Наблюдения бренда Exponenta: В Беларуси увлечение ЗОЖ переходит из Минска в регионы

Если раньше здоровый образ жизни в Беларуси был популярен в основном среди молодежи, то сейчас на него переходят и люди постарше. Гендерный перевес тоже уходит в прошлое: вслед за мужчинами в спортивные залы потянулись и девушки. Такие данные приводит бренд Exponenta, изучая мотивацию добровольцев, которые выразили желание принять участие в проекте Exponenta Active Battle.











В целом, проект привлек около 2 тысяч человек. Около половины добровольцев (48%) выразили желание правильно питаться и заниматься спортом ради красивого рельефа тела. При этом лишь 38% потенциальных участников захотели похудеть. Еще меньше зожевцев (всего 14%) видят в физических нагрузках способ снять стресс и поднять психологический настрой.



Белорусам в целом свойственно делать что-то одно: либо сидеть на диете, либо истязать себя в спортзале. «Хотя без правильного питания физические нагрузки не всегда дают результат, равно как наоборот. При этом белорусы испытывают дефицит белка, без которого невозможно хорошо себя чувствовать и красиво выглядеть, – отметила врач-диетолог Ольга Авчинникова. – Нужные аминокислоты, конечно, можно найти в мясе, твороге, куриных яйцах и кисломолочном напитке Exponenta, белка в котором хватает на целый день. Но с засильем фастфуда и магазинной кулинарии люди стали замещать белок углеводами и, соответственно, полнеть, особенно при отсутствии физнагрузок».



Белорусам взяться за здоровье часто мешает работа. «Многие полагают, что ежедневная работа заменяет потребность в физкультуре. А потом мучатся бессонницей и «разбитым» состоянием в течение дня. Регулярные занятия спортом устраняют эту проблему. Мышцы могут оставаться в тонусе лишь, когда человек совершает 8-10 тысяч шагов в день, хотя современные люди проходят вдвое меньше», – подчеркнул психолог Сергей Шлапак.

Больше всего почитателей здорового образа жизни в Минске. Но тренд добрался и до регионов – фитнесс и правильное питание начали осваивать в областных и районных центрах. Хуже всего обстоят дела в сельской местности, где спорт в лучшем случае представлен физическим трудом. Сейчас в Беларуси проходит социальный эксперимент Exponenta Active Battle, который позволит определить эффективность каждого вида спорта. Добровольцам предстоит изменить рацион питания и освоить один из шести популярных видов физической активности: EMS, бег, силовые тренировки, кросс-фит, бокс или TRX. Проект привлек внимание почти 2 тыс. человек, из которых будет выбрано шесть участников. Результаты их тренировок и советы экспертов будут доступны всем желающим

«Подходы при этом часто разные. Так, женщины связывают здоровый образ жизни, прежде всего, с правильным питанием, тогда как мужчины – со спортом», – пояснила организатор проекта Exponenta Active Battle Ольга Зотова.В целом, проект привлек около 2 тысяч человек. Около половины добровольцев (48%) выразили желание правильно питаться и заниматься спортом ради красивого рельефа тела. При этом лишь 38% потенциальных участников захотели похудеть. Еще меньше зожевцев (всего 14%) видят в физических нагрузках способ снять стресс и поднять психологический настрой., – отметила. –– подчеркнулСейчас в Беларуси проходит социальный эксперимент Exponenta Active Battle, который позволит определить эффективность каждого вида спорта. Добровольцам предстоит изменить рацион питания и освоить один из шести популярных видов физической активности: EMS, бег, силовые тренировки, кросс-фит, бокс или TRX. Проект привлек внимание почти 2 тыс. человек, из которых будет выбрано шесть участников. Результаты их тренировок и советы экспертов будут доступны всем желающим