Продуманный или устаревший? Эксперты оценили логотип II Европейских игр, которые пройдут в Беларуси

Логотип II Европейских игр, которые пройдут в Минске в 2019 году, был презентован в начале июля. Идеей к созданию логотипа стал лозунг "Иди за мечтой". Привязка к Беларуси выполнена через национальную легенду — о прекрасном цветке папоротника, который цветет лишь раз в год в летнюю ночь на Ивана Купала. И у того, кто сумеет его найти, сбудутся все желания и мечты.





Официальным девизом II Евроигр будет высказывание Bright Year, Bright You ("Яркий год, яркий ты"). Русская вариация лозунга — "Время ярких побед", беларуская —"Час яскравых перамог".





Коллеги из БелТА собрали мнения по поводу дизайна логотипа у ряда спикеров.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор исторических наук, профессор:





— Логотип Европейских игр-2019 продуманный и легкий. В логотипе использована национальная легенда о цветке папоротника, найти который означает обрести счастье. Это еще и своего рода факел, который приведет атлета к победе. В целом логотип смотрится легко и ярко.

Вадим Девятовский, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике, председатель Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА):





— Главная задача логотипа — вызывать ассоциацию со спортивным мероприятием. Нам удалось сделать его ярким, запоминающимся, и выглядит он очень достойно. При этом, по его мнению, логотип должен быть понятным и нести в себе определенную смысловую нагрузку. Важно, что авторы вложили в логотип, какие дали разъяснения о том, что символизирует тот или иной значок.



Леонид Тараненко, олимпийский чемпион по тяжелой атлетике:







— Эмблема II Евроигр отражает дух олимпийского движения: пять цветов, как и на олимпийских кольцах. Дизайнеры, на мой взгляд, поработали хорошо. Уверен, логотип Евроигр-2019 будет узнаваем среди других спортивных брендов. Что касается талисмана, то он должен быть ярким, не слишком замысловатым, но отражающим современные тенденции в дизайне. На мой взгляд, необходимо сделать упор на белорусский колорит, чтобы страна запомнилась гостям надолго. К примеру, талисман Олимпиады-80 Мишка точно отражал спортивный дух, настроение соревнований. Его образ запомнился всем участникам и гостям, о нем даже сейчас вспоминают с ностальгией", - рассказал олимпийский чемпион.

Виктор Ляхор, член Геральдического совета при Президенте и Международного союза дизайнеров:







— Логотип создан на высоком уровне. Он многоплановый и качественный. В очередной раз белорусы, в данном случае дизайнеры, продемонстрировали свой высокий, можно даже сказать мировой уровень. Создатели взяли за основу народную символику, поэтому логотип идентифицирует принимающую сторону. Прекрасный миф о цветке папоротника — это наше наследие.



Marketing.by, в свою очередь, попросил представителей брендинговых агентств также прокомментировать новый спортивный символ.

Дмитрий Кашкан, управляющий партнер Fabula Branding:





— При взгляде на эту работу возникает ощущение дежавю: логотип выполнен в трендовой стилистике, характерной для современной айдентики спортивных мероприятий. В целом образ вызывает положительные эмоции. Но давайте разберемся детально.

Шрифт читабельный, стильный, гибкий и динамичный, соответствующий духу Евроигр. Изображение также попадает в тренд и цветовым решением, и формами. Однако идея с папоротником для меня не очевидна. Скорее огонь, факел, четыре стихии, что для спортивной темы неплохо, но Минска здесь нет.

Итого: мы имеем визуал современного динамичного спортивного мероприятия. Но задача территориальной привязки через образ не решена.

Ольга Запекина, арт-директор, брендинговое агентство AVC





— Идея использовать национальную легенду — хороший ход, однако образ цветка папоротника не считывается.

В шрифтовой части бросается в глаза разная природа форм букв, а объемность и насыщенность ухудшает читабельность. При масштабировании логотипа проблемы леттеринга станут очевидными.

В целом логотип получился ярким, но слишком напоминает то, что уже все видели. Сейчас это выглядит устаревшим, а что будет в 2019 году?

Кстати, сейчас проводится открытый республиканский конкурс на разработку талисмана II Европейских игр. Принять участие в конкурсе может любой желающий. Нужно предложить идею талисмана, изображение и имя. Талисман должен соответствовать олимпийским ценностям и слогану Bright Year, Bright You ("Яркий год, яркий ты"). Заявки принимаются до 15 ноября 2017 года. С подробностями проведения конкурса можно ознакомиться на сайтах Министерства информации, Национального олимпийского комитета Беларуси и БелТА. Обладатели первых трех призовых мест получат пригласительные билеты на мероприятия II Европейских игр, а также комплекты парадно-спортивной экипировки национальной сборной Беларуси.

