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Как учат быть крутым рекламистом за рубежом: Опыт школы The Atomic Garden в Вильнюсе

20 Июля 2017 62 0 Образование
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Marketing.by уже рассказывал о том, как обучаются специалисты по маркетингу и PR в Беларуси – в БГЭУ и БГУ. Планируя следующую статью, мы решили сделать «ход конем» и обратили внимание на возможности образования для рекламистов – за рубежом. А именно – в дорогом нашему сердцу Вильнюсе, где, как оказалось, уже несколько лет успешно работает школа рекламы The Atomic Garden Vilnius.  

Она была основана в августе 2014 года, как филиал известной европейской школы для рекламистов The Atomic Garden Madrid. Нам удалось пообщаться с руководителем курса по креативу, Антонио Бечтле (Antonio Bechtle) и расспросить его о том, какие навыки получают люди, прошедшие 5-месячный курс в школе. 

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Антонио, расскажите, как и почему в Вильнюсе открылась такая школа? Какова история? 

Причина появления проста: в Литве, как и на других рынках региона, ощущается нехватка хорошей рекламной практики. Совсем немного людей заняты в рекламной сфере. Еще меньше тех, кто имеет тесный контакт с мировой рекламной практикой, кто знает, что и как возможно сделать. В итоге – на рынке дефицит специалистов с четким видением, какой должна быть рекламная креативность. 

Некоторые университеты предлагают курсы по креативной коммуникации, но они все еще далеки от реальных потребностей брендов. Очень большой провал, как говорят на Западе  - gap – между тем, что студенты таких курсов получают в виде знаний и тем, какие задачи им приходится решать на практике в агентствах. 

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Когда я приехал в Литву, я заметил, что если агентству нужно блеснуть креативом, то оно нанимает кого-то крутого в другом агентстве, платит этому специалисту большие деньги. И соответственно весь блеск заканчивается с завершением проекта, когда креативщик получает заработанное и уходит дальше.  

Такая ситуация приводит к тому, что креативщики не боятся потерять работу, они избалованы вниманием и бывает, что не выдают хороший результат, но требуют больше денег, чем заслуживают.   

Тем временем агентство, когда хочет привлечь креативщика, имеет только два выхода. Либо нанять из другого агентства и заплатить приличный кусок денег ради единичной вспышки. Либо взять на работу  новичка, который почти ничего не смыслит в рекламной практике, но имеет потенциал и, возможно, через пару лет он сможет работать так, как нужно агентству. 

Это – плохая ситуация для всех сторон. Креативщики не работают над тем, чтобы стать лучше. Агентства не имеют настоящих профи в креативе международного уровня. Индустрия в целом остается позади. 

В школе The Atomic Garden мы поставили цель решить эту проблему и уже видим результаты: мы выпустили на рынок новых молодых креативщиков, которые знают, как делать рекламу в рамках интегрированных кампаний, как презентоваться клиенту, обосновывать свои идеи, осознавать брифы. И что не менее важно – понимать, что креатив – это работа, а не  некое творческое безделье. 

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Агентства реагируют на это с благодарностью. Весь первый выпуск школы был нанят почти сразу после завершения курса. И это не единичный случай. Наши студенты работают практически в каждом крупном агентстве страны. 

Сфера рекламы сегодня – очень изменчива. Как вам удается выстроить образовательный процесс с учетом новых веяний? 

Преподаватели школы – это креативные директора и старшие креативщики топовых агентств страны. Они работают над своими проектами, а преподают в свободное время. Так что они знают и чувствуют, чем живет реклама. Все новое тут же транслируется студентам. 

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Также это и мои обязанности – добавлять и модифицировать программу под изменения индустрии, делать упор на интегрированные кампании и изучение кейсов и меньше уделять внимания, например, принт рекламе и радио, которые теряют долю в рекламных коммуникациях. 

Сейчас у нас есть такие курсы, как Стратегия в рекламе  (ведет Audrius Feigelovičius | Not Perfect Y&R и Daiva Tonkūnienė | DDB Vilnius), Digital-коммуникации (ведет Tomas Nemura, глава крупнейшего в Литве агентства по digital The Cocolate) и скоро появится курс Дизайн&Брендинг. Также мы готовим индивидуальные курсы для отдельных групп. 

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По каким критериям выбираете преподавателей для курсов? 

Как я уже сказал, у нас преподают креативные директора и старшие креативщики ведущих агентств. Кроме того, у нас есть несколько международных коллабораций. Например, несколько раз к нам приезжал Remy Kurpershoek, креативный директор  XXS Amsterdam, он провел воркшоп, который длился весь день. 

Мы также приглашали  Andre Toledo, креативного директора Lola Madrid, которое занимает 4-е в рейтинге лучших агентств мира. Он помог нашим студентам переосмыслить их идеи и дал им важные лайфхаки и советы. 

Также мы регулярно сотрудничаем с Natalia Miraplex, преподавателем по арт-директингу школы The Atomic Garden Madrid. Она просто неподражаема как преподаватель. Она способна внушить вам невероятную страсть к арт-директингу. 

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Кроме того, несколько раз мы получали то, что мы называем гостевые брифы. Это брифы, которые нам присылают креативщики со всего мира о продуктах, над которыми они работают в данный момент. Студенты курса предлагают свои идеи и получают комментарии от креативщиков, почему это годится, а это – нет. 

Очень памятный бриф как то пришел от Daniel Lobaton, креативного директора VML Kansas, а бренд –  компания  Wendy’s из США. Он прокомментировал идеи студентов и выбрал те, что ему понравились. 

Порой таким же образом – от людей из разных стран – мы даем домашнее задание студентам.

Для класса по копирайтингу задание прислал Billy Pols, топовый режиссер из Амстердама, который попросил у студентов помощи в реальном проекте, над которым работал, предложив победителю, тому, кто выдвинет достойную идею – упоминание в титрах ролика. 

Таким образом, мы стараемся держать наших студентов в контакте с топовыми креативщиками и руководителями с самых конкурентных рынков мира, чтобы они могли развивать свои навыки к лучшему. 

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Я думаю именно поэтому 10 работ наших студентов были отобраны журналом Lürzer’s Archive, одним из самых авторитетных изданий о рекламе в мире, в список лучших студенческих работ. 

В прошлом году две наши работы завершали ТОП-5 лучших студенческих работ года, а это очень впечатляющий результат, если учесть что конкуренцию составляли Miami Ad School и The Atomic Garden Madrid. Это привлекло внимание редактора журнала, который приехал к нам в гости и затем рассказал о школе в своем редакторском блоге. 

Кто ваши студенты? Как вы думаете, что ими движет при поступлении в школу? 

Студенты приходят из разных сфер. Большинство – из сферы маркетинга и дизайна. Но в целом они очень разные: тут учатся и модели, и фотографы, и инженеры, и программисты. 

Причина поступления одна – получить работу в сфере рекламы. Они знают, что если получают степень бакалавра или некую специальность, они так и закончат на позиции,  которая не приблизит их к получению работы в рекламе. 

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Наша школа заполняет этот пробел. Их обучают здесь их потенциальные будущие боссы. Это почти как иметь 5 месяцев собеседований на работу. Но при этом они знают, что если агентства будут искать креативщиков, то они первые в списке.  

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Если вас вдохновил рассказ Антонио о школе, вы можете следить за новостями и новых курсах The Atomic Garden Vilnius в Facebook.


Фото предоставлены The Atomic Garden Vilnius

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