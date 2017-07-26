«Малако» или «молоко»: что и на каком языке должно быть на упаковке

По следам истории с брендом “Савушкин продукт” Marketing.by решил вспомнить, какие требования законодательство предъявляет к упаковке товара.



Юрист REVERA Екатерина Попова рассказывает, на что обратить внимание производителям, поставщикам, а также рекламным агентствам – в случае нарушений отвечать могут даже они.











Упаковка товара должна, с одной стороны, соответствовать требованиям к маркировке, с другой – законодательству о рекламе: информация на ней должна быть добросовестной, достоверной и этичной. Иначе реклама будет признана ненадлежащей, и отвечать за это будут все причастные:

сами производители товара

рекламные агентства, которые создали и разместили ненадлежащую информацию

ритейлерские сети, которые продают/поставляют такой товар





Что должно быть на упаковке товара?

Требования к маркировке товаров, которые продаются в Беларуси, закреплены на двух уровнях: белорусского законодательства — в Законе «О защите прав потребителей» и на уровне наднационального законодательства ЕАЭС.

Как правило, техрегламенты ЕАЭС требуют, чтобы на упаковке была указана только основная информация (наименование, состав, срок годности и т.д.). Но белорусский закон требует также указывать:

госстандарты, в соответствии с которыми товар произведен (если они имеются)

информацию о том, что делать потребителю после истечения сроков годности и о возможных последствиях. Это обязательно указывать, если товары опасны для жизни, здоровья, наследственности, окружающей среды, имущества (например, просроченные таблетки) или если становятся непригодными для использования по назначению (например, крем для рук). К ним относятся пищевые продукты, парфюмерно-косметические товары, лекарственные средства и другие. Полного списка в законе нет, производитель сам решает, становится ли его товар непригодным или опасным, а ответить на этот вопрос точно может экспертиза. Даже на товарах, которые очевидно становятся непригодными, указание, что с ними делать, встречается редко. Это прямое нарушение, хотя, чтобы его избежать, достаточно фразы “не использовать по истечении срока годности“.

импортера или его представителя, их местонахождение

из каких частей состоит товар (например, телефон и зарядное к нему)

На каком языке должна быть упаковка?

Обязательная информация – на одном из государственных (русский, белорусский), дополнительная (например, товарный знак) – на любом языке. С пищевой продукцией, тем же “Савушкиным”, по-другому: согласно госстандарту СТБ 1100−2016, информация для потребителя может быть либо на русском, либо русском и белорусском языках.





При этом применение госстандартов является добровольным. Производитель обязан следовать ГОСТам, только если:

это указано на упаковке товара – торт “по ГОСТу” должен быть действительно по ГОСТу

этого требует техрегламент (для пищевых продуктов такого требования нет, так что ГОСТы здесь по-прежнему на усмотрение производителя)

Маркетинговые ходы на упаковке: что важно помнить

Главное правило – рекламная информация должна соответствовать действительности и быть подтверждена. Рассмотрим эти требования на самых частых фразах:

“Рекомендуемая цена”. Такая фраза вполне безобидна, если потребитель знает реальную цену, по которой магазин продает товар. Для этого продавцу достаточно разместить ценник. “Экономичная упаковка” должна действительно быть более выгодной по сравнению с обычной. Лучше размещать уточнения, которые бы обосновывали экономичность: например, “по сравнению с упаковкой, содержащей X грамм” “Ограниченный выпуск”. У продавца должно быть подтверждение тому, что этот выпуск отличается от обычного:

официальные письма от производителей, подтверждающие разницу в показателях между обычными и ограниченной партией

приказ о выпуске продукции в определенном количестве, приуроченной, например, к новогодним или другим праздникам

дисклеймеры на самой упаковке, например, “в продаже только с 01.12.2017 по 01.02.2018”

Особенно внимательными нужно быть с пищевыми продуктами: если отличительные признаки не подтверждены доказательствами, то поставщиков и продавцов могут привлечь к ответственности. Штрафы большие – до 100% от стоимости реализованной продукции, а при невозможности установить эту стоимость – до 500 базовых величин.

Например, если на упаковке БАДа написано “по рецептам шаманов”, у производителя должно быть документальное доказательство того, что рецепты действительно от шаманов.



“Специальное предложение”. Здесь также нужны дисклеймеры: например, “специальное предложение действительно до 01.12.2017”.

“2+1 в подарок”. Третья единица товара должна быть действительно бесплатной и не включаться в стоимость. Как это проверить? Стоимость трех акционных товаров должна равняться стоимости двух идентичных неакционных у того же продавца. Дисклеймеры тоже не будут лишними, например, словесное описание предложения. Аналогичная ситуация возникает при использовании подарка, как маркетингового хода: товар + чашка (ложка) в подарок – соответствующий подарок не должен включаться в стоимость товара.

Нарушения этих правил маркировки признаются ненадлежащей рекламой. Последствия – привлечение к административной ответственности по п. 1 ст. 12.15 КоАП и штраф от 5 до 50 базовых величин (115-1150 BYN).