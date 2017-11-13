Самый субъективный рейтинг беларуских брендов в соцсетях. Версия Академии Rocket

На что смотрят клиенты? Рейтинги! Куда стремятся попасть бренды? Рейтинги! Чем хвалятся агентства? Местами в рейтингах!

К marketing.by обратилась с материалом Академия Rocket, команда которой постоянно наблюдает, как выходят рейтинги брендов в социальных сетях, основанные на количестве подписчиков.

- Это уже давно не решающий показатель для выявления лучших из лучших в беларуском сегменте соцсетей. Охваты, креативность контента, качество комьюнити-менеджмента — вот что выдвигает бренды на лидирующие позиции в эпоху ранжированных пользовательских лент, - считают в Академии Rocket. Поэтому мы задались вопросом: как сами специалисты из мира маркетинга и рекламы оценивают свою работу и работу коллег? Результат перед вами: самый субъективный рейтинг брендов в социальных сетях в Беларуси. Важнейший показатель для распределения мест — личное мнение специалистов.

Мы не претендуем на объективность, мы хотим показать, что сам рынок думает о брендах в социальных сетях. Никаких подтасовок — все абсолютно прозрачно: 10 вопросов и 10 честных ответов от каждого респондента.