СПЕЦифика. Как организована работа дизайнера шрифтов Алексея Коваля

Marketing.by продолжает проект — #СПЕЦифика, который посвящен классным нишевым специалистам, процессу их работы, вдохновению и инструментам. На этот раз мы рассказываем, как устроена работа Алексея Коваля— дизайнера шрифтов, среди прочего, автора нового шрифта для Белорусской железной дороги.





Кто я?

Моё обычное представление: «Здравствуйте, меня зовут Алексей Коваль, я — дизайнер шрифтов». Именно дизайнером шрифтов я себя и позиционирую.

Когда все началось?



Первый учебный шрифт я разработал в 2004 году, в 2006, набравшись смелости (и наглости), показал уже 3 шрифта на выставке «Дизайн-биржа». Сегодня мне это кажется несколько нахальным, но это существенно повлияло на мою дальнейшую жизнь.

Почему шрифты?

Шрифт школа каллиграфии Алексея Коваля Calligraphy.by







У моих родителей была книга «Шрифты», и с начальной школы я представлял, что шрифтов может быть огромное множество. Затем было увлечение автомобильным дизайном и… поступление на факультет «управления и экономики». Уехать в другую страну, чтобы попытать счастья в автомобильном дизайне, я был не готов, а на автотракторный факультет не проходил по физике. В итоге поступал «от армии» и чтобы пройти на бюджет — денег в семье военнослужащего и педагога было всегда немного. Возможно, из-за этого даже не рассматривал ехать куда-то за границу или поступление в Академию искусств. Я ответственно полагал, что моя задача получить специальность, с которой я смогу зарабатывать.

Конечно, уже на первом курсе началось разочарование собственным выбором. Преподаватели были отличные, с богатым практическим опытом. Талантливые однокурсники. Но экономика оказалась не для меня. Так в свободное время я вернулся к рисованию, но с автомобилей я плавно перешёл на автомобильные логотипы. С логотипов — на типографику и шрифт.

Во время практики, завершив досрочно задание, я отпросился съездить на конкурс (тогда студенческий) по каллиграфии и шрифту ZapfGames (Москва), который организовывал со своими студентами Александр Владимирович Тарбеев. Когда я ехал на конкурс, я решил, что это будет хорошей проверкой, надо ли мне шрифт и стоит ли продолжать. С одной стороны, ничего я не выиграл, с другой — участие в этом конкурсе дало мне гораздо больше, чем я мог предполагать. Можно сказать, что именно тогда я признался сам себе, что хочу связать свою жизнь со шрифтом, а не просто иметь «странное хобби».

Самые успешные и узнаваемые работы

Первые образцы шрифта для Белорусской железной дороги







Моя несомненная гордость — шрифт для Белорусской железной дороги, который можно будет скоро увидеть. Он разработан по заказу TDI Design в рамках работы над фирменным стилем «Чыгункі». И горд я не столько собой, сколько заказчиками и партнёрами. Созреть до того, чтобы понимать необходимость в своём уникальном «голосе бренда» — это не может не радовать в белорусских заказчиках.

Конечно, я работаю с логотипами. Один из тех, что уже живёт, но не опубликован — обновлённый знак для сети «Евроопт». Та самая «е». Её можно увидеть в «Евроопт супер», но никто не обращает на новую букву внимания.

При этом она совершенно новая. Это самое сложное в моей работе: создать что-то новое, не изменившись внешне. В этом и есть моя гордость.



Новый логотип:









Старый:









Рабочее место

Моё рабочее место — это как можно больший стол. Ноутбук и обязательно перьевая ручка с бумагой. При этом рядом может быть и тушь для каллиграфии, и перья, и маркеры. Но ноутбук для вектора, ручка или карандаш для эскизов — это обязательный минимум.





На столе всегда «беспорядок». На самом деле я просто избегаю прятать работу: все параллельные проекты всегда находятся на столе. Поэтому загруженный стол — признак наличия работы.



Атмосфера вокруг

Мне важно, чтобы было спокойно. Это настраивает на хорошую размеренную работу. Музыка может быть разнообразной, но строго инструментальная: любые тексты во время работы с буквами начинают сбивать с того «звучания», которое я стараюсь получить от своей надписи.





Инструменты

Для поисковых эскизов я использую карандаш, ручку и каллиграфические инструменты. Основной арсенал я попробую обозначить на фото. Я перехожу в FontLab Studio и сразу там начинаю проверять, как будет работать идея. Начинаю я обычно с кириллицы. Во-первых, всё, что сработает в кириллице, сработает и в латинице. Во-вторых, шрифтов с кириллицей всё равно не хватает. Ещё один важный инструмент в работе со шрифтом — принтер. Только на распечатках можно увидеть все нюансы «работы» шрифта. Экраны, пусть даже Retina, до сих пор не передают всех нюансов формы. При этом всё равно учитывается как форма будет растеризоваться на экранах.





Сколько времени требует создание шрифта?



Говорят, что если у вас есть задание и не требуется делать исследований, даже самый простенький шрифт потребует около 3000 часов. Это только на одно начертание. И это чистое время. На ATypI 2017 Бруно Мааг посвятил отдельное выступление тому, сколько времени реально занимает разработка шрифта. По его подсчётам, даже такая высокоэффективная студия как DaltonMaag не может обеспечить специалисту более 97 часов разработки шрифта в месяц. Остальное время—это «непродуктивные» задачи, связанные с разработкой, администрированием и коммуникациями. Видимо поэтому я заметил за собой, что стараюсь «погрузиться» в шрифт и как можно больше проработать, не отвлекаясь на сторонние задачи.





Как приходят идеи?



Идеи могут приходить как из каллиграфии, так и быть достаточно чётко обозначенными в техзадании. И вполне нормально, когда чья-то ещё шрифтовая работа становится вдохновением. Не копирование, а переосмысление.

Вдохновение

Меня вдохновляют автомобили, моя семья и конференции. Я так и не перестал читать об автомобилях и интересоваться автомобильным дизайном. Это такая же отрасль с «длинными» проектами. Автодизайнеры стараются найти новое выражение актуальным эмоциям. Они придумывают цельные истории и продумывают столько мелочей, сколько позволяет время и бюджет. Семья позволяет не думать о сиюминутном, постоянно побуждая думать на много лет вперёд. А конференции — это действительно вдохновляющий момент, когда увлечённые одним делом люди собираются вместе чтобы поделиться наработками за год или несколько лет.





Шрифт для бренда одежды LSTR







Этапы создания шрифта



1. Изначально любому разработчику нужно как можно больше понять о сценариях использования шрифта. Форму знаков определяет основа бренда. Общество может не разбираться в шрифтах, но зато оно прекрасно чувствует, что заложено в тот или иной контур. Для меня очень важно впечатление, которое будет транслировать шрифт. Мы по прежнему живём в экономике потребления. Но критерий выбора любого продукта — эмоциональное соответствие. И шрифт запросто становится одним из таких трансляторов эмоций в визуальных коммуникациях. Я бы даже сказал, что это идеальный канал трансляций: на него не обращают внимание, но все чувствуют.

2. Далее следуют поисковые эскизы. Не всех букв, только тех, которые определят пропорции и эмоционально-стилистические нюансы. Обычно это «н, о, е, а, с, к». Этого более-менее достаточно для тестирования на эмоции.









3. Из нескольких эскизов мы выбираем тот, который в большей степени транслирует характеристики, заложенные в основу бренда. Звучит очень «неконкретно», но всё вполне объективно закладывается через базовые характеристики шрифта и на этом этапе проверяются лишь какие нюансы подойдут в большей степени.

4. Затем идёт творческий этап. Мы начинаем развивать знаковый состав шрифта. Параллельно с каждым знаком-двумя мы делаем тестовые распечатки и смотрим на соответствие заданным эмоциональным критериям.

5. После того, как готов знаковый состав, начинается «полировка» знаков и межбуквенных интервалов: многочисленные распечатки с всевозможными сочетаниями всех символов шрифта, распечатки реальных текстов и применение в реальные макеты заказчика. Всё это позволяет увидеть шрифт как систему, а не как разрозненный набор знаков.





6. И финальный момент—«сборка». Да, в теории сгенерировать шрифтовый файл из редактора шрифтов просто, но из-за длительности проектов и желания получить прогнозируемый результат, практически все дизайнеры «собирают» шрифт поэтапно с помощью набора Python-скриптов Adobe FDK. Так на каждом этапе сборки финального шрифтового файла происходит проверка и результат работы на 99% будет предсказуемым.





7. Далее обязательно следует этап поддержки. Шрифт — это ПО. И оно всё равно может конфликтовать на машинах заказчика. Такой случай был у меня в практике работы со шрифтом для Белорусской железной дороги. Шрифт конфликтовал и неверно отображался в одном из приложений у дизайн-отдела. Хотя при тестировании таких проблем не наблюдалось. Помогла последовательная «сборка» шрифта через Adobe FDK. Конфликт был в приоритете метаданных, которые указываются в шрифтовом файле.

Шрифт – это искусство?



Разработка шрифта — это ремесло. Но создание превосходных форм знаков, целых систем этих знаков — это, на мой взгляд, искусство.





Основные рабочие запросы



Разработка логотипа, корректировка логотипа (когда нужно сохранить наследие, но сделать всё «аккуратнее»), разработка фирменного шрифта.

Критерии отбора клиентов



Я не пытался как-то сформулировать критерии по отбору клиентов. Пожалуй, главное — это уважение. У меня сравнительно небольшой поток клиентов. Обычно они приходят по рекомендациям уже работавших со мной. Поэтому с уважением проблем не бывает.

Что происходит в Беларуси в сфере шрифтов?



Сейчас в Беларуси два дизайнера шрифта, доводящие работу до финального шрифтового файла. То есть выпускают шрифт, который можно установить на компьютер. Много кто пробует разрабатывать знаковый состав, студенты защищают интересные алфавиты, но никто не превращает работу со шрифтом в свою ежедневную рутину.

И вот почему. Шрифт требует больших инвестиций. Времени в частности. Нишу нужно создавать. И я над этим планомерно работаю: именно образовательная деятельность в сфере шрифта, типографики и каллиграфии создаёт интерес к шрифту и, как следствие, создаёт нишу. Потенциально ниша велика, но «на разработку» нужно время и финансы. Это здорово отсеивает тех, для кого это лишь попытка заработать.

Особенности работы



Число дизайнеров шрифта мало. Так или иначе вы знаете практически всех действующих дизайнеров. Друг у друга учитесь. Это учит ответственному и уважительному поведению и конструктивной критике.

За что любите свою работу?



За вдумчивое отношение к создаваемому.

Что огорчает?

Недооценённость и попытка превратить продажу шрифтов в аналог «фотостоков». Это сильно дисконтирует тот объём работы, который закладывается в каждый шрифт.