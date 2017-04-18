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VR-евангелисты: «У топового агентства должен быть отдел, отвечающий за виртуальную реальность в рекламе»

18 Апреля 2017 87 0 Digital-маркетинг Бизнес Будущее Компании Мнение Тренды
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На AVRA MINSK DAYS в минувшие выходные евангелисты технологий виртуальной реальности обменивались мыслями и опытом о перспективах этой технологии. Marketing.by также заглянул на конференцию и законспектировал рассуждения некоторых спикеров о том, как VR может использоваться в коммуникациях брендов.

Александр Лукичев, VR-евангелист о том, что виртуальная реальность must have в рекламе

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– Одно из направлений, где компании, специализирующиеся на VR, могут заработать, это сотрудничество с рекламными агентствами.

Если раньше мы могли на пальцах одной руки пересчитать бренды, которые пробовали сделать проекты с использованием  VR, то сейчас есть уже сотни успешных кейсов по дополненной и виртуальной реальности. Посмотрите на крупные ТМ: Audi, Coca-Cola, Mersedes и т.д. – у каждого из них уже есть VR-проект, сделанный через рекламное агентство. Все, теперь это норма жизни – у любого топового агентства, если оно представляет рекламные услуги большим брендам, должен быть департамент, который отвечает за классные штуки в VR. Других вариантов нет.

Просто здесь объединяются две понятные истории:  люди любят играть в игры и люди любят красивые рекламные кампании.

Александр Зезюлин, операционный директор RnD Wargaming о том, что тошнота - естественная реакция мозга на VR

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– Мозг – это тот орган, который мы обманываем, cоздавая виртуальную реальность. Мы подсовываем нашему мозгу несуществующее и пытаемся заставить его поверить. Но чем больше мы отсекаем реальный мир, чем глубже погружение в виртуальную реальность, тем более примитивные реакции в мозгу мы задействуем.

Почему при использовании VR у людей возникает тошнота? Наш обезьяний предок в поисках еды иногда съедал волшебные грибы, от которых видел несуществующие предметы. И его организм, видя такие предметы, пытался немедленно извергнуть из себя эти самые волшебные грибы. С этим мы ничего не поделаем, такое устройство нам досталось. То есть при создании виртуальной реальности мы работает с "глючным" железом пещерного человека.

Сергей Пасхалов, руководитель VR-компании Yode Group о том, каким брендам стоит использовать VR

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– Виртуальная реальность, как инструмент маркетинга, идеально подходит для отраслей, которые привыкли работать с новыми контентными платформами. Например, на рынке недвижимости принято делать модели квартир, домов, и VR туда хорошо подходит. Виртуальная реальность хорошо ложится в торговые центры, которые могут использовать VR для передачи контента посетителям.

Уже активно используют VR фармацевты: но при работе не с конечными потребителями, а с врачами – чтобы показать механизм действия препарата.

FMCG-бренды применяют виртуальную реальность в образовательных программах по мерчендайзингу: как правильно расставлять продукцию в супермаркетах. В автомобильном дилерском бизнесе есть примеры по тест-драйвам в виртуальной реальности.

Алкогольные бренды также проявляют интерес к VR, так как они имеют серьезные законодательные ограничения по рекламе, и вынуждены постоянно искать новые форматы взаимодействия с потребителями.

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