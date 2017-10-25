Как заслужить внимание поколения Z: советы от директора сети ресторанов KFC в Беларуси

О поколении Z много пишут и говорят, но давайте честно признаемся: много ли маркетологов и рекламистов понимают, как на самом деле привлечь внимание этих людей?



На конференции "Маркетинг ХХІ века: тренды в стиле фьюжн" своим видением поколения Z и советами по коммуникации с ним поделился Сергей Дутин, директор "Бел Фуд Сервис" (сеть ресторанов KFC в Беларуси).





Что такое поколение Z?

Четкой границы нет, но считается, что первые представители родились после 1995 года. А все, кто появился на свет после 2000 года – уже полностью относятся к поколению Z.

Эти люди родились, когда мир очень быстро меняется. Но для людей из поколения Х это быстрые изменения, а для поколения Z - это нормальная ситуация, они так привыкли.

У поколения Z нет глубокой привязанности к брендам и кумирам. Что было популярным вчера, сегодня может оказаться в стоп-листе.

Для этих людей очень важны семейные ценности: они хотят иметь крепкую здоровую семью. И для них это важнее, чем профессиональная реализация.

Разнообразность жизни и получение удовольствия от жизни важнее, чем материальное благосостояние.

Каждый из поколения Z уникален. И чем больше уникальности, чем человек более авторитетен.

Как привлечь внимание поколения Z?

Исследования показывают, что 35% маркетологов тратят большую часть своего бюджета на социальные сети. Но аналитический отчет Google говорит о том, что только 23% в принципе воспринимают рекламу в социальных сетях. Среди поколения Z этот процент еще ниже. То есть, инвестируя деньги в социальные сети, мы сужаем аудиторию в 5 раз. И среди этой узкой аудитории сражаемся с другими продуктами и брендами за потребителя.





В контент-маркетинг (SEO, описание продуктов, обзоры и т.д.) большую часть бюджета инвестируют 21% маркетологов. Но поколение Z не интересует эта информация, они не готовы тратить свое время, чтобы искать или читать ваш контент. 3% - это статистическая погрешность, то есть деньги инвестируются бесполезно.

Влад Бумага просто написал, что ждет людей на свой день рождения, и собрал 3 тысячи человек с рекламой в ноль рублей. Что такое три тысячи в масштабах Минска? Дворец спорта – это 3,5 тысячи при спортивных соревнованиях и 4,5 тысячи при концерте. Ведущие беларуские селебрити, чтобы собрать Дворец спорта, начинают полномасштабную рекламную кампанию за полгода и еле-еле собирают зрителей.

Поколение Z любит смотреть видео. 93% представителей этого поколения смотрят каналы на Youtube минимум 1 раз в неделю, 54% - несколько роликов в течение каждого дня. Это говорит о том, что нужно инвестировать в видеоконтент, это эффективный канал коммуникации с поколением Z, в отличие от печатных изданий, телевизора и других каналов коммуникации.





Но у поколения Z есть изменения в концентрации внимания: максимально эффективная концентрация – 6-15 секунд. Эффективные каналы коммуникации – это Instagram и Snapchat. Чтобы создать 20-минутный ролик на Youtube, нужен быть большой бюджет. Создать 15-секудный ролик - не так дорого, практически каждая компания может себе это позволить.

Нужно делать качественный контент: лучше реже, да лучше. Потому что поколение Z очень любопытно, следит за огромным количеством брендов, продуктов, они следят за мировыми проблемами и не готовы уделять вам много своего времени. Как только они видят в ленте неинтересный контент, они сразу от вас отписываются. А если вы будете делать интересный контент, но редко, то его наоборот будут ждать и просматривать с высокой концентрацией внимания.

Как рекламировать поколению Z?

Это поколение просто ненавидит рекламу. Подход «купите у меня замечательный чайник» не работает. Они очень ловко избегают рекламу, лучше чем любые другие поколения.

Поэтому нужно выстраивать коммуникацию с этим поколением: в первую очередь надо им что-то дать - интересный контент, подарки, призы, интерактив. Выстроить интерес, потом доверие, и только после уже пытаться продавать, но ненавязчиво.

При этом продукт должен быть хорошим. Если он будет плохим, они очень быстро это распознают, и вы потеряете доверие, вернуть которое будет практически невозможно. Сделайте хороший продукт и честно и понятно его рассказывайте.





Три совета, которые помогут в работе с поколением Z: