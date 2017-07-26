«Малако» или «молоко»: что и на каком языке должно быть на упаковке

По следам истории с брендом “Савушкин продукт” Marketing.by решил вспомнить, какие требования законодательство предъявляет к упаковке товара.
Юрист REVERA Екатерина Попова рассказывает, на что обратить внимание производителям, поставщикам, а также рекламным агентствам – в случае нарушений отвечать могут даже они.
Упаковка товара должна, с одной стороны, соответствовать требованиям к маркировке, с другой – законодательству о рекламе: информация на ней должна быть добросовестной, достоверной и этичной. Иначе реклама будет признана ненадлежащей, и отвечать за это будут все причастные:
- сами производители товара
- рекламные агентства, которые создали и разместили ненадлежащую информацию
- ритейлерские сети, которые продают/поставляют такой товар
Что должно быть на упаковке товара?
Требования к маркировке товаров, которые продаются в Беларуси, закреплены на двух уровнях: белорусского законодательства — в Законе «О защите прав потребителей» и на уровне наднационального законодательства ЕАЭС.
Как правило, техрегламенты ЕАЭС требуют, чтобы на упаковке была указана только основная информация (наименование, состав, срок годности и т.д.). Но белорусский закон требует также указывать:
- госстандарты, в соответствии с которыми товар произведен (если они имеются)
- информацию о том, что делать потребителю после истечения сроков годности и о возможных последствиях. Это обязательно указывать, если товары опасны для жизни, здоровья, наследственности, окружающей среды, имущества (например, просроченные таблетки) или если становятся непригодными для использования по назначению (например, крем для рук). К ним относятся пищевые продукты, парфюмерно-косметические товары, лекарственные средства и другие. Полного списка в законе нет, производитель сам решает, становится ли его товар непригодным или опасным, а ответить на этот вопрос точно может экспертиза. Даже на товарах, которые очевидно становятся непригодными, указание, что с ними делать, встречается редко. Это прямое нарушение, хотя, чтобы его избежать, достаточно фразы “не использовать по истечении срока годности“.
- импортера или его представителя, их местонахождение
- из каких частей состоит товар (например, телефон и зарядное к нему)
На каком языке должна быть упаковка?
Обязательная информация – на одном из государственных (русский, белорусский), дополнительная (например, товарный знак) – на любом языке. С пищевой продукцией, тем же “Савушкиным”, по-другому: согласно госстандарту СТБ 1100−2016, информация для потребителя может быть либо на русском, либо русском и белорусском языках.
При этом применение госстандартов является добровольным. Производитель обязан следовать ГОСТам, только если:
- это указано на упаковке товара – торт “по ГОСТу” должен быть действительно по ГОСТу
- этого требует техрегламент (для пищевых продуктов такого требования нет, так что ГОСТы здесь по-прежнему на усмотрение производителя)
Маркетинговые ходы на упаковке: что важно помнить
Главное правило – рекламная информация должна соответствовать действительности и быть подтверждена. Рассмотрим эти требования на самых частых фразах:
- “Рекомендуемая цена”. Такая фраза вполне безобидна, если потребитель знает реальную цену, по которой магазин продает товар. Для этого продавцу достаточно разместить ценник.
- “Экономичная упаковка” должна действительно быть более выгодной по сравнению с обычной. Лучше размещать уточнения, которые бы обосновывали экономичность: например, “по сравнению с упаковкой, содержащей X грамм”
- “Ограниченный выпуск”. У продавца должно быть подтверждение тому, что этот выпуск отличается от обычного:
- официальные письма от производителей, подтверждающие разницу в показателях между обычными и ограниченной партией
- приказ о выпуске продукции в определенном количестве, приуроченной, например, к новогодним или другим праздникам
- дисклеймеры на самой упаковке, например, “в продаже только с 01.12.2017 по 01.02.2018”
Особенно внимательными нужно быть с пищевыми продуктами: если отличительные признаки не подтверждены доказательствами, то поставщиков и продавцов могут привлечь к ответственности. Штрафы большие – до 100% от стоимости реализованной продукции, а при невозможности установить эту стоимость – до 500 базовых величин.
Например, если на упаковке БАДа написано “по рецептам шаманов”, у производителя должно быть документальное доказательство того, что рецепты действительно от шаманов.
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“Специальное предложение”. Здесь также нужны дисклеймеры: например, “специальное предложение действительно до 01.12.2017”.
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“2+1 в подарок”. Третья единица товара должна быть действительно бесплатной и не включаться в стоимость. Как это проверить? Стоимость трех акционных товаров должна равняться стоимости двух идентичных неакционных у того же продавца. Дисклеймеры тоже не будут лишними, например, словесное описание предложения. Аналогичная ситуация возникает при использовании подарка, как маркетингового хода: товар + чашка (ложка) в подарок – соответствующий подарок не должен включаться в стоимость товара.
Нарушения этих правил маркировки признаются ненадлежащей рекламой. Последствия – привлечение к административной ответственности по п. 1 ст. 12.15 КоАП и штраф от 5 до 50 базовых величин (115-1150 BYN).