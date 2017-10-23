Режиссер Ольга Иваненко: Как нежно интегрировать бренд в живую историю

Встраивание бренда в историю - это всегда сложная тема, где между клиентом и рекламистами начинается настоящая битва. Первые уверяют, что реклама должна оставаться рекламой, вторые настаивают, что важна история, чтобы тронуть зрителя за живое, и реклама отработала более эффективно.

Когда клиент не уверен в своей позиции или не использовал раньше большое количество разных средств, дискуссии или директивные указания могут доходить до абсурда. В момент, когда нам становится мало продукта в кадре, начинаются споры о том, почему логотип не стоит наносить на елочные шарики, или почему стиральный порошок нельзя доставать из дамской сумочки в офисе для демонстрации подругам.

Режиссер рекламных роликов Ольга Иваненко решила повоевать на стороне клиентов, которые утверждают, что реклама должна оставаться рекламой, и маленький логотип на пакшоте после 1-минутной истории без продукта – не самое хорошее решение.



