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Самый субъективный рейтинг беларуских брендов в соцсетях. Версия Академии Rocket

13 Ноября 2017 166 0 Digital-маркетинг
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На что смотрят клиенты? Рейтинги! Куда стремятся попасть бренды? Рейтинги! Чем хвалятся агентства? Местами в рейтингах!

К marketing.by обратилась с материалом Академия Rocket, команда которой постоянно наблюдает, как выходят рейтинги брендов в социальных сетях, основанные на количестве подписчиков. 

- Это уже давно не решающий показатель для выявления лучших из лучших в беларуском сегменте соцсетей. Охваты, креативность контента, качество комьюнити-менеджмента — вот что выдвигает бренды на лидирующие позиции в эпоху ранжированных пользовательских лент, - считают в Академии Rocket. Поэтому мы задались вопросом: как сами специалисты из мира маркетинга и рекламы оценивают свою работу и работу коллег? Результат перед вами: самый субъективный рейтинг брендов в социальных сетях в Беларуси. Важнейший показатель для распределения мест — личное мнение специалистов. 

Мы не претендуем на объективность, мы хотим показать, что сам рынок думает о брендах в социальных сетях. Никаких подтасовок — все абсолютно прозрачно: 10 вопросов и 10 честных ответов от каждого респондента.

Методика составления рейтинга

Мы составили опрос и предложили его пройти специалистам в сфере маркетинга и рекламы, работающим на белорусском рынке. В результате было получено 80 ответов, на основе которых и был составлен рейтинг по нескольким номинациям. Подробная методика распределения мест указана под каждой из позиций. Важно заметить, что оценивались только белорусские страницы брендов в социальных сетях.

Отметим, что опрос был анонимный. Единственное, что требовалось указать -  должность, чтобы охватить широкий круг специалистов сферы и понимать, кто отвечал на вопросы. 

ТОП брендов, лучше всего представленных в социальных сетях, по мнению опрошенных специалистов

*Респондентам было предложено указать свой личный ТОП-3 брендов, представленных в соцсетях. Итоговое количество баллов было рассчитано по следующей формуле: общее количество упоминаний на 1 месте*1+общее количество упоминаний на 2 месте*0,8 + общее количество упоминаний на 3 месте*0,6.

Если бренды набрали одинаковое количество баллов, для их ранжирования было принято во внимание число упоминаний на более высоких позициях: чем больше упоминаний на более высоком месте, тем выше оказывается бренд в итоговой таблице. Обращаем внимание, что в рейтинг попали только те бренды, которые были упомянуты респондентами более чем 1 раз независимо от места.

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ТОП самых креативных брендов в социальных сетях

*Респондентам было предложено указать бренд, который они считают самым креативным в социальных сетях. Итоговое количество баллов было рассчитано по следующей формуле: общее количество упоминаний на 1 месте=количество заработанных баллов.
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ТОП брендов ВКонтакте

*В номинации по отдельно взятой площадке респондентам было предложено указать бренд, который, на их взгляд, лучше всего представлен в данной социальной сети. Итоговое количество баллов было рассчитано по следующей формуле: общее количество упоминаний на 1 месте=количество заработанных баллов.

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ТОП брендов в Facebook

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ТОП брендов на Одноклассниках

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ТОП брендов в Instagram

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Что еще стоит знать о результатах субъективного рейтинга брендов в социальных сетях

Так как в первой части опроса участники анонимно делились информацией о себе, можно проследить интересные взаимосвязи в отдаче предпочтений разным брендам. Вот, например, какие бренды чаще всего упоминали в качестве лучших из лучших представители разных рекламных профессий:

 Специальность      Бренд
     SMM-специалист  
Mark Formelle
velcom
Burger King
     Руководитель/предприниматель 
Mark Formelle
Куфар
Банк Москва-Минск
velcom
    Маркетолог/бренд-менеджер
velcom
Mark Formelle
Nescafe 3 в 1
Боржоми
     Копирайтер
Exponenta
Банк Москва-Минск
velcom
     Аккаунт-менеджер
velcom
KitKat
     Студенты  
Славная

Также мы столкнулись с ситуацией, когда профессионалы, работающие на рынке, не смогли дать ответы на предложенные вопросы по разным причинам. Кто-то не следит за брендами в социальных сетях, кто-то быстро не смог вспомнить яркие примеры страниц на просторах Facebook, Одноклассников, ВКонтакте и Instagram. Хорошо это или плохо — решать вам.

Кстати, одним из интересных фактов было то, что бренд Coca-Cola попал на 20 позицию рейтинга лучших в социальных сетях в Беларуси. Все бы ничего, но дело в том, что этот бренд официально никак не представлен ни в одной из популярных соцсетей на просторах нашей страны. Думаем, Coca-Cola есть о чем задуматься.

У вас есть вопросы по итогам самого субъективного рейтинга брендов в социальных сетях? Будем рады обсудить их 18-20 ноября на BIGSMMDAY во время круглого стола с представителями ведущих рекламных агентств Беларуси и России. 






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