные видео, интересные и захватывающие места съемок, нестандартный подход и яркие события все также будут радовать глаз зрителя.

Алексей Мошкин, пилот/оператор VR-STUDIO.BY:





— Около 50% роликов, снимаемых с помощью дрона, связаны с коммерческой деятельностью компаний или рекламой: корпоративные ролики, пиар-ролики, видео для социальных сетей, реклама. Остальная часть — это гражданский сектор: свадьбы, ивенты, корпоративы.

Мы постоянно снимаем для velcom — на всех их мероприятиях и акциях в отчетных роликах есть съемки с дрона.

Также мы снимаем для крупной логистической компании видео для соцсетей, для клиентов и выставок. Подобные ролики заказывают крупные компании, у которых специфика деятельности предполагает работу с масштабными объектами: грузоперевозки, недвижимость, строительство, производство.

Углубляясь в кино- и видео-производство, можно говорить что дроны хорошо решают задачу заявления, смены или конца локации, на которой происходят действия. Такие кадры нравятся зрителю, в большом кино эти приемы постоянно используются.

Аэросъемка хорошо показывает динамику происходящего: например, рассмотрим проезд спорткара на большой скорости. Камерой на земле мы можем провести машину со стационарной точки, снять изнутри, чтобы фон быстро двигался за окнами, снять с другого автомобиля. Верхний план можно было получить только с вертолета, а это стоит немалых денег. Дроны решили и задачу съемки с соседнего автомобиля и верхний план. И это все за гораздо меньшие деньги.





В нашем парке дронов есть DJI Phantom 4 Pro, DJI Inspire , DJI Matrice. Для разных задач используется разное оборудование. Если мы хотим снять что-то очень динамичное (например, пролететь над машиной, которая едет по дороге), то будем использовать DJI Phantom, который поменьше и более безопасный. Также все зависит от качества картинки, которая требуется. Если рекламный ролик снимается на кинокамеры RED или ARRI ALEXA Mini, там DJI Phantom не подойдет — разница в картинке будет слишком велика.

Ну и самое главное — это бюджет. Съемка на DJI Phantom стоит 250 долларов за смену, а на DJI Inspire — 600 долларов. Как правило на этом этапе и происходит выбор оборудования. Хотя, если есть бюджет на кинокамеры класса RED, то найдутся средства и на профессиональную аэросъемку. Слава Богу, прошли те времена, когда люди ничего не знали о дронах, думали, что к ним придет человек с коптером и GoPro, пролетит прямо, налево и вверх, и поэтому оставляли в сметах 200 долларов. Сейчас все видеопродакшны отлично понимают где какие дроны нужно использовать для разных задач.

Есть ли невыполнимые задачи? Смотря какие. Для меня нормально пролетать в 50 сантиметрах от проводов или возле дерева, почти цепляя листья пропеллерами. Кто-то переживает за технику сильнее и просто летает на высоте, делая общий план. Конечно, иногда заказчики хотят то, что технически невозможно сделать — например, влететь в окно. Приходится объяснять, что у дрона есть погрешность, стабилизация в воздухе, и так не получится.

Использование дронов для съемок видео стало популярным потому, что появились возможности снять дешево хорошие кадры. Раньше нужно было арендовать вертолет, брать две системы стабилизации, профессиональных операторов – все это обходилось от 3 до 10 тысяч долларов за смену.

Ну и дрон дает очень плавную картинку – лучше, чем с рук или с автомобиля. Поэтому дроны будут и дальше активно развиваться и использоваться – с их помощью мы получаем очень широкой спектр возможностей при небольшой стоимости.

Александр Мишин, пилот:





— С чем обычно ассоциируется съёмка с коптера в Беларуси? С пролётами на большой высоте.

Такое использование имеет место быть, но возможности дронов гораздо большие. В Беларуси потенциал дронов, если посмотреть по кейсам на Marketing.by, пока не раскрывается.

Ребята за рубежом могут летать очень низко и на небольшом расстоянии от объекта. То есть в этом случае дрон заменяет кран, но имеет бесконечный вынос стрелы, которая может перемещаться в любом направлении.

Или другой пример использования: в презентации компании DJI есть кадры, где дрон спускается вниз, пролетает между домов, опускается до уровня человеческого роста и в какой-то момент его подхватывает человек: глушатся моторы и съемка продолжается с рук — до крупного плана актера.





С помощью дрона можно снимать супердинамичные сцены: летать на высокой скорости в интерьере, из интерьера вылетать на улицу и т.д.





Также на коптер можно закреплять осветительные приборы, чтобы снимать сложные кадры:







Чтобы проворачивать сложные штуки, нужен тяжелый дрон и слаженное участие двух опытных людей — пилота и оператора. В Беларуси таких профессионалов очень мало, операторы и режиссеры почему-то не видят подобных возможностей для съемок.

Что касается отношений с заказчиками, то существуют нюансы, о которых им следует знать, чтобы на съёмочной площадке не возникало вопросов. Например, постоянное наличие генератора для тяжёлых дронов — это обязательное условие. Также следует помнить, что на предполетную подготовку и настройку тяжелой техники требуется около часа.

Подобные неочевидные для заказчиков вещи, к сожалению, иногда перерастают в конфликты площадке, поэтому очень важно все условия оговаривать заранее, четко ставить задачи перед началом съемок с дрона.

Меня радует, что Беларуси появляется все больше хорошей техники: рынок наполняется дорогими моделями дронов, поэтому съемки могут стать интереснее и качественнее.

Дмитрий Бубнов, видеооператор «Студии ДДВидео»:







— Компании за производством видеороликов с использованием аэросъемки обращаются регулярно. Мы в основном работаем с производственными предприятиями, которым нужны презентационные ролики.

Второй большой сегмент по использованию дронов в коммерческих видео – это съемка ивентов: акций, массовых или корпоративных мероприятий и т.д.

То есть дроны используют для того, чтобы показать масштаб: любой объект, завод или массовое мероприятие по другому не охватить.

И еще один вариант использования дронов – это замена операторского крана. Сейчас все пролеты можно сделать дронами, в том числе внутри помещений – например, производственных цехов.

Вообще, дроны очень удешевили съемки роликов. Когда-то в КВН была такая шутка, что бюджет голливудского фильма – 1,2 млн долларов, из которых миллион – это на съемки наезда из космоса, а 200 тысяч – на все остальное. Теперь при помощи дронов снять наезд сверху можно очень за недорого.

Чтобы съемки дроном были качественными, нужен опыт, хорошие руки и оборудование. Мы используем DJI Phantom 3 Professional, и это необходимый минимум для качественных съемок. Есть коптеры, которые поднимают и фотоаппараты, и RED камеры, но все это должно быть оправдано.

Результат работы всегда зависит прежде всего от человека — кто снимает и с каким отношением к своему делу. А чем снимать — это не так важно.

Стоимость услуг по съемке дронами – порядка 100 рублей в час.

Сегодня съемками с дрона как ноу-хау уже никого не удивишь. Если раньше любой кадр с высоты был очень крутым, то теперь зрителя можно зацепить только чем-то качественным и крутым.





Коптер сегодня — это всего лишь один из инструментов в руках операторов. На съёмочной площадке я выбираю объектив, средства стабилизации и т.д. Коптер уже не является чём-то модным или сверхнеобходимым.

Перспективы у съемок с дронов огромные, так как технологии быстро развиваются. Я жду, когда можно будет не только управлять дроном с земли, но и летать на нем. Вот это будет действительно прорыв.

Александр Кулинкович, исполнительный директор Smart Group Ogilvy Belarus, руководитель студии Videofly.by:





— С дронов мы снимаем фото и видео, плюс стримим, ведем прямые трансляции. Стримы появились относительно недавно, а вот все остальное старо, как сами дроны.

Из сфер применения самой распространенной является съемка для художественных и документальных целей. Полагаю, это 99% случаев использования дронов. При этом я пару лет назад был знаком с одним коптероводом, который использовал дрон преимущественно для своей работы в сфере топографии. Есть такая область, как исследование труднодоступных объектов. Такие видео скучны для широких масс, потому в сети их не много.

Доставка продуктов питания, грузов, денег и всего прочего в настоящее время имеют чисто экспериментальный и развлекательный характер. Я думаю, для всех очевидно, что отпускать в небо на подобном девайсе какую-то приличную сумму денег — это просто банальный риск. Все, что летает, иногда падает. Интересно, что скажет по этому поводу служба безопасности любого банка, одной из задач которой является минимизация рисков, связанных с транспортировкой наличности. Как новостной повод — это отлично. Как проект для внедрения, вызывает единственный вопрос: а зачем?





Есть реально применяемый вариант использования тяжелых дронов для протяжки кабелей через ущелья. Это архиэффективно, потому и используется в промышленности. Обычным вертолетом - дорого, другими способами часто просто невозможно. В этом случае использование дрона более чем оправданно.

Вопросы безопасности полетов, как и ПДД, написаны кровью. За наши 4 года полетов и мы не избежали нештатных ситуаций и травм. Поэтому горячим головам готовы порекомендовать для начала посмотреть видео и фото травм, полученных от коптеров, а уж потом слепо верить электронике и запускать доставки.

Над людьми летать вообще крайне нежелательно. А одно из основных требований законодательств самых разных стран — это пилотирование коптера исключительно в пределах визуального контроля. И вот тогда вопросы доставки сводятся к банальному - а не проще ли привезти что-то на автомобиле, нежели ехать за коптером весь путь на том же автомобиле? При этом автоматически рискуя тем, что коптер "поймает глюк" и рухнет или улетит. В условиях напичканного радиосигналами большого города это может случится легко.

Один мой товарищ два месяца назад "потерял" высокотехнологичный дрон, приобретенный за большие деньги, даже не в городе, а на Припяти. Дрон просто улетел. Как шутят коптероводы, полетел на родину, видимо, в Китай.

В городе шансы поймать глюк электроники на порядки выше. И если это небольшой квардрокоптер, то можно просто обойтись легким расстройством и потерей пары тысяч долларов. А если, как в моем случае, это 8 мощных моторов (= 8 кофемолок) с острыми карбоновыми пропеллерами и снаряженным весом до 10 кг, то можно и до уголовной ответственности долетаться.