Самые яркие проекты 2016 года по версии маркетолога по жизни Александра Демидовича и marketing.by

Затянувшийся кризис существенно постриг маркетинговые бюджеты. Впрочем, операторы рынка привыкли работать в условиях хронического недофинансирования. И поэтому удивительно: проектов, за которые не стыдно, в уходящем году не стало меньше. Постоянный колумнист marketing.by Александр Демидович подводит итоги 2016 года и вспоминает самые яркие события и коммуникационные кампании.

Новая рекламная ассоциация и новый фестиваль

Трендовость Di.by

Уходящий год запомнится появлением Ассоциации коммуникативных и рекламных агентств (АКМА). Стоило новообразованию озвучить свои цели и задачи, как появившаяся многим ранее Ассоциация рекламных организаций (АРО) – наконец-то начала работать. Конкуренция — всегда во благо! Инициативы АРО в области регулирования наружной рекламы поддержал Совет по развитию предпринимательства в Республике Беларусь. Время покажет что это: генерация бурной деятельности или камень все таки удаться сдвинуть с мертвой точки.Совсем неожиданным для кризисного года стало появление нового фестиваля рекламы LAMA. Принимать участие в нем могут только белорусские агентства. Опустим сомнительные цели и задачи фестиваля. Об этом было много дискуссий на форуме. В очередной раз отдадим должное организационным способностям и предприимчивости Алены Устинович.

Инициативы velcom: технологии и ЗОЖ+КСО

Бизнес-конференция «Деловой интернет» окончательно и бесповоротно утвердилась в статусе инновационной. В программе 2016 года нашли отражения все последние тренды в интернет-коммуникации и не только. 30 международных спикеров, свыше 600 участников, 2 дня непрерывных кейсов и мастер-классов.

Интересно, что большинство проектов достойных внимания — реализовано во втором полугодии. Это является еще одним свидетельством, что операторы рынка приспосабливаются к новым реалиям рынка. Отмечу также, что большинство кейсов носило скорее тактических характер.Отчасти понятно, что операторы нацелены на быстрые победы. Но только не Velcom. 28 апреля мобильный оператор анонсировал запуск самой крупной солнечной электростанции в Беларуси. Чуть позднее стало известно об инвестициях Velcom в самый большой дата-центр.Продолжением темы ЗОЖ (Velcom begom) стал отличный проект с многократной чемпионкой Европы на 100 метров с барьерами Алиной Талай. Судя по всему Velcom и дальше будет использовать беговую темы в коммуникации.





Алина Талай и топ-менеджер velcom Роберт Дашян, фото с сайта www.velcom.by

Альфа-банк и его яркие кампании

В банковской сфере Оскар достается… Альфа-банку! На протяжении всего года банк проводил достаточно яркую и агрессивную маркетинговую политику c фокусом коммуникации в сторону смарт-банкинга. Вряд ли кто-то смог не заметить яркие кампании «Одним пальцем»









Проект AIDA Pioneer о мужском здоровье

Если в прошлом году в ТОПе преобладали в основном проекты KCO, то в этом году, в силу нехватки бюджетов, в списке лучших всего один. Зато какой! Мужской! Тема рака яичек — замалчивается, считается неуместной. А против статистики не попрешь: заболевание является одним из самых «молодых» в онкологии, которое может оборвать жизнь 20-40-летних на самом пике.

AIDA Pioneer Branding & Creative company в марте 2016 года запустила информационную социальную акцию по профилактике рака яичка у мужчин «Сохрани достоинство». В барбершопах Минска разместились провокационные постеры, которые могли послужить темой для мужского разговора о раке. Главное послание: раз в месяц ухаживаешь за бородой — удели внимание и своим яичкам.





Неожиданная модная коллаборация: Панаскин и Белшина

Тема неожиданных коллабораций оказалась весьма актуальной и в 2016-м. Павел Панаскин доказал, что нет ничего невозможного. Даже из продукции Белшины можнообъектом вожделения всех модников и модниц.





МакДональдс запустил коммуникацию па-беларуску



Принт и вся



Принт и вся кампания “Тое, что нам блiзка" получилась на удивление гармоничной. Очень точно переданы образы и адаптация под национальный колорит. А видео-ролик «Картошка» — вообще построен на глубоком потребительском инсайте и истории успеха компании в Беларуси. Одним словом, браво разработчикам, клиенту — почет.

Уходящий год запомнится еще и усилившейся конкуренцией на рынке фастфуда. McDonalds больше не монополист в сегменте, поэтому и перешел на сверхзвуковую. Неожиданно сеть заговорила в рекламе на беларускай мове.





Каннские "Дельфины" за фильм о МТЗ

Еще один нежданчик – имиджевый ролик МТЗ. Снимался, правда, фильм не в Беларуси: его снимала студия LBL из Новосибирска. Ролик стал серебряным призером в номинациях: "Имиджевый фильм" и "Внутренние коммуникации" на международном фестивале The Cannes Corporate Media & TV Awards - 2016 во Франции.





Активизация Kufar.by

Kufar.by заметно укрепил свои позиции в сегменте классифайдов за счет покупки Second.by. Сразу после сделки сервис запустил рекламную кампанию из 3-х минифильмов, в которых герои используют сервис объявлений для продажи автомобиля, поиска квартиры или покупки мобильного телефона.

Создатели поставили перед съемочной командой очень сложную задачу. Объективно получился только ролик “Любовник”. Но вся серия достойна попадания в список лучших. Хотя бы за то, что на уши всем повесили фразу “Где, где…”

Вспомним и осенний запуск проекта "Книга рекордов Куфара" - он-лайн платформы, где жители нашей страны могут похвастаться самыми большими достижениями. Первичный отбор рекордов производился группой экспертов, во главе с известным блогером Виктором Малишевским.





Чувственная кампания от Coca-Cola

В 2016 году Coca-Cola запустила кампанию «Попробуй… Почувствуй», в том числе и на белорусском рынке. Шикарные принты отлично передавали ощущения праздника, радости жизни. Особенно в январе-феврале, когда серость будней особенно напрягает.





«Цудоўная цукерня» от Fabula и ее международная премия

Fabula Branding разработала дизайн ТМ «Цудоўная цукерня» для Скидельского сахарного завода. Этот кейс — тот редкий случай, когда задумка полностью соответствует финальной реализации. Особенно забавно, когда о появлении новой марки сахара тебе сообщает в лифте соседка по площадке. Работает!

Этот проект, напомним, получил серебряную медаль в категории FOOD (Confectionary and sweet snacks) среди реальных упаковок в одном из мировых конкурсов, посвященных исключительно дизайну упаковки – PENTAWARDS 2016.





Новая Боровая и ее УТП: крыша для отдыха с соседями

Микрорайон «Новая Боровая», который почитаем и любим клиентами за особую инфраструктуру и «упаковку», в уходящем году двигал одно из своих уникальных конкурентных преимуществ – доступ на крышу. Любители барбекю, а также романтики, которые наслаждаются звездные «ландшафтами», особенно оценят такую "фишку".





Белавиа в васильках и самолет, брендированный Wargaming

Не могу не назвать в числе лучших совместный проект Wargaming по брендированию самолета “Белавиа”. Пожалуй, ни один кейс по брендированию чего-либо в Беларуси не вызывал столько публикаций, репортажей и постов в социальных сетях. А если учесть, что Wargaming запустил проект незадолго до старта нового фирменного стиля "Белавиа", то понимаешь какие ресурсы задействовали разработчики игры WoT для реализации данного проекта.





Ну и, наконец, сам ребрендинг "Белавиа" без всяких если можно назвать самым запоминающимся событием уходящего года. Новый фирменный стиль национальной авиакомпании? основой которого стал василек, вызвал много обсуждений, споров и даже семейных сцен.





Белорусы отреагировали на появление новых самолетов в новой ливрее многотысячными постами в соцсетях: «Смотрите на чем полетим», «От он красавец», «Вот он василек»… И хоть в последнее время «Белавиа» много доставалось за негибкость, за просчеты в области клиентинга и ценообразования, очевидно, что у белорусов появился новый объект для гордости.

Александр Демидович