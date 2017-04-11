СПЕЦифика. Как организована работа рекламной фотомодели в Беларуси: от клиентов до оплаты труда

Marketing.by продолжает проект — #СПЕЦифика, который посвящен классным нишевым специалистам, процессу их работы, вдохновению и инструментам. На этот раз мы рассказываем, как устроена работа фотомодели Карины Момат — одной из самых востребованных моделей для съемок в рекламе в Беларуси. Одна из недавних ее работ - участие в ролике бренда Exponenta.





Кто я?

Я — Карина Момат, модель, а по образованию эколог.

Где меня можно было видеть?



Я очень много работала с беларускими фотографами, снималась для местного глянца, работала с брендами FUR GARDEN, Kardash, Kill TODAY, TSURAN, Miranovich, Kuraje, Mila Ignatik, Leor Gofman и др. Снималась для ICON, Fashion collection, WStory, «Большой». Принимала участие в съемках для Exponenta и Reckless Wolf.







Как все началось?



Сейчас мне 26 лет, а началось все в лет 18, когда я училась на первом курсе медицинского университета. Тогда я решила попробовать свои силы и пошла на кастинг "Мисс Беларусь". Но, к сожалению или счастью, не прошла его до конца.



В этот момент меня заметила Янина Гончарова и пригласила поучаствовать в съемках. Так все и завертелось. Я переехала в Минск и меня начали приглашать на показы. В то же время я познакомилась с Ириной Кожемякиной и, собственно, благодаря ей я первый раз поехала на съемки за границу, где смогла сформировать для себя портфолио. Меня начали замечать и приглашать на разного рода съемки.







Конкуренция?



Еще пару лет назад говорить про конкуренцию в моей сфере не приходилось вообще. Не было ни дизайнеров, ни рынка. На данный момент конкуренция стала не сказать чтобы сильно, но ощущаться. Благодаря тому, что сейчас существует определенный тренд на местных дизайнеров, их популярность и поддержка возросла, их одежду начали покупать, а их творчеством интересоваться. Соответственно, у них появилась потребность готовить качественные лукбуки для своих коллекций.



Девушек-моделей в Беларуси очень много. Каждая, кто видит в себе подходящие параметры, старается себя реализовать.







Рабочий стол



Тут можно говорить скорее про рабочую сумку, нежели рабочий стол. Главная вещь, без которой я не могу обойтись — мой телефон. Я не могу жить без социальных сетей.



У меня с собой всегда косметичка. Я могу быть не сильно накрашена, но мне важно знать, что у меня с собой есть две помады на выбор.







Я всегда ношу с собой парфюм. Я очень его люблю и мне приятно сознавать, что я в любой момент могу освежить его запах. Я засыпаю с ним и просыпаюсь.



Минимальный набор нужных вещей с собой на съемку:

Ты сам с ухоженной кожей и волосами.

Несколько видов белья для разных съемок.

Несколько пар обуви.

Твой лукбук.

Каких-то особых ритуалов подготовки к съемкам у меня нет. Единственное, что для меня очень важно выспаться, иначе ты чувствуешь себя и выглядишь не очень. Иногда перед съемкой я делаю маски для свежести лица.





Этапы работы

1. Любая работа модели начинается с кастинга.

Сейчас я не занимаюсь целенаправленным поиском кастингов и не участвую в них как раньше. На данный момент у меня получается 1-2 кастинга в месяц. Когда я работала в Милане и Париже, их могло быть до 20 в день и все они разные.







2. Если ты прошла кастинг, то тебе звонят и рассказывают про съемки. Могут попросить что-то изменить в себе: похудеть, покрасить волосы, загореть или отбелить кожу.



3. Непосредственно сама съемка.



Сами съемки начинаются обычно рано, потому что дизайнеры и фотографы зачастую любят дневной свет. На площадке с тобой работает стилист и визажист.





Для модели съемка заканчивается в тот момент, когда говорят: «все, это последняя вещь». Моя самая долгая съёмка проходила в Милане, она длилась 26 часов. Было, конечно, пару перерывов на обед и ланч. Но в конце рабочих суток я понимала, что я не могу больше примерять одежду и даже стоять на ногах.



4. После фотосъемки с тобой рассчитывают. Если ты работаешь через агентство, то определенный процент идет ему.



У меня нет агента. Я достаточно взрослая. И в моей ситуации решающими являются личные связи. Бренды и дизайнеры приглашают меня на прямую. Для работы в Беларуси агент, по-большому, счету и не нужен. Он важен лишь для работы за границей. Но я там мало работаю, потому что я не подхожу им по типажу. Вся проблема в росте. Для подиума у меня его не хватает, а для коммерческой съемки мое лицо подходит, но опять-таки оно дисгармонирует с ростом.







Критерии отбора клиентов



Я всегда спрашиваю у заказчика, какая будет прическа и макияж. Если мне будут делать дикий начес или косы, я откажусь. Потому что гонорары у нас очень маленькие, а иногда сумма за восстановление волос выходит больше самого гонорара за съемку.







Наверное, нет одежды для лукбука которого я отказалась бы сниматься. Это всегда интересный опыт. Но я никогда бы не снялась в рекламе фастфуда. Я сама не ем такую еду и не рекламировала бы.







Мне больше всего нравится сниматься в видеороликах. Они очень хорошо раскрывают профессионализм, дает почувствовать зрителям твои ощущения. Я не люблю говорить на камеру, но очень люблю двигаться и передавать свое эмоциональное состояние. Мне кажется, это более ценно и трудно с точки зрения работы. Если бы мне понравилось предложение и идея видео, я делала бы это для своего портфолио бесплатно.



Типажи клиентов



В модельной сфере нужно быть настоящим актером, чтобы общаться с клиентами. Одни любят, когда ты развязный, веселый и суперэмоциональный. А есть клиенты, которые любят, когда ты выглядишь строго и сдержанно. Им кажется, что ты долго готовился к съемки и для них это важно. Есть те, кто с радостью после съемки выпьет с тобой бокал вина, а другие этого категорически не приемлют. Все как в жизни. Есть клиенты, которые очень сильно обращают внимание на твой внешний вид и к ним я бы никогда не пошла в фуфайке или байке. А другие наоборот будут рады такому твоему образу.







Если раньше я старалась подстраиваться под это, то сейчас уже нет. Те клиенты, которые меня выбирают, обращают внимание на мои персональные качества, а не то, кем я могу казаться.



Специфика работы с беларускими клиентами



Есть такой термин «панибратство». Он очень хорошо характеризует работу со многими клиентами в Беларуси. Я не определила для себя хорошо это или плохо. С одной стороны ты чувствуешь себя на съемках как дома. Но из-за этого часто забывают про необходимые вещи, про то, что тебе нужно дать попить или покормить.





Еще у нас очень болезненно и лично воспринимаются отказы. Начинают выяснять отношения и задают много вопросов формата "А почему он" и т.д.



Несмотря на то, что меня приглашают на съемки близкие по духу бренды, я никогда не подписывала контрактов, которые бы запрещали мне на протяжении определенного времени сниматься у их конкурентов. Но были случаи, когда на меня обижались, что я снялась у другого дизайнера. Хотя ни формально, ни юридически ничего не было оговорено.



Про что клиенты постоянно забывают



Изначально нужно оговаривать все условия съемки. Это, в том числе, такие мелкие детали, про которые забываю или даже не знаю, что это важно:



1.Точное время начала и окончания съемки.



2. Нужно предупреждать об опоздании.



3. Очень часто забывают оговорить, какое белье должно быть на тебе во время съемки. Ты можешь надеть черное белье, а оно совершенно не подходит под будущие луки.



4. Важна даже такая мелочь, как время того, когда нужно помыть голову: за день или непосредственно перед съемкой, чтобы волосы были более рассыпчатые.



5. Присутствие посторонних людей на площадке. Бывают съемки нижнего белья и не очень приятно, когда в моменты переодевания в студии ходит «двоюродный-брат-сестры-фотографа».



6. Наличие минимального количества закусок и воды.



Для меня очень важно, чтобы во время съемки у меня была вода. Если я не могу попить когда хочу, то начинаю очень сильно нервничать.

7. Момент санитарно-гигиенических норм. Было бы хорошо, чтобы визажисты мыли кисти перед использованием и спрашивали про наличие аллергии на ту или иную косметику.



Оплата



Оплата за работу происходит по-разному. Если говорить про белорусских дизайнеров, то обычно они спрашивают про твои условия съемки. Бренды же обычно имеют определенные бюджет, который тебе предлагается.







Иногда сумму считают по количеству луков, иногда по затраченному времени. Фиксированная сумма используется для проектов, когда по времени тебя снимают мало, но потом твое лицо используется для рекламы бренда продолжительное время.



В среднем цена в Беларуси составляет 100$ за лукбук из 10 разнообразных образов. По времени такая съемка длиться 6-7 часов.



В Беларуси самая малая оплата труда. За съемку ты получаешь 50$-200$. Иногда ты работаешь бесплатно по дружбе. Это вообще специфика белорусского бизнеса в этой сфере. Из-за того, что сообщество небольшое и все друг друга знают, ты так или иначе начинаешь со многими дружить. И вот этот формат «по дружбе» тут очень распространен.



В Москве крутятся совершенно другие суммы, здесь они доходят ближе к 1000$. Часто съемки очень быстрые и ты не можешь позволить себе отдохнуть или поесть.



В Милане суммы измеряются даже не сотнями долларов. Там совершенно другой подход к работе. За все мое время работы там, ни один клиент не позволил себе опоздать на съемку. Этого же они требуют и от тебя. В Италии всегда есть перерыв на ланч, потому что они сами себе в этом отказать не могут.



Кроме этого у них есть отдельный вид работы, который у нас не распространен вообще — работа в шоурумах. Это примерка одежды в магазинах для ее демонстрации клиентам. Ты приходишь туда без макияжа и должен очень аккуратно обращаться с одеждой. Если на одежде останутся следы тонального крема или ты каким-то другим образом ее испортишь, некрасиво кинешь или помнешь, от тебя могут отказаться.



В шоурумах ты можешь работать месяцами. Хороший шоурум очень хорошо платит. Ту можешь зарабатывать около 150$ в день. Определенный процент забирает агентство, но тем не менее ты получаешь хорошие деньги.







Боль профессии

У нас к работе модели относятся как к развлечению. В Европе же это серьезная работа к которой относятся как к виду искусства.



Многим кажется, что работать перед камерой очень легко. Но это заблуждение. Камера очень сильно истощает энергетически. Если ты работаешь на показе, то тебе нужно десятки раз со всеми поздороваться, сделать огромное количество селфи, продемонстрировать одежду, и при этом оставаться приветливой. Такое количество общения страшно изматывает. Это при том, что я интроверт и мне очень комфортно находиться в одиночестве.



Плюсы работы



Возможность познакомиться с большим количеством интересных людей. Ты видишь и понимаешь всю «внутреннюю кухню» брендов и дизайнеров. Кроме этого, эта работа делает тебя стрессоустойчивым и учит принимать людей такими, какие они есть. Мне эта работа придала смелости и закалила характер.



Минусы



Основной минус про который мы уже говорили, это оплата труда. Не только про оплату моей работы, но и всех участников процесса от фотографа до визажистов. Если бы здесь присутствовали другие деньги, то мы имели бы и иной сервис, и иное отношение к себе.



Работая здесь многие годы, меня расстраивает то, что многие до сих пор боятся экспериментировать и пробовать что-то новое в образах, подачи бренда и непосредственно продукции. Многие мировые тенденции остаются в стороне.

