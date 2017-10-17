«Креатив в бизнесе». Дмитрий Герман, AIDA Pioneer Group: «В нашей сфере нельзя закостеневать. Иначе сразу обойдут конкуренты»

Кто работает в креативных агентствах? Что за вопрос! Разумеется, супер творческие люди. А задумались ли вы, кто ими руководит, каково этому человеку? И самое главное - должен ли руководитель агентства тоже быть человеком креативным? Или же его задача — выстраивать правильно работу компании? Масса вопросов, но мы нашли ответы на них у Дмитрия Германа, управляющего AIDA Pioneer Group, агентства номер один в рейтинге креативности АКМА.



Интервью с Дмитрием продолжает совместный проект marketing.by и дистрибьютора PARKER PEN в Беларуси компанией Universal Press под названием «I-Creativity: творчество в бизнесе». В нем мы расспрашиваем руководителей компаний о том, как рождаются идеи и креативные подходы в бизнес-процессах. А затем — берем образец почерка нашего героя и с помощью профессиональных графологов получаем оценку характера, которую так любопытно сопоставить с впечатлением от интервью.







— Дмитрий, скажите прямо: вы креативный человек?

— Не знаю, смотря с кем сравнивать. Есть такая шутка, что все люди должны быть творческими, кроме бухгалтеров. Но, по крайней мере, мне кажется, что некоторые задачи я решаю нестандартно.

— Нужен ли креативному агентству креативный руководитель?

— Самое главное, чтобы этот руководитель создавал среду, в которой креативные люди могли бы эффективно и с хорошим настроением работать. Чтобы идеи у сотрудников агентства рождались системно, а не один раз в год.





В то же время мне кажется, что руководитель любого бизнеса должен быть креативен. Потому что в своей работе он встречается с огромным количеством различных вопросов, а креативность — это способность нестандартно мыслить и решать нетривиальные задачи. Чтобы компания была чуть-чуть быстрее в отрасли, чем другие.

— Создание хорошей среды в креативном агентстве — это как?

— Нужно устранить барьеры, которые мешают людям создавать креативный продукт. И усиливать процессы и факторы, которые, наоборот, способствуют хорошему настроению на рабочем месте.





— …Для программистов в офисах ставят игровые приставки, теннисные столы, корзины с фруктами… У креативщиков тоже так?

— У ИТ-компаний финансовых возможностей для организации комфортного пространства в офисе больше, чем у рекламных агентств.

Хороший офис нужен всем. Но для творческих людей гораздо более важны не приставки и яблоки, а возможность работать над интересными, нужными и нетиповыми проектами. Получение признания как внутри компании, так и вовне — от сообщества профессионалов.

На международных фестивалях членами жюри является мировая креативная элита — люди, которые много видели и в курсе последних тенденций в рекламе, креативе и дизайне. Оценка этих людей является очень важной для сотрудников агентства. Работа в фестивальных проектах дает возможность людям почувствовать, насколько они действительно талантливые и творческие.





— То есть креативным людям не нужны деньги, главное — признание?

— Деньги важны для всех, но, согласитесь, не каждый сможет заниматься, например, нудным трудом. За любые деньги.

Были случаи, когда люди к нам приходили из других профессий на гораздо меньшие деньги, чтобы работать в такой среде.





— Как внедряются новые идеи в управление бизнесом?

— У нас относительно небольшая компания, но внутренние процессы мы встраиваем как в больших корпорациях: есть стратегии, система мотивации персонала, все это связано финансами и планами. Стремимся задокументировать все процессы, чтобы они были системными и методичными.

Но при этом изменения происходят постоянно — потому что меняется ситуация на рынке, развиваются отделы маркетинга на предприятиях и т.д. Вот и нам приходится меняться, переписывать процессы и стандарты. Чтобы быть немного впереди рынка, нельзя закостеневать. Иначе сразу обойдут конкуренты. Мы же не свечной заводик — не можем позволить себе выпускать такие же свечи, как и сто лет назад.





— Как происходит процесс придумывания идей по улучшению бизнеса?

— Мы для себя выделили ряд стратегических приоритетов для компании, чтобы было проще думать, что в агентстве нужно улучшать.

Например, один из них — это взаимоотношения с клиентами. И в рамках этого одного приоритета мы разработали для себя определенную систему ценностей с точки зрения агентства и с точки зрения клиента: что для клиента важно в агентстве, насколько клиент доволен скоростью наших бизнес-процессов, уровнем идей и креатива, компетенциями менеджера и т.д. То есть дробим процессы на маленькие части и сравниваем, насколько каждый элемент соответствует клиентским ожиданиям. И по итогу мы понимаем, нужно ли здесь что-то менять или нет.

Еще в начала года мы определяем, что и когда хотим изменить или адаптировать. Я себе записываю на бумаге, что, скажем, в третьем квартале мы будем улучшать такой-то бизнес-процесс. И потихоньку на этом листике я набрасываю периодически возникающие идеи и мысли по этому поводу. И получается, что когда приходит третий квартал и нужно принимать решение, то оно уже фактически есть. Остается только его сформулировать и прописать в стандартах.





— Если ли фильтры, через которые пропускаются идеи?

— У акционеров есть общее видение, каким бы мы хотели видеть агентство в будущем. И большинство важных действий происходит в соответствии с этим видением.

Есть и личный фильтр — целесообразность. Приведет ли внедрение этой идеи к тому, что я хочу видеть через несколько лет? Зачастую идеи решают тактические задачи, а если посмотреть в более долгосрочной перспективе, то их внедрение не так уж и необходимо.

Кстати, есть одна особенность у беларусов: перед внедрением идеи очень долго отлеживаются. Я не сильно в этом плане отличаюсь: проходит достаточно много времени от возникновения идеи до ее реализации. С другой стороны, возможно, как раз опыт подсказывает, что не стоит торопиться.

— Откуда черпаете вдохновение для идей?

— Себе тоже нужно создать креативную среду. Для меня в первую очередь это посещение обучающих семинаров. Правда, их сейчас проходит такое великое множество, что уже не понимаешь, что тебе нужно, а что нет. Причем мне интересны семинары, не обязательно связанные со сферой рекламы: много универсальных идей можно позаимствовать из других областей.

Второй источник — это литература. И не только бизнесовая: зачастую поставленная задача решается самостоятельно, если разгрузить голову художественной книгой.

Наконец, общение с соратниками: людьми, которые решают похожие задачи в этой или другой сфере. И это чаще дает даже больше идей, чем семинары или литература.

— Бывает, что идеи, которые казались вам суперкрутыми, не срабатывают?

— Конечно, и много раз.

— Вы расстраиваетесь в таких случаях?

— Переживаю какое-то время, если что-то не получилось, а планы были большими. Но это нормально, что не все идеи оказываются рабочими.

Пару лет назад придумали с нашим HR-ом хорошую, как нам казалось, идею: поставить большой красивый ящик, куда все сотрудники могли бы писать свои предложения. И мы должны были вскрывать ящик раз в месяц, изучать идеи, а потом перед всеми отчитываться. Даже с учетом того, что была определена премия за лучшую идею от сотрудника, наш ящик проработал три месяца. За это время нам пришли какие-то записки про бытовые вопросы, а идей с точки зрения улучшения процессов за все время было только пару штук. Потом стало вообще нечего вскрывать: банк идей постоянно оставался пустым.

Задумка у нас была хорошая, но она не сработала. Стоит ли сильно расстраиваться? Я думаю, что нет.





— Часто ли обращаетесь к креативному директору за управленческими креативными идеями?

— Дело в том, что креативный директор — это мой партнер по бизнесу. Соответственно, все идеи, которые касаются каких-то структурных вещей, мы с ним обсуждаем вместе.

И мы иногда меняемся ролями: хотя я, как управляющий, должен быть более прагматичным, я начинаю фантазировать. Могу закинуть руки за голову, закатить глаза и помечтать: «Эх, хорошо бы…». И уже креативный директор играет роль прагматика и пытается рубить идеи.

Это интересный опыт, потому что основную часть рабочего времени мне приходится играть роль строгого руководителя с наморщенным лбом.





Дмитрий Герман оставил свой образец почерка — на бумаге ручкой Parker — для графологической экспертизы характера. Профессиональные графологи центра «Кинезио» дали оценку характеру Дмитрия. Вот что мы узнали о нашем герое по почерку:

Это человек, которому нравится перевоплощаться и меняться. Он может подстраиваться под собеседника и примерять разные «образы». И с каждым новым человеком будет другим. Поэтому его образ всегда будет дополняться чем-то новым. Он ценит свою гибкость и любовь к переменам.

Очень эмоциональный. Чувства считает очень важными. Добросердечен и отзывчив, помогает людям. Искренне радуется чужим успехам и победам и при этом не умеет отключаться от чужих переживаний. Оставшись в одиночестве, «затухает» и впадает в бесчувственность.

Мастер ненавязчивого сервиса: умеет различать те желания и потребности, которые человек еще не осознал сам, поэтому с ним так легко и комфортно.

Решения принимает быстро, на позитиве либо негативе, но потом может сожалеть.

Процесс действия порывистый, вспышкообразный. Всегда в многопотоковости, поэтому может быть непоследовательным и делать много вещей сразу.

Работа — это стресс и метания (шаг вперед — шаг назад). Там, где уже нужно действовать, может застрять на излишнем обдумывании, рассуждении, выстраивании схем.

Слишком торопится увидеть результаты, чтобы получить фактическое подтверждение смысла своей работы.

Проект «I-Creativity: творчество в бизнесе» реализуется при поддержке компании Universal Press - официального дистрибьютора Parker в Беларуси.

Parker – сосредоточьтесь на ваших идеях!