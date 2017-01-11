Соцсети вам в помощь! Как продвигать и продавать в соцсетях грамотно – опыт Дамира Халилова

Дамир Халилов – один из ведущих экспертов в SMM стран СНГ – 20 января приезжает в Минск, чтобы поделиться собственным опытом с белорусскими коллегами в сфере social media marketing и провести авторский практический и, пожалуй, наиболее разработанный мастер-класс по SMM «Маркетинг в социальных сетях». О том, каковы преимущества, задачи и тренды в SMM, каковы особенности некоторых соцсетей, Дамир рассказал marketing.by прямо сейчас.





– Социальные сети сегодня во многом превосходят такие инструменты онлайн-маркетинга, как поисковая оптимизация, контекстная и баннерная реклама, традиционные рекламные инструменты. В чем же их преимущества?

– У социальных сетей есть целый ряд преимуществ. Во-первых, максимально широкое распространение информации, или охват.

Во-вторых, социальные сети – сфера, где мы можем с человеком постоянно контактировать и тем самым повышать лояльность к бренду. Согласно нашему исследованию, пользователь, который состоит хотя бы в одном из сообществ компании, на 25% больше, чем средняя выборка клиентов, контактирует с компанией, переходит на необходимый сайт, совершает повторную покупку.



В социальных сетях намного больше возможностей для безбюджетного продвижения. Вы накапливаете аудиторию, а это можно делать с помощью финансовых вложений или без них. В дальнейшем вы продолжаете вести коммуникацию с ней, а аудитория в свою очередь продолжает совершать целевые для вас действия.



– С точки зрения маркетинга, социальные сети – универсальная среда. Здесь могут решаться самые различные задачи – от продаж до брендинга. Зачем представители бизнеса чаще всего приходят в социальные сети?



– Социальные сети могут эффективно применяться в качестве отдельного канала продаж. При этом есть несколько основных «продающих» механизмов, специфических для данной среды. Например, автономная торговля. Это такой подход, при котором пользователь в соцсети получает всю информацию о продукте и здесь же совершает весь цикл покупки.

Есть также другой формат, более классический. Это донорство трафика, когда мы переводим посетителей на свой сайт, интернет-магазин, продающую страницу. Продажа совершается уже там.



Социальные сети – едва ли не основной поставщик трафика. И качество этого трафика с развитием социальных сетей постоянно растет.



Социальные сети – среда практически идеальная для брендинга. Здесь есть все возможности для повышения узнаваемости бренда, информирования пользователей о компании и ее продукции, увеличения лояльности к бренду. Еще одна задача – персональный брендинг, когда продвигается уже не бренд компании, продукта, а бренд конкретной персоны.



Существенна и такая функция в сфоцсети, как HR – набор сотрудников через социальные сети. Актуален и PR как задача, при которой нужно распространить инфоповоды через социальные сети.



Социальные сети позволяют проводить маркетинговые исследования. Те позволяют понять, что говорят о вашей компании, как ведут свою коммуникацию конкуренты.





– Любой бизнес может адаптировать SMM-кампанию под свою специфику. Как может быть использован этот маркетинговый комплекс для разных сегментов бизнеса?

– Все зависит от специфики выбранной социальной сети и задач, которые компания ставит перед собой, начиная работу в SMM. Существует классическое разделение бизнеса на B2C и B2B. Для первого подходят практически все социальные сети для продвижения. Для B2B есть свои стратегии. В первую очередь это включение ЛПР (лиц, принимающих решения). В B2B часто используется такой подход, как системные интеграторы. Основная стратегия в данном случае – находить представителей той профессиональной прослойки, которая является целевой аудиторией кампании. Для этого можно создавать собственные сообщества в сетях Facebook и LinkedIn, позиционированные по профессиональной или социальной принадлежности.

– Говоря об отраслях, которые хорошо подходят для продвижения в социальных сетях, нельзя не упомянуть и те сферы, для которых SMM неэффективен. Какие это сферы?

– Это компании, занимающиеся дорогостоящей узкоспециальной b2b-деятельностью. К таким отраслям можно отнести строительную сферу и промышленность. Продажа нефтяных вышек и т.п. Причины тому – сложность таргетирования рекламной кампании именно на тех людей, которые принимают решение о покупке; и через социальные сети не оптимально выходить на таких людей.

Продвижение продукта, который заведомо некачественен, вообще бессмысленно. Потому что коммуникация в соцсетях двухстороння, и продвижения здесь может спровоцировать эффект, обратный ожидаемому, – мощную волну негатива.



Чаще всего неэффективен SMM и для бизнеса со сверхбыстрыми транзакциями. Например, службы такси. Если человеку понадобилась такая услуга, он не будет обращаться к соцсетям, а сразу совершит вызов. Нельзя сказать, что соцсети вообще не подходят этому направлению. Но их использование не даст быстрого и ярко выраженного эффекта.

– Одной из наиболее популярных социальных сетей в СНГ является «ВКонтакте». Каковы основные возможности проведения в ней маркетинговых кампаний?

Во-первых, создание, продвижение и наполнение собственного сообщества контентом соответственно интересам аудитории. Часть этого контента может содержать встроенный промо-элемент: упоминание компании, упоминание продукта, ссылка на сайт. И за счет промо-контента аудитория выполняет целевые для вас задачи.

Другая же часть контента должна быть полезной целевой аудитории, т.е. иметь нерекламный формат. Основной механизм взаимодействия – это общение на актуальные для пользователя темы и распространение интересного для него контента.

Немаловажны и промо-посевы: размещение рекламы в сторонних сообщества, близких вашей теме. Можно выделить как отдельный инструмент-возможность опцию «товары». Это встроенная функция, которая позволяет продавать продукт или услугу непосредственно во «Вконтакте».

Вообще, эта сеть была ключевым инструментом продвижения на протяжении 8-ми лет. Сейчас таковой и остается, но видоизменяется в процессе работы. Если раньше достаточно было лишь информировать аудиторию с помощью определенного контента, теперь эта социальная сеть в ленте новостей «отбирает» только наиболее актуальный контент для каждого из пользователей. И чтобы ваша публикация наверняка попала в ленту подписчиков, необходимо применять определенные алгоритмы. О них я расскажу на авторском мастер-классе 20-го января в Минске.

У сети «ВКонтакте» есть и недостатки. Высокий форс-мажорный фактор. Есть много запретов, за которые во «Вконтакте» предусмотрены штрафные санкции. Например, массовые приглашения. И эти правила нигде не прописаны, но они есть. Поэтому необходимо предварительно познакомиться с особенностями среды и только после работать в ней.

– Сегодня именно Facebook является наиболее популярной социальной сетью в мире. Каковы особенности аудитории на Facebook?

– На Facebook в странах СНГ кардинально другая аудитория, нежели аудитория сети в мире. Такая аудитория несколько нишевая: менеджмент, предпринимательство, IT, медиа. Можно сделать вывод: На Facebook довольна обеспеченная аудитория. Мы в своем время проводили исследование, согласно которому средний чек людей, который приходили из разных сетей, отличен. Выяснилось, что самый высокий средний чек у посетителей на Facebook, самый низкий – в «Одноклассниках». Facebook хорошо подходит для продвижения продуктов для пользователей со средним и выше среднего достатком.





– Какие существуют способы продвижения страниц на Facebook?

– Таргетированная реклама. На Facebook существует много возможностей классифицировать аудиторию по различным параметрам. На Западе сеть позволяет таргетировать по совершенно неожиданным форматам: по тому, например, сколько стоит недвижимость пользователя. Facebook заключил партнёрские соглашения с различными банкам, от которых получает информацию о пользователе и предлагает им соответствующую рекламу. В странах СНГ в этом контексте возможностей меньше, но все же они есть.

Продвижение в поиске Яндекс и Google. Есть свой алгоритм того, как адаптировать сообщество под такие системы. В частности необходимо подобрать ключевые запросы соответственно вашей тематике. Активно использовать их в постах, в хэштегах.

Продвижение через конкурсы, промо-посевы и популярные группы. На Facebook есть особый подраздел, где люди общаются по конкретной теме. И упоминание там вашего сообщества сработает весьма эффективно.

– На авторском мастер-классе вы будете рассказывать участникам о том, как оценивать эффективность и анализировать свою активность в социальных сетях. Какие же существуют способы оценки эффективности?

– Рост сообщества. Т.е. это не только количество, но и качество той аудитории, благодаря которой этот рост происходит. Не менее 70% ваших подписчиков должны соответствовать целевой аудитории.

Коэффициент активности вашей аудитории. Рассчитывается он следующим образом: количество лайков, комментариев и репостов делится на количество подписчиков сообщества. Нормальный показатель – активное сообщество – 1% в месяц.

Переходы на сайт. Важно всё: сколько людей переходит на необходимый сайт, сколько страниц они просматривают, какой процент отказов и т.д. Это позволяет определить, насколько в целом заинтересована ваша аудитория в сообществе.

Продажи. Важно, сколько покупок совершается пользователями социальных сетей либо сколько совершается покупок в рамках активностей, которые вы инициировали в социальных сетях. Отслеживаются телефонные звонки и офлайн-обращения.

– О чем принципиально новом расскажете белорусским коллегам?

– О том, как видоизменяются уже существующие инструменты и появляются новые. Например, мобильные мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram. Все они становятся интересной средой для работы. Также важно выделить возможность вести живые видеотрансляции в маститых соцсетях. О том, как эффективно продвигать свой бизнес с помощью этих мобильных мессенджеров и других новых и уже опробованных инструментов, но более эффективно, я расскажу на мастер-классе.

Справка

Дамир Халилов – владелец и генеральный директор SMM-агентства GreenPR. Основатель и руководитель «Школы эффективного интернет-маркетинга». Опыт работы в сфере интернет-маркетинга в общей сложности составляет более 10 лет. Дамир – автор книги «Маркетинг в социальных сетях», которая в 2014 году получила Книжную премию Рунета в категории «Бизнес книга года». Комплексное понимание стратегий и технологий продвижения бизнеса в социальных сетях, последние нововведения в SMM и примеры их использования, те самые фишки, непременно дающие результат, – обо всем этом Дамир расскажет в авторском мастер-классе «Маркетинг в социальных сетях».

Узнать дополнительную информацию о практическом мастер-классе и подтвердить своё участие можно на сайте или по телефонам:

(+375 17) 306 08 04

(+375 29) 690 00 17