Краш-тест PR-структур беларуских банков: активные и инновационные не смогли прокомментировать продвижение своих продуктов

В борьбе за клиентов на конкурентном рынке беларуские банки за последние год-два стали очень активны в коммуникации: яркие кампании, реклама с элементами провокации, выпуск инновационных продуктов... За комментариями об особенностях продвижения новых сервисов Marketing.by в конце мая обратился к нескольким частным банкам - тем, что драйвили рынок - и крупнейшему государственному.



Всем были заданы одинаковые вопросы и, признаться, мы ожидали оперативной реакции от частных компаний в стиле их современной продуктовой коммуникации. Но неожиданно у нашей редакции получился своеобразный "краш-тест" пиар-структур банков...Приводим ответы на редакционные вопросы, как говорится, в формате "как есть".



Ларыса Грынько, начальнік прэс-службы ААТ «ААБ Беларусбанк»:





Банкаўскі бізнес адносіцца да складанага тыпу бізнесу, дзе найважнейшым фактарам поспеху з’яўляецца рэпутацыя. Калі вытворцы тавараў і палуг прасоўваюць асобныя маркі і брэнды, то мы заўсёды выкарыстоўваем карпаратыўную марку. Такім чынам, PR у фінансавай сферы – гэта кароткая адлегласць паміж кліентам і самім банкам. Разумеючы, што грошы – гэта давер, асноўную ўвагу ў сваёй стратэгіі мы надаём рэпутацыі банка. Гэта вялізная работа спалучае ў сабе вывучэнне грамадскай думкі, кіраванне інфармацыйнымі патокамі, выразнае азначэнне місіі банка і спосабаў прасоўвання яго пазітыўнага вобраза.

Што тычыцца каналаў для піяру, то як правіла, мы аддаём перавагу друкаванаму слову. Гэта газеты, часопісы, афіцыйны сайт нашага банка. Друкаванае слова дае магчымасць дасканала прадставіць складаную фінансавую паслугу. Для фарміравання іміджа нашага банка мы выкарыстоўваем усе існуючыя спосабы і формы распаўсюджання інфармацыі.

СМІ ахвотна пішуць пра банкі, бо банкаўская інфармацыя заўсёды цікавая самаму шырокаму колу патэнцыяльных кліентаў, таму журналісты пільна сочаць за навінамі з нашага банка. "Беларусбанк" мае ўстойлівы пул прафесійных журналістаў, з якімі мы прыдуктыўна працуем на працягу доўгага часу.

У нас няма праблем са стварэннем інфармацыйных нагод, але хачу падкрэсліць, што работа ў галіне падтрымкі рэпутацыі і іміджа даволі далёкая ад стварэння інфанагод. Гэта добра арганізаваная і сістэмная кампанія, разлічаная на доўгачасовы эфект.

Пры прасоўванні інавацыйных прадуктаў банка значную ролю адыгрываюць уласныя інфармацыйныя каналы банка. Як правіла, мы аператыўна запускаем інфармацыю задоўга да выхаду прадукта на рынак. Высокую ступень эфектыўнасці маюць тэматычныя семінары і канферэнцыі, якія ўяўляюць цікавасць для пэўных катэгорый спецыялістаў.

Один из PR-специалистов МТБанка:

— Мы бы хотели сделать более "глубокий"/прикладной материал, где будет полезная информация об инструментах в банковском маркетинге. Комментарии — не тот формат...

Один из PR-специалистов "Приорбанка":

— Мы забыли о ваших вопросах, а теперь я ухожу из банка и уже не могу комментировать. Нового PR-специалиста пока нет.

Один из PR-специалистов "Альфа Банка":

Комментарий от редакции Marketing.by:

— Мы можем вернуться к вашим вопросам в середине июня.

Подытожим ситуацию: к началу июля мы, несмотря на несколько напоминаний, имеем только один ответ по существу — от "Беларусбанка". Самый крупный (государственный!) банк страны прислал комментарий на официальном бланке и на беларуском языке. Да, нам пришлось отправлять запрос через форму официальных обращений, так как служба он-лайн консультантов мужественно держалась на допросе и не выдала адрес электронной почты пресс-службы, но факт на лицо — ответ получен, довольно оперативно и по делу.

А вот остальные банки, которые себя позиционируют на рынке, как современные, инновационные и гибкие, вместо ответов на конкретные (и, в принципе, несложные вопросы), предложили отговорки. МТБанк решил поменять формат публикации, "Альфа Банк" попросил паузу на 20 дней, а "Приорбанк" вообще остался без пиарщика (возможно, на данный момент специалист уже появился в штате).

При этом все три банка в день получения вопросов от Marketing.by подтвердили их получение и отписались, что обязательно ответят и как можно быстрее.



Что мы имеем в сухом остатке:

банки готовы атаковать СМИ пресс-релизами о своей активности, но не готовы оперативно реагировать на встречные запросы медиа;

заявления о гибкости и инновационности соответствуют реальности не во всех коммуникациях банков;

самым оперативным и открытым оказался банк с государственной формой собственности.

P.S. Редакция marketing.by по-прежнему готова к общению с пиар-службами банков и надеется, что этот материал будет дополнительным толчком для банковских структур к открытости в обратной связи с прессой.