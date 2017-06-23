«Хьюстон, у нас проблемы»: Как любители автопутешествий работают с брендами и где пиарщикам важно «отпускать вожжи»

В начале мая блогер Дмитрий Волотко и директор Holiday.by Андрей Барашко предприняли «инспекцию-путешествие» под названием «Беларусь3000». Их маршрут проходил по периметру страны с посещением приграничных зон. По факту поездки они выпустили более 60 постов в Instagram, включая видео зарисовки, написали порядка 6 текстов, собрали сотни лайков. Приобрели реально действующий талисман от ГАИ и чуть не попали под арест на западной границе Беларуси.

Это был один из проектов-коллабораций с автобрендами, которые до этого Дима и Андрей практиковали по одиночке, а на этот раз отправились вместе – на Ford Mondeo при поддержке дилера Ford в Беларуси, компании «Атлант-М Боровая».

Вам, наверняка, покажется, что такой проект разработать и откатать можно легко и непринужденно. А регулярный постинг в соцсети – работа в удовольствие. И что блогеру и руководителю популярного туристического портала можно получить машину (здесь – стоимостью около $40 000) буквально по щелчку пальцев …Вы несколько ошибаетесь.

Особенно в том, как непросто бывает «отработать» поездку для бренда, который принимает в ней участие. Угодить пиарщикам, которые следят за каждой строчкой в вашем посте.

Marketing.by разобрал вместе с Димой и Андреем по факту поездки ситуации в которых PR-специалисты автобрендов «пережимают» с давлением писать только хорошее, и каким компаниям стоит подключаться к проектам. Ребята комментируют поездку и дают ненавязчивые рекомендации специалистам по коммуникациям.

Пиарщик, помни: читателям интересны честность и минусы

Андрей Барашко

Я давно пишу об автотуризме в Блог в рамках Holiday.by. Когда организую авто путешествия, стараюсь, что логично, привлечь автобренды. За это время у меня накопилась масса историй о пиарщиках и их ревностном отношении к работе.





Самая частая история – когда они просят: не пишите, что вы буксовали, или застряли, или что-то случилось с машиной. Был случай, когда в поездке у меня вышла из строя электрика. Пиарщики, которые были в этом трипе вместе со мной, следили, чтобы я ничего не сфотографировал и не озвучил проблему в соцсети. Все-таки кто-то из коллег в это сделал, и представители бренда в Минске были уже очень возбуждены ситуацией. На мой взгляд, это перебор и излишнее дрожание над брендбуком, потому что читателям нужны примеры реальных ситуаций и способов из них выйти.

Дима Волотко

Я сотрудничаю с различными автобрендам где-то год-полтора. Андрей точно подметил - PR-специалисты ооочень сильно перестраховываются. Но в этом есть и обратная, вполне положительная, сторона - когда тебе дают дорогую машину и неприятность происходит в дороге, проблему стараются очень быстро решить.





Например, в прошлом году перед стартом на гонке «24 часа истории Беларуси, буквально за час до выезда, в машине также отказала электрика. Выезжать мы не могли. Дилер бросил все силы на помощь, мы созванивались со специалистом по ремонту, он консультировал нас по Вайберу и т.д. Ситуация была такая, как знаете, космический корабль потерял управление, «Хьюстон у нас проблемы», и NASA все решает.

C одной стороны, круто, что дилеры стараются все это быстро решать. С другой – если ты вдруг рассказываешь о проблеме, то возникает паника. А мы ведь в путешествиях машину нагружаем, используем по полной. Стресс-тест, так сказать.

На месте пиарщиков я бы, напротив, рекомендовал бы рассказать читателям, что делать в той или иной ситуации – в нее может попасть любой автолюбитель которые едет с семьей в трип или в командировку. Такие лайфхаки из личного опыта - сто процентов - набирают большое число просмотров. И через честность и прозрачность гораздо больше влияют на лояльность к автобренду.

Андрей Барашко

Как-то я читал результаты интересного исследования о том, какие автообзоры интересны читателям. И на одной из ведущих позиций значилось: людей интересуют минусы. Человек в вашей машине плюсов найдет сам килограмм. А вот какие могут вылезти проблемы…Пиарщики должны это понимать.

Пока что ситуация такая: когда обсуждаешь проект с маркетингом и пиаром в таком ключе, у них начинается тряска рук и ног, как бы чего не вышло. Ты уже начинаешь волноваться: не встанет ли у тебя машина, выезжаешь под этим давлением и начинаешь относиться к авто как к музейному экспонату.









Ребята, никто же не говорить о том, чтобы писать, как «убийцы автомобилей». Но если ты напишешь и разложишь все по полочкам, дашь пищу для размышлений, человек гораздо больше и дольше будет размышлять конкретно над твоей маркой автомобиля. Мы ведь так устроены, что нам нужно и черное, и белое. Если у вас выходят только хвалебные оды, это реально факап пиарщика.

Отличная коллаборация: АЗС+автомобиль. Но присутствие АЗС должно быть фоновым

Дима Волотко

Мы пробовали законнектиться с сетью заправок перед проектом «Беларусь 3000», речь шла о сумме порядка 150 долларов. Было написано полторы тонны бумаги, прошел месяц согласований и в итоге нам не успели подтвердить участие. Хотя речь шла, подчеркну, о 300 литрах топлива.

Любопытно, что когда мы озвучили идею, то бренд заправок воспринял ее с восторгом. Маркетинг тут же придумал, как вкрутить туда промоушн сети: истории про заправку, о выпечке, фото и т.д. В итоге они «соскочили».

Это можно понять: в рамках крупных компаний есть определенная бюрократия. Но хочется верить, что отделы маркетинга у нас могут быть более гибкими и держать под рукой кусочек бюджета на вот такие проекты. Тем более что это же очень логичное и эффективное трио: автомобильный бренд, автозаправки и все это на фоне истории автопутешествия.





Андрей Барашко

У меня были ранее общения с сетями автозаправок в проектах о путешествиях. Проблема в том, что они – поддержка, суппорт проекта, как собственно сам бензин. Но сети АЗС хотят видеть себя хедлайнерами с бурными фантазиями, как они должны быть представлены. И ты начинаешь говорить воу-воу, подождите, мы к вам заедем, отметимся. Но не будем вставлять вас в каждый кадр. Ваша задача - проходить на фоне, особенно в рамках бюджета на бензин.

Написать целый пост про нашу заправку? Сомневаюсь, что люди это будут читать, на заправке проводишь несколько минут. А тут хрясь, и вышел многотысячнознаковый текст о том, какая замечательная заправка. Мне кажется, пиарщикам пора понимать значение одного хорошего упоминания вместо «тысячи пафосных слов».





С кем классно посотрудничать в автотрипах

Андрей Барашко

Мне очень хотелось бы развить участие брендов одежды в автопроектах. Знаете, здесь есть глубинная проблема. Белорусы – очень теплолюбивая нация, а в сочетании с нашей погодой это дает какой эффект? Люди сидят по домам, постоянно. У нас – плохая одежда в этом смысле. Нам некомфортно выходить на улицу. А для того, чтобы мы перемещались в пространстве, нам нужен нормальный бюджетный гардероб для нашего климата. Беларуский легпром, увы, до сих пор не освоил эту нишу.





Если мы хотим увидеть больше туристов на улице, и своих, и чужих, нам надо их тепло одеть в ветро- и водонепроницаемые куртки и комплекты. Выйдет на 10% больше людей на улицу, они поедут в путешествие, больше придет на автозаправку, больше купит ход-догов…и вот вам уже долгожданный эффект для бизнеса. Не удивляетесь – все может начаться реально с доступной туристической одежды и с ее грамотного продвижения.

Не надо ныть про дождь и вечно ждать солнца. Посмотрите на жителей Балтики – там в декабре в снег и дождь в Паланге люди катаются на великах на набережной. В чем-то похожем на носимые палатки. Вот то, что нам нужно. И было бы классно протестить и пропиарить такую одежду в автопроектах.





Дима Волотко

Я вообще за любую движуху кроме голодовки и думаю, что в авто путешествия можно интегрировать массу идей. Например, на меня как-то вышла компания, которая развивала продажи в Беларуси сухих пищевых смесей. Из такой сухой смеси и дома, и в дороге можно сделать йогурт, сметану. И нормально покушать.

К чему я – к тому, что есть люди, которые делают вещи, и о которых мы не знаем. Призываю: если у вас есть продукты, услуги которые нужно обкатать, получить отзыв, продвинуть, мы всегда рады это попробовать. В дороге мы проведем ваш продукт через очень жизненные тесты.

Фото Дмитрия Волотко и Андрея Барашко