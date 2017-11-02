Оксана Ванчук, «Лабс Паблисити Груп»: Зваться копирайтерами хотят и жук, и жаба...

Каждый день я редактирую тексты: деловые письма, посты для клиентских аккаунтов в социальных сетях, презентации, пресс-релизы, новости, целые брошюры, статьи для журналов. И это моя не основная обязанность - десятое дело, если уж совсем честно. Каждый день я думаю о том, насколько профессия копирайтера нужна, важна сегодня, но во многом непонятна тем, кто в нее даже не стремится, а просто ломится!

Оксана Ванчук, руководитель отдела PR&SMM "Лабс Паблисити Груп", по просьбе marketing.by рассказала о разочаровывающем опыте в поисках толковых копирайтеров.

В тексте, который должен продавать решение проблемы клиента - убрать растяжки после родов или после резкого похудения, копирайтер рассказывает о том, какой классный аппарат с непроизносимым названием имеется в салоне красоты. Аппарат, девочки, избавит вас от растяжек и повысит тонус кожи.Плюс еще много полезной информации о том, что когда приходит осень, деревья становятся желтыми, небо серым, а жизнь совсем не представляет интереса, вам спасет салон красоты. Не спасет. Потому что ты сам в это не веришь. А писать копирайтер должен так, чтобы продукт понадобился здесь и сейчас. Даже если вчера ты еще не подозревал о существовании агрегата.

Знакомый финансист, поработав с копирайтерами, прочитал книгу Максима Ильяхова “Пиши, сокращай”, познакомился с сайтом Главред и сам написал все тексты, которые нужны были для его сайта. В разговоре он признался, что разницы в копирайтерах не заметил вообще: не важно, в какую сумму они оценивали свою работу и какой опыт в подготовке текстов имели - результат был одинаково плохим.

Я допускаю, что моему знакомому просто не повезло, потому что верю, что хорошие копирайтеры существуют - пусть и в количестве, пригодном для занесения в Красную книгу.

Но это, согласитесь, сегодня выглядит странно: попробуйте открыть вакансию копирайтера в своей компании и вы удивитесь количеству откликов! За неделю наберется сотня претендентов, за две - и того больше. Казалось бы, какой простор, какой выбор - можно даже параметры задавать по девочкам-мальчикам, цвету волос, возрасту, опыту и специализации. Оказалось, только казалось.

Все дело в том, что зваться "копирайтерами" хотят и жук, и жаба, и бывший налоговый инспектор, и медицинский регистратор, и официант.





Лишь некоторые выдержки из резюме, где каждая буква и точка - авторские. Если вы очень впечатлительны, предупреждаю: ваш рабочий процесс сейчас явно остановится!

Итак:

“Индивидуальный предприниматель.Организация строительно-монтажного процесса: ведение переговоров с заказчиком; комплектация объекта стройматериалами, машинами и механизмами; составление сметной и проектной документации; подбор персонала и непосредственное участие в монтаже”.

“Специалист по работе с клиентами. Работа в колл-центре: прием входящих звонков от клиентов, обработка заказов с сайта, исходящие звонки, решение конфликтных ситуаций, дополнительные продажи, работа в Bitrix”.

“инженер.Обработка инженерно-геологический изысканий, делопроизводство”.

“Минский Дворец Спорта. контролер зала. Помощь посетителям и организаторам во время проведения мероприятий”.

“Организация и участие в модных показах. Асестирование на backstage”.

“Меня зовут Иван Иванов (имя изменено), мне 43 года, жена красавица, дочь умница, полный комплект в виде квартиры, дачи, машины, путешествий, утренних пробежек и ночных посиделок у костра на лесной поляне…”

“В период с последнего места работы занимался изучением естественных процессов в природе”.

“Администратор.Продажа продукции отпускаемой предприятием”.

“Главный специалист. Большой опыт работы. Специализация - ценообразование. Опыт анализа хозяйственной деятельности предприятия. Арендные отношения”.

“Обо мне. схемотехника”.

“бухгалтер по животноводству, зоотехник-селекционер, ТТН, учет животных, молодняка, имущества, обязательств и хозяйственных операций (учет основных средств, товарно-материальных ценностей, затрат на выращивание, откорм, производство, реализацию продукции, <....>. Отчетность по бонитировке скота, отчетность наличия факт и план....”

“Здравствуйте.Интересует данная вакансия.Резюме для ознакомление , не тематическое. Эколайнс. Стюард”.

“Обо мне. Красный диплом”.

“Официант. Организация и обслуживание кофе-брейков, коктейлей-фуршетов, приемов, банкетов, бизнес-ланчей и комплексного питания”.

“DJ/Оператор осветительного оборудования. Настройка/ремонт осветового оборудования, музыкальное оформление ночных програм”.

“Ассистент менеджера, супервайзер, аниматор, промоутер-консультант. Работа с подрядчиками,подготовка документации,общение с заказчиками и т.д.”

Таких резюме - 90%. И это настоящая боль тех, кому сегодня для развития бизнеса нужны тексты. А тексты сегодня для этого благородного дела нужны всем.

Есть еще такие представители профессии: “Работ вообще несколько сотен, но скорее всего читать про краны и уборку Вам не очень интересно. И да, я НЕ пишу тексты с уникальностью менее 100 процентов”.





Очень жаль, что люди, написавшие несколько сотен текстов про краны, строительные смеси, материнские платы и одежду для новорожденных, так и не поняли, что уникальность 100% - вообще не тот показатель, к которому нужно стремиться. Мы в агентстве, кстати, уже давно не используем программы, которые проверяют тексты на уникальность и выдают эти самые проценты. Заказчик ждет текст, который решит его проблему и проблему его бизнеса, а не набор идеально подобранных слов, чтобы поисковик не обвинил вас в плагиате.

Ведь не зря же копирайтер - это составитель рекламных текстов, издатель новых идей в рекламе, защищённых авторским правом. Ключевых понятий здесь несколько: и рекламных (то есть, продающих), и новых!

Маркетолог Андрей Розум помог сформулировать простые требования претенденту на возможность зваться копирайтером. Это:



2. Концептуальное мышление. Простой способ ему научиться - несколько раз вдумчиво перечитать книги про Винни-Пуха и про Алису в стране Чудес.

3. Соблюдение сроков сдачи текстов.

4. Банальная грамотность.





1. Понимание потребностей того, для кого пишется текст (в первую очередь, читателя, во вторую - заказчика). Если подробнее, то копирайтер должен понимать, какую проблему клиента (читателя) он решает прямо здесь и сейчас в своем тексте.2. Концептуальное мышление. Простой способ ему научиться - несколько раз вдумчиво перечитать книги про Винни-Пуха и про Алису в стране Чудес.3. Соблюдение сроков сдачи текстов.4. Банальная грамотность.

Мне кажется, все те продавцы-консультанты и остальные люди других полезных профессий, отправляющих резюме на позицию “Копирайтер”, элементарно не читали требований и задач, описанных работодателем. Но это уже совсем другая история, в которой можно говорить о поколениях и нравах.

Жаль, что профессию копирайтера воспринимают так несерьезно: “отправлю резюме хоть куда. Бог его знает, что там надо делать, но вдруг возьмут”. Сегодня, когда контент занимает свое королевское кресло и местных бизнесах, быть копирайтером должно быть, как минимум, очень и очень интересно. Как максимум - страшно интересно! Потому что текст во многом в ответе за целый бизнес!

Но пока, как сказала Екатерина Ерошина, редактор котиков (MadCats): “Пишущий заказчик - самый страшный клиент для копирайтера”. Скорей всего, именно поэтому наш финансист продолжит писать тексты самостоятельно для своих задач, а копирайтеры, погружающиеся в бизнесы клиентов (даже если для этого нужно спуститься в шахту, заглянуть за кулисы детского утренника или обучиться новой технике массажа), в обозримом будущем будут выбирать, с кем работать. И никак не наоборот.