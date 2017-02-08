Нужен ли белорусский язык на упаковке? Мнение МАРиТ и депутата Палаты Представителей

Проект изменений в Закон "О защите прав потребителей" подготовлен к внесению в Палату Представителей, и в документе нет нормы, обязывающей производителей указывать информацию о продукте на двух языках — и русском, и белорусском. Об этом сообщила в эфире радио "Сталіца" Ирина Барышникова, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли.





— При подготовке проекта закона тема обязательного присутсвия белорусского языка на упаковке дважды рассматривалась: на заседании рабочей группы, в состав которой входили представители госорганов и общественных объединений по защите прав потребителей, и на заседании ОКС, где присутсвовали предствители бизнеса. И было принято решение изменений в существующую норму не вносить.

Пи этом она отметила, что по процедуре проект закона сначала будет рассматриватсья и приниматься в Палате Представителей, а затем в Совете Республики. И на этом этапе возможно принятие иных решений.

Ирина Барышникова напомнила, что производитель может предоставлять информацию потребителю на одном из государственных языков либо на двух сразу — по желанию.

— И сегодня есть товары, которые предоставляют информацию на белорусском языке. При этом, когда информация предоставляется только на белорусском языке, у нас нет обращений граждан, которые требут предоставлять эту информацию на русском языке. Система образования в Беларуси выстроена таким образом, что граждане нормально понимают информацию и на белорусском, и на русском языках, — считает начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРиТ.

Если же обязать производителей указывать информацию одновременно на двух языках, то это может привести к проблемам: во-первых, если размер этикетки или упаковки небольшой, то информация может стать малочитаемой; во-вторых, производители понесут дополнительные затраты — об этом МАРиТу в переписке сообщили концерны Белгоспищепром и Беллегпром.

Алена Анисим, депутат Палаты Представителей Национального Собрания Республики Беларусь, член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке, в эфире радио "Сталіца" высказала другую точку зрения:





— Шквал зваротаў і ў Палату Падстаўнікоў, і ў іншыя струтуры паказвае, што попыт на беларускую мову ёсць. І размова ідзе пра тое, каб ураўнаважыць роўнасць моў, напісаўшы ў законе “на беларускай і рускай мовах" замест існуючага "або". Да таго ж, калі на тавары ёсць беларуская мова, то яна адразу прыцягвае ўвагу. І гэтым многія бізнесмэны карыстаюцца, не баяцца ўключаць беларускую мову. Напрыклад, цукар "Цудоўная цукерня" – людзі хутчэй разбіраюць яго, чым аформлены па-руску. Тое самае можна сказать пра замежных вытворцаў: у мяне ёсць прас, які зроблены ў Кітаі, але ў пашпарце ёсць некалькі моў, сярод якіх знаходзіцца месца і беларускай. Чаму ж мы нават унутры беларусі не хочам карыстацца дзяржаўнай беларускай мовай?

Алена Анисим надеется, что депутаты Палаты Представителей во время обсуждения исправят в законопроекте "или" на "и", а также на то, что производители даже в условиях существующего законодательства будут патриотами, размещая информацию на товарах на белорусском языке. А если и потребители будут отдавать предпочтения таким товарам, то у производителей не останется выбора.