Как учат быть крутым рекламистом за рубежом: Опыт школы The Atomic Garden в Вильнюсе

Marketing.by уже рассказывал о том, как обучаются специалисты по маркетингу и PR в Беларуси – в БГЭУ и БГУ. Планируя следующую статью, мы решили сделать «ход конем» и обратили внимание на возможности образования для рекламистов – за рубежом. А именно – в дорогом нашему сердцу Вильнюсе, где, как оказалось, уже несколько лет успешно работает школа рекламы The Atomic Garden Vilnius.

Она была основана в августе 2014 года, как филиал известной европейской школы для рекламистов The Atomic Garden Madrid. Нам удалось пообщаться с руководителем курса по креативу, Антонио Бечтле (Antonio Bechtle) и расспросить его о том, какие навыки получают люди, прошедшие 5-месячный курс в школе.

Антонио, расскажите, как и почему в Вильнюсе открылась такая школа? Какова история?

Причина появления проста: в Литве, как и на других рынках региона, ощущается нехватка хорошей рекламной практики. Совсем немного людей заняты в рекламной сфере. Еще меньше тех, кто имеет тесный контакт с мировой рекламной практикой, кто знает, что и как возможно сделать. В итоге – на рынке дефицит специалистов с четким видением, какой должна быть рекламная креативность.

Некоторые университеты предлагают курсы по креативной коммуникации, но они все еще далеки от реальных потребностей брендов. Очень большой провал, как говорят на Западе - gap – между тем, что студенты таких курсов получают в виде знаний и тем, какие задачи им приходится решать на практике в агентствах.





Когда я приехал в Литву, я заметил, что если агентству нужно блеснуть креативом, то оно нанимает кого-то крутого в другом агентстве, платит этому специалисту большие деньги. И соответственно весь блеск заканчивается с завершением проекта, когда креативщик получает заработанное и уходит дальше.

Такая ситуация приводит к тому, что креативщики не боятся потерять работу, они избалованы вниманием и бывает, что не выдают хороший результат, но требуют больше денег, чем заслуживают.

Тем временем агентство, когда хочет привлечь креативщика, имеет только два выхода. Либо нанять из другого агентства и заплатить приличный кусок денег ради единичной вспышки. Либо взять на работу новичка, который почти ничего не смыслит в рекламной практике, но имеет потенциал и, возможно, через пару лет он сможет работать так, как нужно агентству.

Это – плохая ситуация для всех сторон. Креативщики не работают над тем, чтобы стать лучше. Агентства не имеют настоящих профи в креативе международного уровня. Индустрия в целом остается позади.

В школе The Atomic Garden мы поставили цель решить эту проблему и уже видим результаты: мы выпустили на рынок новых молодых креативщиков, которые знают, как делать рекламу в рамках интегрированных кампаний, как презентоваться клиенту, обосновывать свои идеи, осознавать брифы. И что не менее важно – понимать, что креатив – это работа, а не некое творческое безделье.









Агентства реагируют на это с благодарностью. Весь первый выпуск школы был нанят почти сразу после завершения курса. И это не единичный случай. Наши студенты работают практически в каждом крупном агентстве страны.

Сфера рекламы сегодня – очень изменчива. Как вам удается выстроить образовательный процесс с учетом новых веяний?

Преподаватели школы – это креативные директора и старшие креативщики топовых агентств страны. Они работают над своими проектами, а преподают в свободное время. Так что они знают и чувствуют, чем живет реклама. Все новое тут же транслируется студентам.









Также это и мои обязанности – добавлять и модифицировать программу под изменения индустрии, делать упор на интегрированные кампании и изучение кейсов и меньше уделять внимания, например, принт рекламе и радио, которые теряют долю в рекламных коммуникациях.

Сейчас у нас есть такие курсы, как Стратегия в рекламе (ведет Audrius Feigelovičius | Not Perfect Y&R и Daiva Tonkūnienė | DDB Vilnius), Digital-коммуникации (ведет Tomas Nemura, глава крупнейшего в Литве агентства по digital The Cocolate) и скоро появится курс Дизайн&Брендинг. Также мы готовим индивидуальные курсы для отдельных групп.





По каким критериям выбираете преподавателей для курсов?

Как я уже сказал, у нас преподают креативные директора и старшие креативщики ведущих агентств. Кроме того, у нас есть несколько международных коллабораций. Например, несколько раз к нам приезжал Remy Kurpershoek, креативный директор XXS Amsterdam, он провел воркшоп, который длился весь день.

Мы также приглашали Andre Toledo, креативного директора Lola Madrid, которое занимает 4-е в рейтинге лучших агентств мира. Он помог нашим студентам переосмыслить их идеи и дал им важные лайфхаки и советы.

Также мы регулярно сотрудничаем с Natalia Miraplex, преподавателем по арт-директингу школы The Atomic Garden Madrid. Она просто неподражаема как преподаватель. Она способна внушить вам невероятную страсть к арт-директингу.









Кроме того, несколько раз мы получали то, что мы называем гостевые брифы. Это брифы, которые нам присылают креативщики со всего мира о продуктах, над которыми они работают в данный момент. Студенты курса предлагают свои идеи и получают комментарии от креативщиков, почему это годится, а это – нет.

Очень памятный бриф как то пришел от Daniel Lobaton, креативного директора VML Kansas, а бренд – компания Wendy’s из США. Он прокомментировал идеи студентов и выбрал те, что ему понравились.

Порой таким же образом – от людей из разных стран – мы даем домашнее задание студентам.

Для класса по копирайтингу задание прислал Billy Pols, топовый режиссер из Амстердама, который попросил у студентов помощи в реальном проекте, над которым работал, предложив победителю, тому, кто выдвинет достойную идею – упоминание в титрах ролика.

Таким образом, мы стараемся держать наших студентов в контакте с топовыми креативщиками и руководителями с самых конкурентных рынков мира, чтобы они могли развивать свои навыки к лучшему.





Я думаю именно поэтому 10 работ наших студентов были отобраны журналом Lürzer’s Archive, одним из самых авторитетных изданий о рекламе в мире, в список лучших студенческих работ.

В прошлом году две наши работы завершали ТОП-5 лучших студенческих работ года, а это очень впечатляющий результат, если учесть что конкуренцию составляли Miami Ad School и The Atomic Garden Madrid. Это привлекло внимание редактора журнала, который приехал к нам в гости и затем рассказал о школе в своем редакторском блоге.

Кто ваши студенты? Как вы думаете, что ими движет при поступлении в школу?

Студенты приходят из разных сфер. Большинство – из сферы маркетинга и дизайна. Но в целом они очень разные: тут учатся и модели, и фотографы, и инженеры, и программисты.

Причина поступления одна – получить работу в сфере рекламы. Они знают, что если получают степень бакалавра или некую специальность, они так и закончат на позиции, которая не приблизит их к получению работы в рекламе.





Наша школа заполняет этот пробел. Их обучают здесь их потенциальные будущие боссы. Это почти как иметь 5 месяцев собеседований на работу. Но при этом они знают, что если агентства будут искать креативщиков, то они первые в списке.





Если вас вдохновил рассказ Антонио о школе, вы можете следить за новостями и новых курсах The Atomic Garden Vilnius в Facebook.





Фото предоставлены The Atomic Garden Vilnius