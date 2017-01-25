Как продвигаются белорусские радиостанции и чем занимаются их маркетологи? Отвечают «Новое радио», Юмор ФМ, Unistar и МИР

Радио мы привычно расцениваем, как канал развлечения и информации. При этом сами радиостанции прикладывают немало усилий, чтобы укрепить свой бренд, как успешный канал продвижения, расширить аудиторию, побороться за долю рынка и, разумеется, за клиентов-рекламодателей.

Белорусские радио – не исключение. За имидж радиостанций, проекты, рекламу здесь отвечают, как оказалось, разные специалисты, а порой и целые отделы. Marketing.by обратился на радио Unistar, МИР, "Новое радио" и Юмор FM с просьбой рассказать, чем занимаются маркетологи, как здесь видят свое продвижение, и получил очень живой отклик.

Мы задали нашим спикерам 4 вопроса:

Кто занимается маркетингом на вашей радиостанции, в чем состоят обязанности этого специалиста?

Какие каналы\приемы продвижения радиостанции чаще всего задействуете в своей работе и считаете наиболее эффективными?

Какое УТП радиостанции вы продвигаете активнее всего?

Каким совместным проектам отдаете предпочтение?

Виктория Былина, ведущий специалист отдела продвижения по интернет-проектам и маркетингу радио Unistar

На радиостанции Unistar работает не одинокий маркетолог, а целый отдел продвижения в составе пяти специалистов. У каждого своя зона ответственности, что позволяет не упускать детали и уделять необходимое внимание каждому клиенту, партнеру или кнопке на сайте.

Креативный директор разрабатывает стратегию продвижения радиостанции на год вперед, генерирует идеи, как для масштабных проектов, так и для еженедельных активностей. Благодаря наличию такой креативной единицы, мы не обращаемся к услугам агентств, а делаем все своими силами. И проекты радио Unistar отмечают наградами на профессиональных конкурсах, что говорит о высоком уровне их реализации. К примеру, за последние пять лет два ежегодных календаря Unistar стали лауреатами на таких фестивалях, как «Белый квадрат» и Lama fest.





Маркетолог (на Unistar это специалист по интернет-проектам и маркетингу) работает с исследованиями компании ГЕВС, которая ежеквартально предоставляет данные о популярности радио. Он также занимается развитием всех интернет-площадок Unistar, а также продвижением на площадках интернет-партнеров.

Конечно, мы используем стандартные инструменты маркетинга: выпуск фирменной продукции, размещение рекламы бренда, массовые рассылки электронных писем по базе слушателей и прочее.

Специалист по спецпроектам работает над уникальными проектами для слушателей как в онлайне, так и в оффлайне. За год мы проводим порядка 25 внеэфирных акций. В феврале 2017 года победители творческого конкурса историй о любимом человеке полетят за счет радио Unistar на концерт Селин Дион в Лас-Вегас. После концертов в «Минск-Арене» бесплатные музыкальные автобусы Unistar подвозят людей до метро. А в течение всего лета на площадке Дворца республики собираются желающие потанцевать вместе с Unistar и школой танцев «А-класс».





PR-специалист занимается информационной поддержкой и ведением партнерских отношений с печатными СМИ. Радио Unistar в 2016 году поддержало около 60 мероприятий: концертов звезд мировой величины, семейных событий, культурных мероприятий.

По поводу каналов продвижения мы неоднократно проводили опросы среди участников крупных проектов Unistar. Спрашивали у людей, откуда они узнали, например, о возможности выиграть на радио Unistar билеты на концерт Мадонны в Париже. Самый популярный ответ — из эфира радиостанции. Второе место традиционно делят интернет и «сарафанное радио». И не стоит забывать о наружной рекламе, она все еще остается эффективной.

УТП радиостанции Юнистар, которое мы продвигаем - утреннее шоу радио в составе Константина Каверина, Петра Сафронова и Людмилы Милославской. Согласно данным исследований ГЕВС — это самое популярное и слушаемое утреннее шоу в Минске. Это флагман эфира радио Unistar. Например, в декабре в рамках акции «Утренник в офисе» все «утренники» приезжали в минские офисы с новогодними подарками.





Большое внимание уделяем подбору музыки. Вся музыка, которая играет на Unistar, проходит через музыкальное тестирование. Не музыкальный редактор и не программный директор определяют, ставить ли песню в ротацию. Ответ на этот вопрос дают слушатели, которые принимают участие в опросах.

Радиостанция должна ассоциироваться с музыкой, которая играет в эфире. И со звездами, которые эту музыку играют. Поэтому информационная поддержка концертов стратегически важна для радио Unistar. Слушатели знают, что в эфире любимой радиостанции можно выиграть билет на концерт любимого исполнителя. Знают, что перед началом концерта можно принять участие в акции Unistar и получить приятные подарки, пообщаться с представителями Unistar.

Мы приглашаем в студию гостей и проводим интервью со звездами в прямом эфире. Разыгрываем подарки, которые нельзя купить, как, например, билеты на выступление «Ляпис-98» (там случился мгновенный солд-аут) или встречи с артистами: Робби Уильямсом, Гару и другими.

Алина Провоторова, редактор отдела маркетинга, промотирования и интернет-вещания радио МИР

Функционал маркетолога в любой компании схож. Разве что радийный «продукт», с которым работают наши маркетологи, больше связан с эмоциями, настроением и вкусами людей, чем с его прикладным использованием.

Главная задача – разработать и реализовать стратегию движения радиостанции к «dolce vita», где слушатели настраиваются на нашу волну, рекламодатели улыбаются и платят, партнёры рады сотрудничать, а команда с удовольствием работает. Двигаясь к светлой цели, каждый день маркетолог держит нос по ветру, анализируя, сегментируя, планируя, стимулируя, оптимизируя, продвигая, интерпретируя, взаимодействуя. При этом мега-мозг маркетолога не запрещает ему двигать мебель, приколачивать растяжки, раздавать POS-материалы, если того требует общее дело.

Радио МИР работает со всеми каналами коммуникации с ЦА. Наши фавориты - интернет, социальные сети, собственный эфир. Но и брендированный трамвай у нас уже четвертый год катается по Минску J.

В зависимости от цели и от продукта, который нужно продвигать, другие каналы коммуникации – ТВ, СМИ, наружка – могут быть очень эффективными. Каждая конкретная промокампания начинается с ответов на вопросы «Для кого?» и «Зачем?». После чего выбираются каналы и приёмы продвижения.

В зависимости от поставленной цели нашими УТП в продвижении может быть и музыка, и сегменты эфира, и новые проекты, и диджеи, и достижения радиостанции.





Базовыми элементами УТП являются эксклюзивные новости, музыкальный формат, профессиональные ведущие, резонансные эфирные и внеэфирные проекты. Что касается последних кампаний, то акцент был сделан на наших проектах «Автомания» и «Битва офисов», на очереди «Городской кумир» и имиджевая серия.

У нас сильная творческая команда и профессиональная production-студия, поэтому креативов мы занимаемся сами. Буквально на днях Ассоциация коммуникационных и маркетинговых агентств Беларуси объявила результаты рейтинга креативности и мастерства по итогам 2016-го года. Радио «Мир» на втором месте. В прошедшем году наша команда получила более двадцати призовых мест, медалей и дипломов на таких профессиональных конкурсах, как фестивали рекламы «Идея», ADNAK!, «Белый квадрат», «Открытая Волга», Ad Black Sea, Киевский фестиваль рекламы. И это не предел.





Иногда наши партеры обращаются к нам с готовой идеей, которую мы помогаем реализовать. Так это было с проектами «Краязнаўчая казка» с АиФ и «Чытаем па-беларуску з velcom».

Мы поддерживаем огромное количество концертов, фестивалей, выставок, конференций, которые интересны в первую очередь нашей ЦА. Это музыкальные, театральные, отраслевые, социокультурные, благотворительные, образовательные, бизнес-проекты. Смотря в чём измерять эффективность, но в имиджевом плане такие проекты, безусловно, полезны.

Анастасия Змитрович-Клепацкая, начальник службы планирования и маркетинга "Новое радио", "Народное радио"



- Понятия маркетолог, пиарщик сегодня очень размыты, и каждый в них вкладывает свое. Если говорить конкретно о наших радиостанциях (Новое радио и Народное радио), то здесь служба планирования и маркетинга многофункциональна.Это, прежде всего, коммуникативная политика, скорее с упором на PR (24/7), но не без рекламы, приоритет которой мы отдаем во время рекламных кампаний. И даже личные продажи, когда у нас появляется потребность в поиске партнеров для наших ивентов.

Это и товарная политика – речь идет о разработке новых эфирных программ, спецпроектов под клиентов, поиске альтернативных услуг на продажу. Сейчас, например, мы активно предлагаем спецпроекты, основные действия которых разворачиваются на просторах интернета, а радио выступает только как анонсирующий проект канал.





Это и ценовая политика, когда мы совместно с коммерческим отделом просчитываем выставляемые на продажу проекты, в стоимость которых входит не только реклама мероприятия на радио, но и его организация под ключ. Причем начиная от закупки всего необходимого и заканчивая полным сопровождением проекта (освещение в других СМИ, третированная реклама в социальных сетях, привлечение селебрити и др). Кстати, таргетируем мы сами!

В целях продвижения используем собственный эфир, прежде всего. Было бы странно, если бы мы его не использовалиJ, тем более, что мы знаем своего слушателя как никто другой и предлагаем ему то, что нужно и так, как ему нравитсяJ.

К наружной рекламе мы прибегаем преимущественно во время проведения РК. И откровенно говоря, сложно сказать, что работает лучше (я сейчас о рекламе): «наружка» или, например, интернет. Скорее, здесь комплексное воздействие, когда основная идея, которую мы хотим донести, идет отовсюду: интернет, наружка, радиоприемник, публикации в СМИ, присутствие нас на концерте любимой группы и т.д.

Откровенно говоря, мы отдаем предпочтение технологиям PR, делая акцент на событийном пиаре, стараемся эмоционально «привязать» к себе человека. И мы видим, как это работает! Уже через год после открытия доля радиостанции «Народное радио» составила 3,7% в Минске и 9,2% в Гродно, что соответствует 9-ой и 4-ой позициям.





Выбранное нами в этом году направление «ближе к звездам» очень пришлось по душе нашей ЦА. Личные встречи слушателей с любимыми артистами, подарки из рук любимых исполнителей, доступность - возможность каждого оказаться на месте победителей – сотни благодарностей и положительных отзывов.

Мы и отвозили нашу победительницу на концерт Любови Успенской на кабриолете, и вместе с Николаем Басковым выбирали победительницу конкурса «Блондины и блондинки», и организовывали встречу наших слушателей с Филиппом Киркоровым, Стасом Михайловым, Ириной Круг, Михаилом Шуфутинским и многими другими. За один год в нашей эфирной студии побывало более 20 именитых артистов.

Александр Ожинский, коммерческий директор ЮМОР FM

Что касается нашего УТП, то на мой взгляд «Новом радио» лучше всего характеризует понятие новаторство. Мы первые среди других радиостанций создали адаптивный сайт, разыграли Apple Watch.Мы первые запустили высококачественную видеотрансляцию эфира на сайте, провели радио реалити-шоу и разыграли автомобиль! О том, как у нас в студии жил обычный парень Женя и боролся за Volkswagen, говорил весь город! За неделю мы зафиксировали 70 663 просмотра проекта.Чему отдаем предпочтение в совместных проектах? Мы очень любим совместные проекты. И точка))

Я давно убежден, что главным маркетологом на радиостанции является программный директор. И обязанности здесь самые разнообразные, но главное, для чего работает любая радиостанция, это, конечно, удовлетворение потребностей целевой аудитории.

Для продвижения мы используем, по сути, все каналы коммуникации, но в зависимости от задач. В разных ситуациях мы действуем по-разному. Собственный эфир, безусловно, остается одним из основных каналов коммуникации с нашей аудиторией. Ежедневно у нас звучат анонсы программ и акций, которые можно услышать в эфире радиостанции, звучат промо-ролики сайта «Юмор ФМ». Сайт радиостанции – это еще один канал коммуникации. И надо сказать, эффективный канал.

Очень хорошо работает наружная реклама для радио, но при одном условии: сообщение должно быть четким и понятным аудитории. Просто повесить борд с названием станции, слоганом и частотой не достаточно. Такое продвижение, на мой взгляд, больше не работает. В этом нет эмоции, это сухо. Сегодня без креатива никак.





В интернете хорошо работает продвижение call to action. Баннеры или посты в соцсетях, с призывом, например, зайти на новый сайт радиостанции, остаются без внимания со стороны пользователей. Но как только есть call to action – результат превосходит все ожидания.

Наше УТП – это, безусловно, юмор! Мы первая и единственная юмористическая радиостанция страны. «Включи «Юмор ФМ» и радуйся жизни»: этот посыл мы стараемся продвигать активнее всего.





Над продвижением мы работаем сами. Лучше нас никто не знает наши ценности бренда, не понимает интересы и потребности нашей аудитории. Каждый день к нам обращаются рекламодатели, партнеры, с просьбой помочь им в продвижении их брендов. Мы не можем себе позволить быть сапожником без сапог.

«Юмор ФМ» с удовольствием участвует в самых разных совместных проектах. Мы открыты для предложений, и всегда рады сотрудничеству. Но есть одно но. Это сотрудничество должно приносить пользу обеим сторонам, а это значит, что наши ценности и ценности бренда партнера должны пересекаться.

Должны быть совпадения и по целевым аудиториям. Если это есть – мы готовы к сотрудничеству.